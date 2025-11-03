onedio
DEM Parti Açıkladı: Türkiye'nin AIHM'de Yaptığı Selahattin Demirtaş İtirazı Reddedildi

DEM Parti Açıkladı: Türkiye’nin AIHM’de Yaptığı Selahattin Demirtaş İtirazı Reddedildi

Selahattin Demirtaş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.11.2025 - 21:28

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı itiraz başvurusu kabul edilmedi. DEM Parti, AHİM kararı kapsamında eski genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın serbest bırakılmasını talep etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın davası ile ilgili tahliye edilmesi gerekir kararını vermişti.

Türkiye ise karar sonrasında AIHM’e itirazda bulunmuştu. DEM Parti, Türkiye’nin AIHM nezdinde yaptığı itirazın kabul edilmediğini ve AIHM kararının kesinleştiğini açıkladı.

DEM Parti ayrıca, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve haklarında başka AİHM kararı bulunan tüm tutukluların tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

DEM Parti'nin açıklaması 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
