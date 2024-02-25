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Daha İlk Sahnesinden İtibaren Kafanızın İçinde Büyük Soru İşaretleri Bırakacak Birbirinden Sıra Dışı Filmler

Daha İlk Sahnesinden İtibaren Kafanızın İçinde Büyük Soru İşaretleri Bırakacak Birbirinden Sıra Dışı Filmler

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 18:01

Filmlerin etkisi, en azından bir kısmı, izleyicileri gündelik dünyadan çıkarıp farklı, fantastik bir dünyaya götürme becerisinde yatmaktadır. Filmler ayrıca izleyiciyi kendisi ve evrendeki yeri hakkında derin ve farklı düşünmeye zorlayabilir. Bu tür filmler, ister bir olay örgüsünün etkili kullanımı, ister anlatı, isterse de bazen sadece görsel alanın yaratıcı kullanımı yoluyla olsun, zihni karıştırmak için tasarlanmıştır. Rahatsız edici olduğu kadar düşündürücü de olan bu tür filmler sinemanın kalıcı gücünü kanıtlar. İşte sizin için derlediğimiz kafa karıştırıcı filmler:

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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25. Goodnight Mommy (2022)

25. Goodnight Mommy (2022)

IMDb: 5.7

Goodnight Mommy, ameliyattan sonra yüzünde bandajlarla eve gelen annelerinin kendi anneleri olup olmadığını merak etmeye başlayan bir çift ikiz çocuğa odaklanan gerçekten rahatsız edici bir film. Paranoyaları arttıkça, gerçeği ortaya çıkarmasını sağlamak için daha da aşırı önlemlere başvururlar, hatta onu yere yapıştırmaya kadar giderler. Bu, özellikle ikizlerle ilgili gerçek ortaya çıktığında, en acımasız ve ürpertici korku filmidir. Akıldan çıkmayan, tüyler ürpertici ve merak uyandıran bu film, izleyicinin filmin sonuna kadar gerçekleri tahmin etmesini sağlıyor.

24. Don’t Worry Darling (2022)

24. Don’t Worry Darling (2022)

IMDb: 6.3

Merak Etme Sevgilim, perde arkasındaki dramı çevreleyen tanıtımla boğulma tehlikesi yaşayan filmlerden biri. Ancak bu durum, filmin, idealist görünen varoluşu daha karanlık ve çok daha uğursuz bir şeye dönüşen Alice (Florence Pugh tarafından canlandırılan) adlı genç bir kadına odaklanan rahatsız edici hikayesinden uzaklaştırmamalıdır. Pugh, kadın kahraman rolünde kariyerinin en iyi performanslarından birini sergiliyor ve ona benzer şekilde fantastik Harry Styles ve karizmatik bir şekilde akli dengesi yerinde olmayan Chris Pine eşlik ediyor. Matrix'in DNA'sından izler taşıyan bu film, varoluşun ve cinsiyet ilişkilerinin tüm doğasını sorgulayan türden bir film.

23. Nowhere (1997)

23. Nowhere (1997)

IMDb: 6.5

Gregg Araki, Yeni Queer Sinema olarak bilinen akım içinde çalışan en vizyoner yönetmenlerden biri ve 'Teenage Apocalypse Trilogy 'nin son filmi olan Nowhere, 1990'ların ergenlik bunalımına dair kendine özgü bir keşif sunuyor. Trippy ve güzel bir film olmasının yanı sıra ciddi meseleleri ele alış biçimiyle de dikkat çekiyor. Ergenlik çağındaki karakterlerin son derece tuhaf hayatlarına odaklanan filmin tüm önermesinde güçlü bir absürtlük var. Final sahnesi, korku filmi olmayan bir filmde ortaya çıkan en rahatsız edici derecede komik anlardan biri olarak kayıtlara geçmeli ve Araki'nin bunu aynı anda hem komik hem de trajik hale getirmesi takdire şayan.

22. Funny Games (2007)

22. Funny Games (2007)

IMDb: 6.5

Funny Games hem orijinal versiyonu hem de Amerikan yeniden çevrimiyle (her ikisini de Michael Haneke yönetti) son derece rahatsız edici bir film olmaya devam ediyor. Amerikan versiyonu özellikle rahatsız edici ve öncüsü gibi, tatil yapan bir aileyi kaçırıp işkence eden iki çocuğun hikayesini popüler kültürdeki şiddetin doğası hakkında sözde bir yorum sunmak için kullanıyor. Aslında filmde, seyirciyi sunulan sadizme dolaylı olarak katılmaya davet etmekten zevk aldığı pek çok an vardır ki bu da tam olarak izleyicinin zihnini karıştırma yeteneğini artıran şeydir.

21. Annihilation (2018)

21. Annihilation (2018)

IMDb: 6.8

Alex Garland'ın Ex Machina'dan sonraki ikinci çalışması, izleyicide korku, yabancılaşma ve sıkıntı yaratmak üzere tasarlanmış. Film, Natalie Portman'ın canlandırdığı Lena'nın başını çektiği bir grup bilim insanının Shimmer olarak bilinen bir anomaliyi incelemesini konu alıyor. DNA'ları bu varlık tarafından birleştirilen yaratıklarla karşılaştıklarında, kendi bedenlerinin ve zihinlerinin de değişmeye başladığını fark ederler. Film, insanlığın doğası ve yaşamın kendisi üzerine büyüleyici bir inceleme. Keyifli bir şekilde rahatsız edici görüntülerle dolu ve mutasyona uğramış ayı, izleyen herkesin kabuslarında sonsuza dek yaşayacak bir varlık.

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20. The Witch (2015)

20. The Witch (2015)

IMDb: 7.0

Robert Eggers, kolonyal bir ailenin filme adını veren uğursuz varlıkla karşılaşmasını konu alan The Witch (Cadı) ile sinema sahnesine adım attı. İzleyiciyi, ormanın potansiyel bir şeytani karşılaşma alanı olduğu erken Amerika'nın karanlık ve tehlikeli dünyasına sokan bir film. Ancak filmin de gösterdiği gibi, karanlığın kalbi ailenin kendisidir ve kız Thomasin ailenin baskı altında çatırdamaya başlamasını izlemek zorundadır. Ancak genç kadın nihayetinde göründüğünden daha fazlası olduğunu kanıtlıyor ve filmin sonu hem şok edici hem de rahatlatıcı.

19. Midsommar (2019)

19. Midsommar (2019)

IMDb: 7.1

'Folk Horror ' bazen iyi iş çıkarmanın çok zor olduğu türlerden biridir, ancak Ari Aster Midsommar ile bu görevi fazlasıyla yerine getirdiğini kanıtladı. Hikâye, İsveç'e giden bir grup Amerikalı turistin, izleyiciyi derinden sarsan ölümcül bir dini ritüele kendilerini kaptırmalarını konu alıyor. Özellikle çarpıcı olan, ortaya çıkan acımasız ve şiddet dolu sahneleri keskin bir şekilde yan yana getiren parlak ışık kullanımıdır. Film, izleyicinin derisinin altına giriyor ve orada kalıyor; evden uzaktayken hayatın ne kadar tehlikeli ve güvencesiz olabileceğini sürekli hatırlatıyor.

18. Melancholia (2011)

18. Melancholia (2011)

IMDb: 7.1

Lars von Trier, izleyiciyi yeni ve beklenmedik şekillerde zorlayan filmler yapmasıyla tanınan bir yönetmen. Melancholia'da dikkatini dünyanın gerçek anlamda sonuna çeviriyor ve film, Dünya'nın dev bir gezegenle çarpışarak tüm yaşamı sona erdirmek üzere olduğu gerçeğiyle mücadele etmek zorunda kalan birkaç karaktere odaklanıyor. Adından da anlaşılacağı üzere, bu film mutlak güçsüzlüğe verilen duygusal tepkiyle ilgileniyor ve kaçınılmaz kıyamet gelip çattığında insanların ne yapacağını gösteriyor. Von Trier'in yetenekli ellerinde kıyamet, yıkıcı olduğu kadar güzel de olmayı başarıyor.

17. The Wicker Man (1973)

17. The Wicker Man (1973)

IMDb: 7.5

Halk korkusu The Wicker Man'den daha iyi olamaz. Bir İngiliz dedektif, genç bir kızın kayboluşunu araştırmak için uzak bir İskoç adasına gittiğinde, kendisini karizmatik Lord Summerisle (merhum Christopher Lee tarafından canlandırılan) tarafından yönetilen uğursuz bir neo-pagan tarikatının içine çekilmiş bulur. Lord ve vasallarının dedektif için planları olduğunu ve bir pagan töreninde oynaması gereken merkezi bir rolü olduğunu bilmemektedir. Baştan sona sarsıcı ve heyecan verici olan The Wicker Man, etkili bir korku filmidir ve filmin son sahnesi güzel olduğu kadar unutulmazdır.

16. The Others (2001)

16. The Others (2001)

IMDb: 7.6

Nicole Kidman kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilediği 'The Others 'da çocuklarıyla birlikte yaşadığı eve ruhların musallat olduğuna giderek daha fazla ikna olan bir anneyi canlandırıyor. Karanlık, tekinsiz ve atmosferik olan bu film, mükemmel bir hayalet filmi türüdür ve seyirciyi daha önce gelen her şeyi sorgulamaya bırakacak kusursuz bir şekilde uygulanan bir twist sona sahiptir. En iyi akıl almaz filmlerde olduğu gibi, bu filmde de kesin bir trajedi notu var ve bu not, filmin izleyicinin karakterlerin işkence görmüş psikolojik durumlarını yaşamasını sağlama becerisiyle birleştiğinde, dönüşü çok daha yıkıcı hale getiriyor.

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15. Get Out (2017)

15. Get Out (2017)

IMDb: 7.8

Jordan Peele ilk yönetmenlik denemesi olan Get Out ile günümüzün en iyi ve en yetenekli korku yönetmenlerinden biri olduğunu gösterdi. Daniel Kaluuya'nın canlandırdığı Chris Washington adlı genç bir siyahın, kendisini orta sınıf beyaz bir ailenin acımasız zihin nakli deneyine maruz kalırken bulmasını anlatan film hem şok edici hem de keskin.  Get Out, Amerika'daki Beyaz Olmayanların (BIPOC) bedenlerinin iktidar sahipleri tarafından rutin olarak nasıl değersizleştirildiği ve sömürüldüğü üzerine düşünmek ve iddianame hazırlamak için tasarlanmış bir film. Bu, toplumsal bilince sahip bir korku filmi ve bu da neden yönetmenin en sevilen ve en çok beğenilen filmlerinden biri olmaya devam ettiğini açıklamaya yardımcı oluyor.

14. The Manchurian Candidate (1962)

14. The Manchurian Candidate (1962)

IMDb: 7.9

Soğuk Savaş döneminin paranoyasını 'The Manchurian Candidate' kadar iyi yansıtabilen çok az film vardır. Robert Shaw Kore Savaşı'ndan döndüğünde kendini ünlü bir savaş kahramanı olarak bulur. Yine de çok geçmeden, acımasız ve soğukkanlı annesi Bayan Eleanor Iselin'in planladığı sinsi bir güç oyununda piyondan başka bir şey olmadığı anlaşılır. Angela Lansbury en iyi rollerinden birini canlandırıyor ve otoriter anneyi oğlunu hırsı uğruna feda etmeye hazır gerçek bir canavara dönüştürüyor. Nihai ifşaat gerçek bir sersemleticidir, ancak hikâyenin kıvrımları ve dönüşleri seyirciyi karakterler kadar şaşkın ve paranoyak hissettirecektir.

13. Insomnia (2002)

13. Insomnia (2002)

IMDb: 7.9

Christopher Nolan, düşündürücü olanla rahatsız ediciyi birleştiren filmler yaratma becerisine sahip olduğunu defalarca göstermiştir, ancak çok azı Insomnia kadar ustadır.  Al Pacino'nun yanlışlıkla ortağını vuran bir polis olan Will Dormer rolünde oynadığı film, genç bir kadının katilini bulma ve neredeyse kalıcı Alaska gündüzünde suçluluk duygusuyla mücadele etme çabalarını anlatıyor. Belki de en rahatsız edici olanı, en iyi işlerinden bazılarının komediden ziyade dramda olduğunu bir kez daha kanıtlayan Robin Williams'ın kötü adam rolüdür.

12. Donnie Darko (2001)

12. Donnie Darko (2001)

IMDb: 8.0

Donnie Darko'nun da gösterdiği gibi 1990'lar gençlik filmleri için oldukça karamsar bir dönemdi. Bu film, kıyamet ve zaman yolculuğu gibi konuları ele alarak izleyicinin aklını karıştırmayı amaçlıyor. Jake Gyllenhaal ilk büyük rollerinden birindeydi ve baş karakterin düşünceli umutsuzluk duygusunu mükemmel bir şekilde yakalıyor. Donnie Darko'da, (filmin gösterime girmesinden yaklaşık bir ay önce meydana gelen) 11 Eylül olaylarını saymazsak, hala havada olan bin yıllık endişeleri yakalayan, kara kara düşündüren bir tehdit ve kıyamet duygusu var. Donnie Darko olabildiğince zihin açıcı ve zamanının mükemmel bir özetidir.

11. Planet of the Apes (1968)

11. Planet of the Apes (1968)

IMDb: 8.0

Planet of the Apes, şimdiye kadar yapılmış en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak ününü hak ediyor. Charlton Heston, iki arkadaşıyla birlikte maymunlar tarafından yönetilen bir gezegene iniş yapan astronot Taylor rolünü canlandırıyor. Çok geçmeden, maymunların kendisine dehşet ve düşmanlıkla baktığını fark eder, çünkü maymunlar arasında konuşabilen tek kişidir. Filmin son sahnesi, sinema tarihinde sonsuza dek yaşamaya hak kazanmıştır. Şimdi bile, ters köşe bir son, kendinden önce gelen tüm filmi yeniden şekillendirir ve insanlığın kendini yok etme yeteneğine ilişkin Atom Çağının endişesini mükemmel bir şekilde ifade eder.

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10. Solaris (1972)

10. Solaris (1972)

IMDb: 8.0

Bir tür olarak bilimkurgu, genellikle insan bilincinin sınırlarını zorlamakla ilgilenmiştir. Ünlü yönetmen Andrei Tarkovsky'nin en önemli filmlerinden biri olan Solaris'in ana temalarından biri de budur. Filmin ana karakteri Kris Kelvin, mürettebatın neden Solaris gezegenindeki tuhaf bir fenomenin kurbanı olduğunu anlamak için bir uzay istasyonuna gider; ne yazık ki çok geçmeden kendini bu fenomenin gücü tarafından yutulmuş bulur. Filmin final sahnesi, sinemada ortaya çıkan en kasvetli varoluşsal anlardan biridir ve Solaris'in anlam ve gerçekliğin doğasını sorgulama yeteneğinin bir kanıtıdır.

9. Gone Girl (2014)

9. Gone Girl (2014)

IMDb: 8.1

Rosamund Pike, Gone Girl'de müthiş buz gibi bir performans sergiliyor.  David Fincher'in yönettiği film, yönetmenin insanlık durumunun karanlık ve uğursuz tarafına duyduğu hayranlığın devam ettiğini gösteriyor. Ben Affleck de karısını öldürdüğünden şüphelenilen Nick Dunne rolünde mükemmel bir oyunculuk sergiliyor. Hikâye ilerledikçe pek çok dönemeç ortaya çıkıyor, ancak nihai ifşaat dizisi Nick için olduğu kadar seyirci için de şok edici ve yıkıcı. İnsanların istedikleri hayatı yaratmaya çalışırken hem başkalarına hem de kendilerine söyledikleri yalanlara keskin bir bakış.4

8. The Truman Show (1998)

8. The Truman Show (1998)

IMDb: 8.2

Modern yaşamın absürtlüğünü Truman Show kadar iyi yansıtan çok az film vardır.  Jim Carrey, tüm hayatı hakkında bir televizyon şovu olan Truman Burback karakterinde formunun zirvesinde. Film 1998'de gösterime girmiş olmasına rağmen, gerçek ile simüle edilmiş arasındaki bulanık sınırları keşfetmesi, sosyal medya ve yapay zekanın hâkim olduğu bir çağda giderek daha anlamlı ve güçlü hale geldi. Duygusal gerçekliği düşündürücü bir felsefeyle birleştiren film, Carrey'nin her zaman ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu da gözler önüne seriyor.

7. The Sixth Sense (1999)

7. The Sixth Sense (1999)

IMDb: 8.2

M. Night Shyamalan şimdiye kadar, mesajını iletmek için çarpıcı sonlara başvurmaya istekli biri olarak ün yapmıştır. Bu noktada bir tür kinaye haline gelmiş olsa da, Altıncı His hala ne ölçüde ayakta kalabildiği açısından dikkate değer. Bruce Willis ve Haley Joel Osment inanılmaz bir performans sergiliyorlar - ilki çocuk psikoloğu, ikincisi ise onun hastalarından biri rolünde. Filmin sürpriz sonu, özellikle de geriye dönüp bakıldığında çok açık göründüğü için, tartışmasız filmlerden çıkan en iyi sonlardan biridir.

6. Shutter Island (2010)

6. Shutter Island (2010)

IMDb: 8.2

Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio'nun uzun ve verimli bir ortaklığı var ve her ikisi de kara kara düşündüren ve rahatsız edici Shutter Island'a kendi özel güçlerini katıyorlar. DiCaprio, ortağıyla birlikte bir akıl hastanesini araştıran Teddy Daniels rolünde çok formda. Ancak soruşturma ilerledikçe, Daniels kendi geçmişi ve bir katille olan ilişkisi hakkında bazı çirkin gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Hikâyede pek çok dönemeç vardır ve nihai ifşaat Scorsese'nin bugüne kadar yaptığı en yıkıcı ifşaatlardan biridir. Son kareden sonra da izleyicinin aklından çıkmayacak türden bir film.

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5. Vertigo (1961)

5. Vertigo (1961)

IMDb: 8.3

Alfred Hitchcock gerilim ustası olarak ününü kesinlikle hak etmiştir ve Vertigo bu sıfatı neden hak ettiğini göstermektedir. Hikâyenin merkezinde James Stewart'ın canlandırdığı Scottie Ferguson, vertigo hastası bir polis memurudur ve kaderi Madeleine adlı gizemli kadınla iç içe geçmiştir. Pek çok Hitchcock filminde olduğu gibi, kahramanı ve seyirciyi bekleyen pek çok sürpriz vardır ve filmin sonunda her şey acımasız ve güzel bir doruk noktasında bir araya gelir. En iyi düşündürücü gerilim filmleri gibi, bu film de kimlik fikriyle oynuyor ve izleyiciye biri hakkında ne kadar çok şey bilebileceğini sorgulatıyor.

4. 2001: A Space Odyssey

4. 2001: A Space Odyssey

IMDb: 8.3

Stanley Kubrick tartışmasız kendi kuşağının en yetenekli ve ileriyi gören yönetmenlerinden biridir 2001: A Space Odyssey'de, sinema aracını gösterebileceği en son noktaya kadar zorladı ve bu süreçte, insan bilincinin doğası ve tarihin geniş tuvali üzerine derin ve derinden etkileyen bir film yarattı. Akıllara durgunluk veren hikayesinin yanı sıra, şaşırtıcı derecede güzel bir filmdir ve filmin anlatısı kadar estetiği de izleyicinin film aracını anlamlandırma biçimine meydan okumaya devam etmektedir.

3. Memento (2000)

3. Memento (2000)

IMDb: 8.4

Yönetmen Christopher Nolan kariyeri boyunca hikâye anlatımının işlevine hayranlık duymuştur ve hiçbir film bu ilgiyi Memento kadar iyi gösterememiştir.  Guy Pearce, hafıza kaybından muzdarip, kısa süreli hafızası neredeyse hiç olmayan ve bunun sonucunda karısını kimin öldürdüğünün gizemine dair ipuçlarını kendi bedeninde bırakmak zorunda kalan Leonard Shelby rolünde (ayrıca fotoğraflar ve el yazısı notlar da kullanıyor). Memento, izleyicileri kendi hayatlarını nasıl anlamlandırdıklarını ve hikâye anlatımının, durmak bilmeyen kaostan anlam çıkarmaya yardımcı olma gücünü düşünmeye zorluyor.

2. Matrix (1999)

2. Matrix (1999)

IMDb: 8.7

Matrix insanların bilinçaltında büyük bir yer edinmiştir ve Wachowskilerin zihninden çıkan en düşündürücü ve zorlayıcı filmlerden biri olmaya devam etmektedir. İnsanlığın kurtarıcısı olması ve makinelerin egemenliğini kırması gerektiğini keşfeden bir adamın, Neo Anderson'un hikayesi, yapay zekanın gölgesi altında çalışan bir dünyada giderek daha alakalı hale geliyor. İzleyiciyi dünya ve dünyanın işleyişi hakkında bildiklerini sandıkları her şeyi yeniden düşünmeye teşvik eden bu filmin olağanüstü gücü ve rahatsız edici enerjisi de burada yatıyor.

1. Fight Club (1999)

1. Fight Club (1999)

IMDb: 8.8

Çok az film 20. yüzyılın sonlarındaki erkek öfkesini ve kızgınlığını Dövüş Kulübü kadar iyi yansıtabilmiştir. Chuck Palahniuk'un çok satan romanından uyarlanan film, Edward Norton'ın canlandırdığı isimsiz Anlatıcı'nın hayatının tehlikeli, karizmatik ve şiddet yanlısı Tyler Durden (Brad Pitt tarafından canlandırılıyor) ile giderek daha fazla iç içe geçmesini konu alıyor. Film, sadece erkek şiddetine takıntılı olduğu için değil (ne de olsa adı Dövüş Kulübü), aynı zamanda nihai ifşasının ortaya çıkış şekli nedeniyle de insanın aklını birkaç düzeyde karıştırıyor. Bu, yüreği zayıf olanlara göre olmayan bir film, ancak 20. yüzyılın en iyi kült filmlerinden biri olarak yerini fazlasıyla hak ediyor.

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