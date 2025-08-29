onedio
Çok Gezen Bilir! Farklı Ülkelerde Temizlik Kültürü

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.08.2025 - 11:01

Temizlik her ülkede farklı bir anlam taşıyor. Kimisi evine ayakkabıyla girilmesine asla izin vermezken, kimisi sokakları sabunlu suyla yıkamayı gelenek hâline getirmiş. Bazı yerlerde misafir gelmeden ev önce sterilize edilir, bazı ülkelerde temizlik sadece görünüş değil, enerjiyle de ilgilidir. “Temizlik anlayışı evrensel değilmiş!” dedirtecek kadar ilginç kültürel farklılıklarla karşılaşmak mümkün. Peki, başka ülkelerde insanlar temizlik deyince ne anlıyor, neleri önemsiyor? 

Bu içerikte dünyanın dört bir yanından temizlik alışkanlıklarını derledik. Belki bazıları sana “Bizim gibiymiş!” dedirtir, bazılarıysa “Bunu hiç duymamıştım!” şaşkınlığı yaratacak...

1. Türkiye

Türkiye’de temizlik sadece temizlik değildir; neredeyse bir yaşam biçimi, hatta tören gibidir. Özellikle misafir geleceği zaman adeta seferberlik ilan edilir. Sanki misafir gelip dolapların üstüne tırmanacak, koltuk altlarını el feneriyle inceleyecekmiş gibi dip köşe her yer pırıl pırıl yapılır. Camlar silinir, perdeler yıkanır, halılar balkonlara çıkarılır, fırça darbeleri neredeyse zemin aşındırır! Evde “mis gibi sabun kokmalı” anlayışı hâlâ geçerlidir. Ayakkabıyla içeri girmek neredeyse bir tabu; kapıda hemen terlik uzatılır. Mutfak süngeriyle banyodaki asla karışmaz, her köşe için ayrı bez ve sprey bulunur. “Temizlik imandan gelir” sözü, bu kültürel titizliğin temelini oluşturur. Temizlik sadece evi değil, ev sahibinin itibarını da parlatır!

2. Japonya

Japonlar için temizlik, sadece fiziksel değil; saygının, disiplinin ve iç huzurun bir parçasıdır. Eve asla ayakkabıyla girilmez, kapı girişinde genkan denilen özel bir alan ayakkabılar için ayrılmıştır. Her şey düzenlidir, yerli yerindedir; fazlalık yoktur. Çocuklar bile okulda temizlik yaparak sorumluluk öğrenir. Sokaklar tertemizdir ama çöp kutusu bulamazsın, çünkü herkes kendi çöpünü evine götürür. Bu kadar sadelik ve temizlik, minimalist yaşamla birleşince evler de zihinler de ferah kalır. Japonya’da temizlik bir iş değil, hayatın doğal bir parçasıdır.

3. Fransa

Fransızlar için temizlik, aşırı detaylı değil ama düzenlidir. Evin her zaman steril olması gerekmez, fakat görünüm önemlidir. Evlerinde genellikle sade temizlik ürünleri tercih edilir; güçlü kimyasallardan kaçınırlar. Haftalık temizlik rutinleri vardır ama her gün dip köşe temizlik yapılmaz. Misafir ağırlarken evin toparlanmış olması yeterlidir.

4. İtalya

İtalyanlar temizliği ciddiye alır, ama telaşla değil, keyifle yaparlar. Temizlik zamanlarında açık camdan gelen taze hava ve fonda çalan İtalyan müziği klasik bir sahnedir. Evlerde yerler genellikle seramiktir ve sık sık silinir. Özellikle mutfak temizliğine özen gösterilir çünkü yemek İtalyan kültürünün merkezindedir. Yani öyle ağır, yoran süpürgelerden değil de pratik bir dikey süpürge kullanırlar 😊

5. İsveç

İsveçliler temizlik işini sistemli ve sade bir şekilde yapar. Haftalık belirlenmiş temizlik saatleri vardır; düzenli olmak temizlik yükünü hafifletir. Doğal temizlik ürünleri tercih edilir ve sürdürülebilirliğe önem verilir. Evin içi sade dekore edildiğinden, fazla eşya yoktur ve bu da temizliği kolaylaştırır. Genelde temizlik sessiz, huzurlu bir aktivite olarak görülür.

6. Hindistan

Hindistan’da temizlik hem fiziksel hem ruhsal bir eylem olarak görülür. Sabahları evin girişine su serpmek, hem tozu almak hem de kötü enerjiyi uzaklaştırmak için yapılır. Tapınak benzeri özel köşeler günlük olarak temizlenir. Evlerde yerler genellikle elle silinir ve bu iş çoğu zaman diz çökerek yapılır. Bazı evlerde geleneksel olarak sol elle temizlik yapılmaz; hijyenin bir parçasıdır bu ayrım. Temizlik, günlük rutinin bir parçasıdır, özel bir gün beklenmez.

7. Almanya

Almanlar temizlik konusunda oldukça planlı ve dakiktir. Evde her şeyin yeri bellidir ve temizlik saatleri genellikle haftalık olarak belirlenmiştir. Pencereler sık sık havalandırılır, hatta kışın bile! Halılar yerine yer döşemeleri tercih edildiğinden silmek daha kolaydır. Geri dönüşüm konusunda da son derece duyarlıdırlar. Sokak temizliği de bireysel sorumluluk olarak görülür; apartman girişini sırayla temizlemek yaygın bir uygulamadır.

8. Güney Kore

Güney Kore’de temizlik; estetik, hijyen ve teknolojiyle iç içe bir alışkanlık. Evlerde çoğunlukla ayakkabı çıkarılır ve özel terliklerle gezilir. Elektrikli süpürgeler, akıllı temizlik robotları ve aromatik temizlik ürünleri sıklıkla kullanılır. Banyolar çok sık temizlenir ve her gün havalandırılır. Mutfaklar modern ama sade tutulur, her şey sterilize edilir. Camlar ve aynalar sık sık silinir; parıltı önemli bir detaydır. Temizlik Kore dizilerinde bile dikkat çeker; estetik görünümle bütünleşir.

9. Meksika

Meksika’da temizlik, evin enerjisini yenilemenin bir yolu olarak görülür. Özellikle Cuma günleri temizlik yapılır, çünkü haftasonuna hazırlıktır. Evlerde bol bol kokulu temizlik ürünleri kullanılır, sabun ve çamaşır suyu kokusu klasik bir temizlik işareti gibidir. Yerler paspas yerine elle silinir. Tütsüler veya adaçayı yakılarak kötü enerji kovulur. Misafir gelmeden mutlaka her köşe düzenlenir. Mutfak temizliği ön plandadır, çünkü aile sofraları kültürün kalbidir.

10. Arnavutluk

Arnavutluk’ta temizlik, özellikle misafirperverlikle iç içe geçmiş bir gelenektir. Misafir bekleniyorsa temizlik baştan başa yapılır; yerler silinir, camlar parlatılır, ev mis gibi sabun kokar. Ayakkabıyla içeri girilmez, genellikle terlik uzatılır. Yaz aylarında halılar yıkanır, perdeler havalandırılır; bahar temizliği bir gelenek gibidir. Temizlik burada sadece hijyen değil, aynı zamanda saygı, özen ve misafire verilen değerin de bir yansımasıdır.

