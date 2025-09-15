onedio
Daha Ferah ve Cool Bir Ev İçin Hemen Bugün Çöpe Atman Gereken Şeyler

Aslı Uysal
15.09.2025 - 12:18

Ferah, düzenli ve derli toplu bir ev herkesin hayali... Fakat herkesin evinde yıllardır kullanılmayan bir sürü gereksiz eşya var. Belki bir gün kullanırım ümidiyle de orada durmaya devam ediyorlar. Şimdi onlardan kurtulmanın tam zamanı çünkü evimizi dönüştürüyoruz!

1. Kırık Eşyalar

Bir gün mutlaka kullanırım veya tamir ettiririm diye evde sakladığın eşyaları hiçbir zaman kullanmayacağını ikimizde biliyoruz, itiraf et... Kırık eşyalar evde fazlalıktan başka hiçbir işe de yaramıyor. Bu yüzden hemen yerinden kalkıp kırık eşyalarınla vedalaşmaya başla.

2. Kullanılmayan Kavanozlar

Şu an dolapta belki de kullanmadığın onlarca kavanoz var. Görünüşe bakılırsa daha da kullanacak gibi durmuyorsun... O zaman daha ne bekliyorsun?  Marketten aldığın ve tadına bakarım diye kenara koyduğun kavanozları çöpe atarak evinde daha cool bir ortam oluşturabilirsin.

3. Eski Gazete, Dergi veya Broşürler

'Bir gün okurum.' ümidiyle aldığın gazetelerin hepsi odanın bir kenarında okunmayı bekliyor. Oradaki haberlerin tarihi geçeli belki yıl oldu ama sen evinde hala tutmaya kararlı gibisin. Haydi, onlardan kurtulma zamanı! Artık evde fazlalıktan başka bir işe yaramıyorlar. Geri dönüşüme gönder ve o köşeye içini açacak bir eşya koy.

4. Hiç Giyilmeyen Kıyafetler

Çok kıyafetin var ama giyecek bir şey bulamıyorsan sebebi belli! Dolabında lazım olur diye tuttuğun kıyafetler dolabını kalabalık gösterdiği için istediğin gibi bir kıyafet bulamıyorsun. En az 1 yıldır giymediğin tüm kıyafetleri hemen dolabından çıkarmanı öneririz. Yenileri için yer açmak lazım değil mi?

5. Bitmiş Kozmetik Eşyaları

Hemen şu an çöpe atman gereken eşyalardan bir diğeri de biten, kullanmadığın kozmetik eşyalar... Kutusu güzel diye sakladığın parfüm şişesi, odanı sadece kalabalık gösteriyor. Bitmiş rujlar, kurumuş ojeler, kullanılmayan kremler… Bu eşyalarla vedalaşman sana kendini daha iyi hissettirecek. Üstelik eşyalar azaldıkça alışverişe çıkman için de sana harika bir sebep sunuyor!

6. Elektronik Eşyalar

Odandaki kablo yığını sence de yeteri kadar orada durmadı mı? Artık onlardan kurtulmanın zamanı geldi. Hangi cihaza ait olduğunu hatırlamadığın, belki de tarihi eser olarak müzeye koyulacak kadar eski olan kablolar artık hiçbir işine yaramaz. Hepsini çöpe atarak yeni hayatına merhaba de!

7. Birikmiş Çöpler

Genel olarak evde bir çöp varsa çıkarmak için üşenme. Üstüne bastırıp yeni çöpler için yer açmaya çalışmak yerine, 2 dakikanı ayırarak evden dışarı çıkar. Emin ol, bir anda kendini ferahlamış hissedeceksin. Bekleyen çöpler kötü koku yayar ve evin tüm ferahlığını alır, götürür.

8. Alışveriş Poşetleri

Alışveriş poşetleri de evde insana yük olan eşyalardan biri. Üstelik kullanılmayıp bir köşede durdukça her gün bir yenisi daha ekleniyor. Gerçekten ihtiyacın olan poşetleri ayır. Bir daha kullanmayacağına emin olduklarını da çöpe yollama vakti!

9. "Anısı Var" Eşyaları

Bazıları anısı olan her eşyayı saklamak ister. Fakat buna da bir sınırlandırma getirmek gerek. Odanın her tarafına saçılmış, çalışmayan eşyaları bile anı diye saklamak evini sadece dağınık gösterir. O yüzden bu eşyalar arasında da bir ayrım yap ve evine ferahlık getir. Atmaya kıyamıyorsan da en azından bir kolinin içine hepsini koy ki evin bütünlüğünü bozmasın.

10. Çekmece Köşelerinde Kalmış Eşyalar

Aslında evimizde belki sandığımızdan da çok uzun zamandır kullanılmayan eşyaları tutuyoruz. Teki kaybolmuş çoraplar, çalışmayan piller, çok eskide kalmış ders notları... Böyle yüzlerce eşyayı bir köşede tozlu bir şekilde bulabilirsin. Cool bir evin sırrı, gereksiz eşyalardan kurtulmaktır!

