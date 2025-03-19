Gözaltına Alınan İsimlerin Kim Oldukları Ortaya Çıkıyor: Cübbeli Ahmet ve Şeyma Subaşı Bağlantısı!
Gözaltına Alınan İsimlerin Kim Oldukları Ortaya Çıkıyor: Cübbeli Ahmet ve Şeyma Subaşı Bağlantısı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yapılan operasyonlarda toplamda 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan tüm isimler belli olurken o isimlerden ikisinin kimlikleri sosyal medyada gündem oldu.
Gözaltına alınan isimler arasında Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ın eşi Merthan Açıl ve Cübbeli Ahmet Hoca’nın damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu da yer alıyor…
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Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında tüm isimler belli oldu.
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Gözaltına alınan isimlerden ikisi tanıdık kişilerin akrabaları çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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