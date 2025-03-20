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Cübbeli Ahmet'in Ailesinden Muhittin Palazoğlu'nun ve Ertan Aydın'ın Mal Varlığına El konuldu

Cübbeli Ahmet'in Ailesinden Muhittin Palazoğlu'nun ve Ertan Aydın'ın Mal Varlığına El konuldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.03.2025 - 18:26

Ekrem İmamoğlu ve İBB ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cübbeli Ahmet'in ailesinden Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun  mal varlıklarına el konuldu. Palazoğlu, Vesen Yapı şirketi ile inşaat, AdStation şirketi ile reklamcılık işleri yürütüyor. 

Gözaltına alınanların arasında olan Ertan Aydın'ın da mal varlıklarına el konulması kararlaştırıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, dün polis tarafından evinden gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, dün polis tarafından evinden gözaltına alındı.

İBB iştiraklerine yönelik 'kent uzlaşısı' ve 'ihale yolsuzluğu' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında dikkat çeken bir kişi de yer aldı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün akrabası Mehmet Muhittin Palazoğlu da gözaltı listesinde yer alan isimlerden biri oldu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün akrabası Mehmet Muhittin Palazoğlu da gözaltı listesinde yer alan isimlerden biri oldu.

Mehmet Muhittin Palazoğlu, geçtiğimiz günlerde çakarlı cipi ile trafik kurallarını alt üst etmesiyle gündem olan Cübbeli Ahmet’in kızı Yüsra Palazoğlu’nun eşinin ağabeyi.

Mehmet Muhittin Palazoğlu, Vesen Yapı isimli inşaat şirketinin ve AdStation isimli reklamcılık şirketinin sahibi.

Vesen Yapı; Kandilli’de, Kısıklı’da ve Tuzla’da yalı ve konak projeleri ile biliniyor.  AdStation şirketi ise kurumsal pazarlama, spor pazarlama ve saha pazarlama alanlarında işler yürütüyor.

İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Ongun’un mal varlıklarına da el koyma kararı alındı.

İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Ongun’un mal varlıklarına da el koyma kararı alındı.

Ongun'un ardından Palazoğlu ve Ertan Aydın’ın da mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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