DEM Parti Açıkladı: Türkiye’nin AIHM’de Yaptığı Selahattin Demirtaş İtirazı Reddedildi
Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı itiraz başvurusu kabul edilmedi. DEM Parti, AHİM kararı kapsamında eski genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın serbest bırakılmasını talep etti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın davası ile ilgili tahliye edilmesi gerekir kararını vermişti.
