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Ateşli ve Erotik Sahneleriyle Netflix'te Soluksuz İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Dizi ve Filmler

Ateşli ve Erotik Sahneleriyle Netflix'te Soluksuz İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Dizi ve Filmler

dizi Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 20:12

Netflix, çeşitli türlerdeki filmleriyle her zevke hitap eden bir platform. Ancak bazıları için özellikle erotik filmler, sıcak ve tutkulu sahneleriyle, biraz daha ilgi çekici olabilir. İşte bu yüzden, Netflix'teki en iyi erotik filmler listesini sizler için derledik. Bu liste, izleyicilerin kalp atışlarını hızlandıracak, tutkulu aşk hikayeleri ve baştan çıkarıcı sahneleriyle dolu filmlerden oluşuyor.

İyi seyirler dileriz.

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1. Mea Culpa (2024)

1. Mea Culpa (2024)

Film, kız arkadaşını öldürmekle suçlanan bir sanatçının davasını üstlenen hırslı bir ceza savunma avukatının, sanatçının hayatına ortak olma arzu ve tutkusunu konu alıyor.

Yönetmen: Tyler Perry

Oyuncular: Kelly Rowland, Trevante Rhodes, Kerry O'Malley

2. Supersex (2024 - )

2. Supersex (2024 - )

Film, Siffredi'nin ailesi, kökenleri, ilişkisi, onu pornografi kariyerinde yola çıkmaya teşvik eden ve bedenindeki şeytanın aşkla uyumlu olduğunu kabul etmeye iten bağlam etrafında ilerliyor.

Oyuncular: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Linda Hardy

3. Deadly Illusions (2021)

3. Deadly Illusions (2021)

IMDb: 3.7

Film, yazma tıkanıklığı yaşayan çok satan bir romancının çocukları için yeni bir dadı tutmasının ardından kurgu ile gerçeklik arasındaki çizginin bulanıklaşmaya başlamasını konu alıyor.

Yönetmen: Anna Elizabeth James

Oyuncular: Greer Grammer, Dermot Mulroney, Shanola Hampton

4. Let's Talk About CHU (2024 - )

4. Let's Talk About CHU (2024 - )

IMDb: 7.2

Yarı zamanlı vlogger Chu Ai, kanalını seks hakkında samimi bir şekilde konuşmak için kullanıyor. Ancak gerçek hayatında bu konu çok daha çetrefilli ve karmaşık bir hale gelmeye başlıyordur.

Oyuncular: Tzu Hsuan Chan, Kai Ko, J.C. Lin

5. Lady Voyeur (2023 - )

5. Lady Voyeur (2023 - )

IMDb: 5.1

Kontrol edilemeyen bir röntgenci ve son derece yetenekli bir hacker Miranda'yı takip ediyordur. Bir gün hayallerindeki adamla tanışınca Miranda'nın kaderi değişir. Peki beklediği gibi olacak mı?

Yaratıcı: Marcela Citterio

Oyuncular: Débora Nascimento, Emanuelle Araújo, Nikolas Antunes

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6. Tiny Pretty Things (2020 - )

6. Tiny Pretty Things (2020 - )

IMDb: 5.9

Dizi, seçkin bir bale akademisinin dünyasını takip ediyor ve evlerinden uzakta yaşayan, her biri büyüklüğün ya da yıkımın eşiğinde olan genç yetişkinlerin yükselişini ve düşüşünü anlatıyor.

Oyuncular: Kylie Jefferson, Lauren Holly, Casimere Jollette

7. A Liberal Passion (2013)

7. A Liberal Passion (2013)

IMDb: 5.1

Nina uzlaşmaz bir idealisttir. Yaptığı işe ve daha iyi bir dünya için savaşabileceğine inanıyordur. Giulio zengin, kibirli bir mirasçıdır ve onun tam tersidir. İki kesişen yola ve çatışan inançlara sahip bu ikili birbirlerine aşık olurken her şey değişmeye başlar.

Yönetmen: Marco Ponti

Oyuncular: Valentina Lodovini, Alessandro Preziosi, Vinicio Marchioni

8. Against All Odds (1984)

8. Against All Odds (1984)

IMDb: 5.9

Beş parasız ve eski futbolcu Terry Brogan, isteksizce eski arkadaşı ve karanlık gece kulübü sahibi Jake Wise'ın eski kız arkadaşı Jessie Wyler'ın izini sürmeyi kabul eder. Ancak Cozumel'in güneşle öpülmüş kumsallarında, Terry sadece yakalanması zor kadını bulmakla kalmıyor, aynı zamanda şüphe ve ihanet ortamında beklenmedik bir şekilde Jessie'ye sırılsıklam aşık oluyordur.

Yönetmen: Taylor Hackford

Oyuncular: Rachel Ward, Jeff Bridges, James Woods

9. High Society (2018)

9. High Society (2018)

IMDb: 5.6

Chaebol'lerin finanse ettiği bir sanat galerisinin küratör yardımcısı ve politik açıdan hırslı bir ekonomi profesörü olan kocası, üst elit kesime katılmak için her şeyi yapacaktır.

Yönetmen: Hyuk Byun

Oyuncular: Park Hae-il, Soo Ae, Kim Gyu-Sun

10. Stay Away from Me (2013)

10. Stay Away from Me (2013)

IMDb: 5.8

Jacopo'nun ciddi bir sorunu var. Harika bir evlilik rehberliği danışmanı olabilir ama asla iki haftadan fazla istikrarlı bir ilişki kurmayı başaramaz. Ve bunun iyi bir nedeni var: Jacopo çok küçüklüğünden beri lanetlidir ve ona aşık olan her kadına kötü şans getirir. Bu nedenle onların iyiliği için kadınlardan uzak durar. Ancak bir arkadaşının doğum günü partisinde Sara'yı gördüğü anda ona aşık olur. Direnişine rağmen ikili kahkahalarla gülünecek felaket anlarına yol alır.

Yönetmen: Alessio Maria Federici

Oyuncular: Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena

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11. Fifty Shades Darker (2017)

11. Fifty Shades Darker (2017)

IMDb: 4.6

Christian ve Ana ilişkilerini yeniden canlandırmaya karar verirler ancak bu kez hiçbir kural veya ceza yoktur. Yeni ilişkiye alışmaya başladıklarında, Christian en derin düşünceleriyle boğuşurken Christian'ın geçmişi Ana'nın peşini bırakmamaya başlar.

Yönetmen: James Foley

Oyuncular: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson

12. Addicted (2014)

12. Addicted (2014)

IMDb: 5

Başarılı iş kadını Zoe Reynard, her şeye ulaşmış gibi görünüyor: sevdiği rüyadaki koca, iki harika çocuk ve gelişen bir kariyer. Dışarıdan bakıldığında her şey mükemmel görünse de Zoe hâlâ kaçamadığı veya karşı koyamadığı baştan çıkarıcı şeylerin etkisindedir. Gizli bir hayat sürdüren Zoe, hayatta kalamayacağı tehlikeli bir yola girdiğinde kendini her şeyi riske atarken bulur.

Yönetmen: Bille Woodruff

Oyuncular: Sharon Leal, Boris Kodjoe, John Newberg

13. 365 Days: This Day (2022)

13. 365 Days: This Day (2022)

IMDb: 2.7

Laura ve Massimo geri döndüler ve şimdi her zamankinden daha güçlüler. Ancak Massimo'nun aile bağları ve Laura'nın kalbini çelmeye çalışan gizemli bir adam, aşıkların hayatını karmaşık hale getirir.

Yönetmenler: Barbara Bialowas, Tomasz Mandes

Oyuncular: Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone, Simone Susinna

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