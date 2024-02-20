Ateşli ve Erotik Sahneleriyle Netflix'te Soluksuz İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Dizi ve Filmler

IMDb: 5.8

Jacopo'nun ciddi bir sorunu var. Harika bir evlilik rehberliği danışmanı olabilir ama asla iki haftadan fazla istikrarlı bir ilişki kurmayı başaramaz. Ve bunun iyi bir nedeni var: Jacopo çok küçüklüğünden beri lanetlidir ve ona aşık olan her kadına kötü şans getirir. Bu nedenle onların iyiliği için kadınlardan uzak durar. Ancak bir arkadaşının doğum günü partisinde Sara'yı gördüğü anda ona aşık olur. Direnişine rağmen ikili kahkahalarla gülünecek felaket anlarına yol alır.

Yönetmen: Alessio Maria Federici

Oyuncular: Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena