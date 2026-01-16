onedio
Çocuklarını Öldüren Baba YouTuber Çıktı: 'Kolay ABD Vizesi Nasıl Alınır' Videoları Çekiyormuş

Çocuklarını Öldüren Baba YouTuber Çıktı: 'Kolay ABD Vizesi Nasıl Alınır' Videoları Çekiyormuş

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2026 - 11:07

Adana’da Sergen Altunbaş isimli kişi iki çocuğunu öldürerek yaşamına son verdi. Altunbaş’ın YouTube'da aktif olduğu ve bazı programlara da çıktığı ortaya çıktı. Bir süre önce ailesiyle ABD’de yaşayan Altunbaş'ın, YouTube hesabından ABD’de yaşam ve ABD vizesine dair videolar paylaştığı görüldü.

Adana'da bir baba iki çocuğunu öldürüp yaşamına son verdi.

Adana'da bir baba iki çocuğunu öldürüp yaşamına son verdi.

Adana’da Sergen Altunbaş isimli bir kişi evli olduğu kadının evi terk etmesinin ardından çocukları 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert’i öldürüp yaşamına son verdi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen Altunbaş' ait otomobili yaktı.

Sergen Altunbaş'ın YouTuber olduğu ortaya çıktı.

Sergen Altunbaş'ın YouTuber olduğu ortaya çıktı.

Vize danışmanlığı veren Sergen Altunbaş'ın YouTube 34 bin takipçili bir hesabının olduğu ortaya çıktı. Bir süre ailesiyle ABD’de yaşayan Altunbaş’ın vize danışmanlığı yaptığı belirtildi. YouTube’da son videosunu 3 ay önce yayınlanan Altunbaş, hesabında ABD’de yaşam ve ‘Kolay ABD vizesi almanın yolları’ videoları paylaştığı görüldü.

