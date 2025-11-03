DEM Parti Açıkladı: Türkiye’nin AIHM’de Yaptığı Selahattin Demirtaş İtirazı Reddedildi

Türkiye ise karar sonrasında AIHM’e itirazda bulunmuştu. DEM Parti, Türkiye’nin AIHM nezdinde yaptığı itirazın kabul edilmediğini ve AIHM kararının kesinleştiğini açıkladı.

DEM Parti ayrıca, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve haklarında başka AİHM kararı bulunan tüm tutukluların tahliye edilmesi çağrısında bulundu.