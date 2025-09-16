Çocuğunuzun Beslenme Çantası İçin Hem Eğlenceli Hem Sağlıklı Olan 14 Yaratıcı Tarif

Patates kroketin çocukların en sevdiği yiyeceklerden biri olduğu kesin. Ancak hazır ve paketli gıdalar yerine evde şipşak hazırlayacağınız kroketlerle ona için çok daha besleyici alternatifler sunabilirsiniz. Yanına renkli sebzelerle pişireceğiniz birkaç muffin ile bu öğünü tam bir besin deposuna dönüştürebilirsiniz.

Malzemeler:

2 kızartmalık patates

1 yumurta sarısı

129 gram parmesan peyniri

2 yemek kaşığı frenk soğanı

2 yemek kaşığı beyaz un

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam muskat (küçük hindistan cevizi) rendesi

2 yemek kaşığı bitkisel yağ

60 gram galeta unu

2 yemek kaşığı beyaz un

2 yumurta

Yapılışı:

1. Patatesleri küp küp kesin, tuzlu suda 15 dakika kaynatın. Ardından suyunu alın ve bir patates ezici ile iyice ezin. Tamamen soğuyana kadar bekleyin.

2. Ilıyan patatese yumurta sarısı, peynir, un ve frenk soğanını ekleyin. Tuz, karabiber, hindistan cevizi ile tatlandırın.

3. Patates karışımını silindirik formda yuvarlayın.

4. Bir kapta yağı ve ekmek kırıntılarını karıştırın, karışım gevşeyip parçalanana kadar karıştırmaya işlemi sürdürün.

5. Her patates topunu önce una, ardından yumurtaya, sonra ekmek kırıntılarına bulayın.

6. Bu şekilde hazırladığınız kroketleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirerek 200 derecede 10 dakika pişirin. Çıtır çıtır olunca dışarı alın.

Sebzeli Muffin

Malzemeler:

2 yumurta

1 küçük kabak (rendelenmiş)

1 küçük havuç (rendelenmiş)

1 orta boy kırmızı biber

1 yemek kaşığı un

Yapılışı:

1. Kabak ve havucu rendeleyin. Kırmızı biberi küçük küçük doğrayın.

2. Malzemeleri bir kapta birleştirerek üzerine yumurtaları kırın ve iyice karıştırın.

3. Karışıma kıvam alması için 1 yemek kaşığı un ekleyip tekrar karıştırın. Tuz ve karabiberi ilave ederek tatlandırın.

4. Sebzeli harcı muffin kaplarına pay ederek boştaki hazneye yerleştirin ve 180 derecede 12-14 dakika pişirin.

Yağsız pişirme teknolojisinden faydalanarak hazırlayacağınız bu ikili, hem sağlıklı hem de lezzetli olacak. Üstelik mükemmel şekilde kızarmış çıtırlığıyla miniklerin damak zevkine hitap edecek.

Afiyet olsun.