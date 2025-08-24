onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dakikalarca Ayakta Alkışlandı: Ünlü Şarkıcı Sıla'nın Altınoluk Konseri Seyirciyi Mest Etti!

Dakikalarca Ayakta Alkışlandı: Ünlü Şarkıcı Sıla'nın Altınoluk Konseri Seyirciyi Mest Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.08.2025 - 18:26

Türk pop müziğinin güçlü sesi Sıla, Altınoluk Amfitiyatro’da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnesinde sürpriz olarak ağırladığı usta sanatçı Cihan Okan’la yaptığı düet ise geceye damgasını vurdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden ve en özel seslerinden biri olan Sıla, Altınoluk Amfitiyatro’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden ve en özel seslerinden biri olan Sıla, Altınoluk Amfitiyatro’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kazdağları’nın eteklerinde büyülü bir atmosferde sahne alan Sıla, Altınoluk Amfitiyatro’yu tıklım tıklım doldurdu. 

Edremit Körfezi’nde yankılanan o eşsiz sesi ve sahneye taşıdığı göz alıcı kostümüyle herkesi büyüledi.

Gecenin en özel anı ise usta sanatçı Cihan Okan’ın sahneye çıkmasıydı.

Gecenin en özel anı ise usta sanatçı Cihan Okan’ın sahneye çıkmasıydı.

İkili, Sıla’nın sözlerini yazdığı ve Okan’ın da kendi albümünde seslendirdiği “Bodrum’un Suları” ile dinleyicilerin kalbine dokundu. 

Ardından Sezen Aksu’nun unutulmaz eseri “Yine mi Çiçek” ile izleyenlere coşku dolu dakikalar yaşattılar. Seyirciler, bu muhteşem düeti dakikalarca ayakta alkışladı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın