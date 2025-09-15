Daha Ferah ve Cool Bir Ev İçin Hemen Bugün Çöpe Atman Gereken Şeyler

Bazıları anısı olan her eşyayı saklamak ister. Fakat buna da bir sınırlandırma getirmek gerek. Odanın her tarafına saçılmış, çalışmayan eşyaları bile anı diye saklamak evini sadece dağınık gösterir. O yüzden bu eşyalar arasında da bir ayrım yap ve evine ferahlık getir. Atmaya kıyamıyorsan da en azından bir kolinin içine hepsini koy ki evin bütünlüğünü bozmasın.