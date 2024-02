Ateşli ve Erotik Sahneleriyle Netflix'te Soluksuz İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Dizi ve Filmler

IMDb: 5

Başarılı iş kadını Zoe Reynard, her şeye ulaşmış gibi görünüyor: sevdiği rüyadaki koca, iki harika çocuk ve gelişen bir kariyer. Dışarıdan bakıldığında her şey mükemmel görünse de Zoe hâlâ kaçamadığı veya karşı koyamadığı baştan çıkarıcı şeylerin etkisindedir. Gizli bir hayat sürdüren Zoe, hayatta kalamayacağı tehlikeli bir yola girdiğinde kendini her şeyi riske atarken bulur.

Yönetmen: Bille Woodruff

Oyuncular: Sharon Leal, Boris Kodjoe, John Newberg