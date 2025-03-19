Mehmet Muhittin Palazoğlu Kimdir? Cübbeli Ahmet ile Mehmet Muhittin Palazoğlu Akraba mı?

1986 yılında Bolu'da dünyaya gelen Mehmet Muhittin Palazoğlu, Anadolu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitelerinden mezun oldu. Bolu'da esnaflık yapan bir babanın oğlu olan Palazoğlu, AdStation şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Palazoğlu, 2008'de Ülker'in spor sponsorlukları için başladığı etkinlik-organizasyon işi nedeniyle THY, Türk Telekom, Samsung gibi çok sayıda markaya hizmet vermeye başladı. AdStation isimli şirketin cirosu 100 milyon TL'ye buldu.

Palazoğlu, İBB'ye başlatılan soruşturma kapsamında 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alındı.