Daha Ferah ve Cool Bir Ev İçin Hemen Bugün Çöpe Atman Gereken Şeyler
Ferah, düzenli ve derli toplu bir ev herkesin hayali... Fakat herkesin evinde yıllardır kullanılmayan bir sürü gereksiz eşya var. Belki bir gün kullanırım ümidiyle de orada durmaya devam ediyorlar. Şimdi onlardan kurtulmanın tam zamanı çünkü evimizi dönüştürüyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kırık Eşyalar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kullanılmayan Kavanozlar
3. Eski Gazete, Dergi veya Broşürler
4. Hiç Giyilmeyen Kıyafetler
5. Bitmiş Kozmetik Eşyaları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Elektronik Eşyalar
7. Birikmiş Çöpler
8. Alışveriş Poşetleri
9. "Anısı Var" Eşyaları
10. Çekmece Köşelerinde Kalmış Eşyalar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın