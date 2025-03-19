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Mehmet Muhittin Palazoğlu Kimdir? Cübbeli Ahmet ile Mehmet Muhittin Palazoğlu Akraba mı?

Mehmet Muhittin Palazoğlu Kimdir? Cübbeli Ahmet ile Mehmet Muhittin Palazoğlu Akraba mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.03.2025 - 14:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlattığı soruşturma kapsamında 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu’nun yanı sıra gözaltına alınan isimlerden birisi de Vesen Yapı ve AdStation isimli reklamcılık şirketinin sahibi Mehmet Muhittin Palazoğlu oldu. Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun Cübbeli Ahmet ile akraba olduğu iddia edildi. Peki, Mehmet Muhittin Palazoğlu Kimdir? Cübbeli Ahmet ile Mehmet Muhittin Palazoğlu Akraba mı?

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Mehmet Muhittin Palazoğlu Kimdir?

Mehmet Muhittin Palazoğlu Kimdir?

1986 yılında Bolu'da dünyaya gelen Mehmet Muhittin Palazoğlu, Anadolu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitelerinden mezun oldu. Bolu'da esnaflık yapan bir babanın oğlu olan Palazoğlu, AdStation şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Palazoğlu, 2008'de Ülker'in spor sponsorlukları için başladığı etkinlik-organizasyon işi nedeniyle THY, Türk Telekom, Samsung gibi çok sayıda markaya hizmet vermeye başladı. AdStation isimli şirketin cirosu 100 milyon TL'ye buldu.  

Palazoğlu, İBB'ye başlatılan soruşturma kapsamında 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alındı.

Cübbeli Ahmet ile Mehmet Muhittin Palazoğlu Akraba mı?

Cübbeli Ahmet ile Mehmet Muhittin Palazoğlu Akraba mı?

Mehmet Muhittin Palazoğlu’nun Cübbeli Ahmet’in akrabası olduğu öğrenildi. Mehmet Muhittin Palazoğlu’nun kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu’nun ağabeyi olduğu ortaya çıktı. 

Öte yandan Yüsra Palazoğlu, geçen günlerde trafikte çakarlı araç kullanmasıyla gündeme gelmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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