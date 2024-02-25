Daha İlk Sahnesinden İtibaren Kafanızın İçinde Büyük Soru İşaretleri Bırakacak Birbirinden Sıra Dışı Filmler

IMDb: 7.8

Jordan Peele ilk yönetmenlik denemesi olan Get Out ile günümüzün en iyi ve en yetenekli korku yönetmenlerinden biri olduğunu gösterdi. Daniel Kaluuya'nın canlandırdığı Chris Washington adlı genç bir siyahın, kendisini orta sınıf beyaz bir ailenin acımasız zihin nakli deneyine maruz kalırken bulmasını anlatan film hem şok edici hem de keskin. Get Out, Amerika'daki Beyaz Olmayanların (BIPOC) bedenlerinin iktidar sahipleri tarafından rutin olarak nasıl değersizleştirildiği ve sömürüldüğü üzerine düşünmek ve iddianame hazırlamak için tasarlanmış bir film. Bu, toplumsal bilince sahip bir korku filmi ve bu da neden yönetmenin en sevilen ve en çok beğenilen filmlerinden biri olmaya devam ettiğini açıklamaya yardımcı oluyor.