onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gözaltına Alınan İsimlerin Kim Oldukları Ortaya Çıkıyor: Cübbeli Ahmet ve Şeyma Subaşı Bağlantısı!

Gözaltına Alınan İsimlerin Kim Oldukları Ortaya Çıkıyor: Cübbeli Ahmet ve Şeyma Subaşı Bağlantısı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2025 - 10:54 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 11:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yapılan operasyonlarda toplamda 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Gözaltına alınan tüm isimler belli olurken o isimlerden ikisinin kimlikleri sosyal medyada gündem oldu. 

Gözaltına alınan isimler arasında Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ın eşi Merthan Açıl ve Cübbeli Ahmet Hoca’nın damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu da yer alıyor…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında tüm isimler belli oldu.

Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında tüm isimler belli oldu.

Gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de yer alıyor.

Gözaltına alınan isimlerden ikisi tanıdık kişilerin akrabaları çıktı.

Gözaltına alınan isimlerden ikisi tanıdık kişilerin akrabaları çıktı.

Biri; Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ın eşi Merthan Açıl

Diğer de; Cübbeli Ahmet Hoca’nın damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
4
2
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın