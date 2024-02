Daha İlk Sahnesinden İtibaren Kafanızın İçinde Büyük Soru İşaretleri Bırakacak Birbirinden Sıra Dışı Filmler

IMDb: 7.6

Nicole Kidman kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilediği 'The Others 'da çocuklarıyla birlikte yaşadığı eve ruhların musallat olduğuna giderek daha fazla ikna olan bir anneyi canlandırıyor. Karanlık, tekinsiz ve atmosferik olan bu film, mükemmel bir hayalet filmi türüdür ve seyirciyi daha önce gelen her şeyi sorgulamaya bırakacak kusursuz bir şekilde uygulanan bir twist sona sahiptir. En iyi akıl almaz filmlerde olduğu gibi, bu filmde de kesin bir trajedi notu var ve bu not, filmin izleyicinin karakterlerin işkence görmüş psikolojik durumlarını yaşamasını sağlama becerisiyle birleştiğinde, dönüşü çok daha yıkıcı hale getiriyor.