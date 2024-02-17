Bu Hayatta En Sevdiği Şey Açık Ara Temizlik Olan 10 Dizi & Film Karakteri
Bu Hayatta En Sevdiği Şey Açık Ara Temizlik Olan 10 Dizi & Film Karakteri
Dizi ve film karakterlerinden herhangi birini hiç kendinize yakın hissettiniz mi? Eğer temizlik yapmak sizin için görev değil, bir yaşam biçimi ise listemizdeki dizi ve film karakterlerini kendinize daha yakın hissedeceksiniz!
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1. Sheldon Cooper (The Big Bang Theory)
2. Monica Geller (Friends)
3. Adrian Monk (Monk)
4. Bree Van de Kamp (Desperate Housewives)
5. Marry Poppins
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6. Emma Pillsbury (Glee)
7. Argus Filch (Harry Potter)
8. Bob Parr / Mr. Incredible (The Incredibles)
9. Charlotte York (Sex and the City)
10. Melvin Udall (As Good as It Gets)
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