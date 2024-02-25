Daha İlk Sahnesinden İtibaren Kafanızın İçinde Büyük Soru İşaretleri Bırakacak Birbirinden Sıra Dışı Filmler
Daha İlk Sahnesinden İtibaren Kafanızın İçinde Büyük Soru İşaretleri Bırakacak Birbirinden Sıra Dışı Filmler
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Filmlerin etkisi, en azından bir kısmı, izleyicileri gündelik dünyadan çıkarıp farklı, fantastik bir dünyaya götürme becerisinde yatmaktadır. Filmler ayrıca izleyiciyi kendisi ve evrendeki yeri hakkında derin ve farklı düşünmeye zorlayabilir. Bu tür filmler, ister bir olay örgüsünün etkili kullanımı, ister anlatı, isterse de bazen sadece görsel alanın yaratıcı kullanımı yoluyla olsun, zihni karıştırmak için tasarlanmıştır. Rahatsız edici olduğu kadar düşündürücü de olan bu tür filmler sinemanın kalıcı gücünü kanıtlar. İşte sizin için derlediğimiz kafa karıştırıcı filmler:
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25. Goodnight Mommy (2022)
24. Don’t Worry Darling (2022)
23. Nowhere (1997)
22. Funny Games (2007)
21. Annihilation (2018)
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20. The Witch (2015)
19. Midsommar (2019)
18. Melancholia (2011)
17. The Wicker Man (1973)
16. The Others (2001)
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15. Get Out (2017)
14. The Manchurian Candidate (1962)
13. Insomnia (2002)
12. Donnie Darko (2001)
11. Planet of the Apes (1968)
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10. Solaris (1972)
9. Gone Girl (2014)
8. The Truman Show (1998)
7. The Sixth Sense (1999)
6. Shutter Island (2010)
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5. Vertigo (1961)
4. 2001: A Space Odyssey
3. Memento (2000)
2. Matrix (1999)
1. Fight Club (1999)
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