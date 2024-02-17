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Bu Hayatta En Sevdiği Şey Açık Ara Temizlik Olan 10 Dizi & Film Karakteri

etiket Bu Hayatta En Sevdiği Şey Açık Ara Temizlik Olan 10 Dizi & Film Karakteri

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 12:01

Dizi ve film karakterlerinden herhangi birini hiç kendinize yakın hissettiniz mi? Eğer temizlik yapmak sizin için görev değil, bir yaşam biçimi ise listemizdeki dizi ve film karakterlerini kendinize daha yakın hissedeceksiniz!

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1. Sheldon Cooper (The Big Bang Theory)

Bildiğimiz tek bir şey varsa, o da Sheldon Cooper'ın asla hastalanmayacağıdır. 😅 Sheldon, burnu akmaya başlar başlamaz kendisini ev arkadaşlarından izole ediyor ve hasta biriyle temasa geçen herkesten eczaneden ilaç alıp kullanmasını istiyor. Temizlik konusunda keskin çizgileri olan Sheldon, hijyen konusunda hassas olanlara çok tanıdık gelecektir.

2. Monica Geller (Friends)

2. Monica Geller (Friends)

Friends dizisini izlemediyseniz bile mutlaka duymuşsunuzdur. Kafadar arkadaşların başından geçen eğlenceli olayları seyirci ile buluşturan Friends dizisindeki Monica Geller, arkadaş grubunun adeta annesi. Bulaşık yıkamayı, yemek yapmayı ve her yeri temizlemeyi o kadar çok seviyor ki, dizinin en eğlenceli karakterlerinden biri haline geliyor.

3. Adrian Monk (Monk)

3. Adrian Monk (Monk)

'Monk' dizisindeki Adrian Monk, bir özel dedektiftir ve aynı zamanda takıntılı bir obsesif kompulsif bozukluk hastasıdır. Bu durum onu mükemmeliyetçi bir temizlik ve düzen tutkunu yapar. Suç mahalli incelemelerinde bile her şeyin düzenli olmasına dikkat eder.

4. Bree Van de Kamp (Desperate Housewives)

4. Bree Van de Kamp (Desperate Housewives)

Bir zamanların ikonik dizilerinden biri olan Desperate Housewives ile tanıdığımız Bree Van de Kamp, yaşadığı evi evirip çeviren bir karakter. Ev işleri ve temizlik konusunda mükemmeliyetçi bir tavıra sahip olan Bree Van de Kamp, karakteri ile mahalledeki diğer kadınlar arasında temizlik konusunda öne çıkıyor.

5. Marry Poppins

Aynı isimli filmiyle tanınan Mary Poppins karakteri, sihirli ve eğlenceli bir dadıdır. Ancak temizlik ve düzen konusunda oldukça titizdir. Şarkıları ve sihirli dokunuşları ile evdeki dağınıklığı düzenli ve eğlenceli bir şekilde temizler.

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6. Emma Pillsbury (Glee)

6. Emma Pillsbury (Glee)

Glee dizisinin OKB rahatsızlığından muzdarip karakteri Emma Pillsbury, ​​erkek kardeşinin onu bir mandıra çiftliğindeki su birikintisine ittiği çocukluğundan beri mizofobi (mikrop ve kir korkusu) yüzünden alt üst oldu. Dizide Monica'nın kötü olduğunu düşünüyorsanız Emma'nın yediği her üzümü yemeden önce bir mendille silmesini izleyin. Onu daha iyi anlayacaksınız.

7. Argus Filch (Harry Potter)

7. Argus Filch (Harry Potter)

Potterhead okuyucularımız Argus Filch karakterini yakından tanır. Büyücülük ve büyücülük alanında en iyi okulda bile her şeyin düzenli tutulması gerekir. Argus, tek bir büyü ile her şeyi düzenleyebilecekken öğrencilerden her yerin temiz ve düzenli olmasını isteyen bir karakter.

8. Bob Parr / Mr. Incredible (The Incredibles)

8. Bob Parr / Mr. Incredible (The Incredibles)

'The Incredibles' film serisindeki Bob Parr karakteri, süper kahraman olmanın yanı sıra evdeki görevlerine de önem veren bir baba figürüdür. Temizlik ve düzen konusunda ailesine yardım ederken, güçlü yetenekleriyle ilginç ve eğlenceli anlar yaratır.

9. Charlotte York (Sex and the City)

9. Charlotte York (Sex and the City)

'Sex and the City' dizisindeki Charlotte York karakteri, diğer karakterlere göre daha düzenli ve temizlik takıntılıdır. Evini her zaman tertipli tutar ve estetik düzenine önem verir.

10. Melvin Udall (As Good as It Gets)

10. Melvin Udall (As Good as It Gets)

'As Good as It Gets' filmindeki Melvin Udall karakteri, obsesif kompulsif bozukluğa sahip bir yazardır. Temizlik konusunda oldukça titizdir ve bu özellikleriyle filmde dikkat çeker.

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