Çocuklarını Öldüren Baba YouTuber Çıktı: 'Kolay ABD Vizesi Nasıl Alınır' Videoları Çekiyormuş

Adana’da Sergen Altunbaş isimli kişi iki çocuğunu öldürerek yaşamına son verdi. Altunbaş’ın YouTube'da aktif olduğu ve bazı programlara da çıktığı ortaya çıktı. Bir süre önce ailesiyle ABD’de yaşayan Altunbaş'ın, YouTube hesabından ABD’de yaşam ve ABD vizesine dair videolar paylaştığı görüldü.