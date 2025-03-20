Cübbeli Ahmet'in Ailesinden Muhittin Palazoğlu'nun ve Ertan Aydın'ın Mal Varlığına El konuldu
Cübbeli Ahmet'in Ailesinden Muhittin Palazoğlu'nun ve Ertan Aydın'ın Mal Varlığına El konuldu
Ekrem İmamoğlu ve İBB ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cübbeli Ahmet'in ailesinden Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun mal varlıklarına el konuldu. Palazoğlu, Vesen Yapı şirketi ile inşaat, AdStation şirketi ile reklamcılık işleri yürütüyor.
Gözaltına alınanların arasında olan Ertan Aydın'ın da mal varlıklarına el konulması kararlaştırıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, dün polis tarafından evinden gözaltına alındı.
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün akrabası Mehmet Muhittin Palazoğlu da gözaltı listesinde yer alan isimlerden biri oldu.
İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Ongun’un mal varlıklarına da el koyma kararı alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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