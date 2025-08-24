Dakikalarca Ayakta Alkışlandı: Ünlü Şarkıcı Sıla'nın Altınoluk Konseri Seyirciyi Mest Etti!
Türk pop müziğinin güçlü sesi Sıla, Altınoluk Amfitiyatro’da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnesinde sürpriz olarak ağırladığı usta sanatçı Cihan Okan’la yaptığı düet ise geceye damgasını vurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden ve en özel seslerinden biri olan Sıla, Altınoluk Amfitiyatro’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gecenin en özel anı ise usta sanatçı Cihan Okan’ın sahneye çıkmasıydı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın