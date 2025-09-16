onedio
Çocuğunuzun Beslenme Çantası İçin Hem Eğlenceli Hem Sağlıklı Olan 14 Yaratıcı Tarif

etiket Çocuğunuzun Beslenme Çantası İçin Hem Eğlenceli Hem Sağlıklı Olan 14 Yaratıcı Tarif

Özge
Özge - Onedio Üyesi
16.09.2025 - 20:03

Okulların açılmasıyla birlikte evlerde her gün 'beslenme çantasına ne koysam' sorunu başladı. Çocukların damak zevkine hitap eden, eğlenceli görünümüyle dikkat çeken, aynı zamanda besleyici ve doyurucu tarifler hazırlamak her ebeveynin önceliği. Ancak günlük yoğunluk arasında bu menüler önceden planlanmazsa çocukların gün içindeki motivasyonu ve enerjisi dalgalanabiliyor. Sizler için Philips Çift Hazneli Airfryer'ın yenilikçi teknolojisinden faydalanarak kolayca hazırlayacağınız hem lezzetli hem de keyifli okul menüleri hazırladık. İşte bu yıl beslenme çantalarının favorisi olacak tarifler!

1. Tavuklu Börek ve Havuç Topları

1. Tavuklu Börek ve Havuç Topları

Beslenme çantalarının en doyurucu ve vazgeçilmez lezzetlerinden olan tavuklu börek, leziz iç harcıyla tam bir protein deposu. Sebze, vitamin ve bol bol enerji dolu bir öneri için bu ikiliyi mutlaka deneyin.

Malzemeler:

  • 2 adet yufka

  • 200 gr haşlanmış tavuk göğsü (didiklenmiş)

  • 1 adet soğan (ince doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı:

1. Soğanları bir miktar zeytinyağı ile kavurun, üzerine haşlanmış tavukları ekleyip baharatlarla tatlandırın. 

2. Yufkaları ortadan ikiye kesip içine ılıttığınız harcı koyun ve rulo şeklinde sarın.

3. Börekleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alın, üzerlerine yumurta sarısı sürüp 180 derecede 15-20 dakika pişirin. 

Havuç Topları

Malzemeler:

  • 200 gram havuç

  • 1 yemek kaşığı susam

  • 100 gram tam buğday unu

  • 50 gram margarin

  • 1 yumurta

  • Tuz, karabiber

  • 400 gram rende peynir

Yapılışı:

1. Havuçları soyun, yıkayın ve rendeleyin.

2. Rendelenmiş havuç, susam, buğday unu, hardal, margarin, yumurta, tuz ve biberi bir kaseye alıp güzelce harmanlayın.

3. Üzerine rende peynir ekleyin ve hafif yapışkan bir karışım olana kadar karıştırın.

4. Hazırlanan karışımdan tepeleme birer yemek kaşığı kadar alıp elinizle şekil verin. Bu oranlara göre toplam 16 köfte çıkacak.

5. Cihazın diğer haznesine yan yana dizin ve 180 derecede 20 dakika pişirin.

Cihazın farklı kapasitedeki iki haznesi arasından malzeme miktarına en uygun seçimi yapabileceğinizi unutmayın. Böylece köfteleri ister tek seferde ister birkaç seferde pişirerek, böreklerin yanında servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

2. Patates Kroket ve Sebzeli Muffin

2. Patates Kroket ve Sebzeli Muffin

Patates kroketin çocukların en sevdiği yiyeceklerden biri olduğu kesin. Ancak hazır ve paketli gıdalar yerine evde şipşak hazırlayacağınız kroketlerle ona için çok daha besleyici alternatifler sunabilirsiniz. Yanına renkli sebzelerle pişireceğiniz birkaç muffin ile bu öğünü tam bir besin deposuna dönüştürebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 2 kızartmalık patates

  • 1 yumurta sarısı

  • 129 gram parmesan peyniri

  • 2 yemek kaşığı frenk soğanı

  • 2 yemek kaşığı beyaz un

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam muskat (küçük hindistan cevizi) rendesi

  • 2 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 60 gram galeta unu

  • 2 yemek kaşığı beyaz un

  • 2 yumurta

Yapılışı:

1. Patatesleri küp küp kesin, tuzlu suda 15 dakika kaynatın. Ardından suyunu alın ve bir patates ezici ile iyice ezin. Tamamen soğuyana kadar bekleyin.

2. Ilıyan patatese yumurta sarısı, peynir, un ve frenk soğanını ekleyin. Tuz, karabiber, hindistan cevizi ile tatlandırın.

3. Patates karışımını silindirik formda yuvarlayın. 

4. Bir kapta yağı ve ekmek kırıntılarını karıştırın, karışım gevşeyip parçalanana kadar karıştırmaya işlemi sürdürün.

5. Her patates topunu önce una, ardından yumurtaya, sonra ekmek kırıntılarına bulayın.

6. Bu şekilde hazırladığınız kroketleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirerek 200 derecede 10 dakika pişirin. Çıtır çıtır olunca dışarı alın.

Sebzeli Muffin

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 1 küçük kabak (rendelenmiş)

  • 1 küçük havuç (rendelenmiş)

  • 1 orta boy kırmızı biber

  • 1 yemek kaşığı un

Yapılışı:

1. Kabak ve havucu rendeleyin. Kırmızı biberi küçük küçük doğrayın. 

2. Malzemeleri bir kapta birleştirerek üzerine yumurtaları kırın ve iyice karıştırın.

3. Karışıma kıvam alması için 1 yemek kaşığı un ekleyip tekrar karıştırın. Tuz ve karabiberi ilave ederek tatlandırın. 

4. Sebzeli harcı muffin kaplarına pay ederek boştaki hazneye yerleştirin ve 180 derecede 12-14 dakika pişirin.

Yağsız pişirme teknolojisinden faydalanarak hazırlayacağınız bu ikili, hem sağlıklı hem de lezzetli olacak. Üstelik mükemmel şekilde kızarmış çıtırlığıyla miniklerin damak zevkine hitap edecek.

Afiyet olsun.

3. Köfte ve Çatlak Patates

3. Köfte ve Çatlak Patates

Şöyle doyurucu ve protein deposu bir öğün hazırlamak isterseniz, miniklerin ağzına layık kokteyl köfteler hazırlayabilirsiniz. Yanına da çatlak patates koyarak onların dikkatini çekecek bir menü sunabilirsiniz. 

Köfte

Malzemeler:

  • 500 gram kıyma

  • 1 adet soğan 

  • 2 diş sarımsak 

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 su bardağı ince kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

1. Kıymayı bir kaba alarak üzerine rende soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, yumurta, baharatlar ve kıyılmış maydanozu ekleyin. İyice karıştırın.

2. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp kokteyl köfte formu verin.

3. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine alarak 190 derecede 10-15 dakika pişirin.

Çatlak Patates

Malzemeler:

  • 10 adet bebek patates ya da küçük patates

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Uygun bir kasede baharatları ve zeytinyağını birleştirin.

2. Patatesleri üzerini geçecek kadar suyla birlikte yaklaşık 10 dakika kaynatın.

3. Haşlanan patatesleri cihazın diğer haznesine alın, üzerine bir bardak tabanıyla bastırın ve çatlayıp yayılmasını sağlayın.

4. Son katman olarak hazırladığınız zeytinyağlı karışımı patateslere pay edin ve180 derecede 10 dakika pişirin.

Cihazın dijital menüsü üzerindeki otomatik modlar sayesinde kızartmadan tekrar ısıtmaya kadar istediğiniz ayarı seçebilir, işlere hız katmanın keyfine varabilirsiniz. Hatta yaptığınız ayarları NutriU uygulamasından destek alarak uzaktan kontrol ederek zaman verimliliğini daha da artırabilirsiniz.

Afiyet olsun.

4. Mercimekli Nugget ve Fırınlanmış Brokoli

4. Mercimekli Nugget ve Fırınlanmış Brokoli

Besin deposu mercimek nugget tarifi, burger olarak hazırlamaya da porsiyon olarak servise de elverişli. Yapması da yemesi de keyifli olan bu tarifle çocuklar tüm gün tok kalacak.

Malzemeler:

  • 320 gram mercimek

  • 120 gram havuç

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı taze kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 0.5 çay kaşığı paprika tozu

  • 1 tutam taze öğütülmüş biber

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı spreyi

Yapılışı:

1. Mercimekleri haşlayın, süzün. Havuçları rendeledikten sonra sıkın ve suyunu akıtın. Sarımsağın da kabuğunu soyun ve ince ince kıyın. 

2. Bir kaseye tüm malzemeleri ekleyerek güzelce karıştırın.

3. Ele gelen yapışkan bir hamur elde ettikten sonra elinizle nugget şekli verin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine dizin.

4. Üzerine biraz yağ püskürttükten sonra 180 derecede 15-20 dakika pişirin.

Fırınlanmış Brokoli

Malzemeler:

  • 1 küçük baş brokoli

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Brokoliyi küçük çiçekler halinde kesin. Zeytinyağı, tuz ve karabiber ile tatlandırın.

2. Küçük hazneyi 180 dereceye ayarlayarak 10-12 dakika pişirin, çıtır çıtır olana kadar.

Cihazın senkronizasyon özelliği sayesinde iki hazneyi eş zamanda bitecek şekilde hazırlayabilir, yiyecekleri beslenme çantalarına sıcak sıcak koyabilirsiniz.

Afiyet olsun.

5. Karnabahar Köfte ve Elma Dilim Patates

5. Karnabahar Köfte ve Elma Dilim Patates

Karnabahar sevmeyen çocuklara sebze yedirmenin en kolay yolu, onun için renkli ve keyifli görünen köfteler hazırlamak. Yanına baharatlı patatesle servis edeceğiniz bu menü, beslenme saatlerinin favorisi olacak.

Karnabahar Köftesi

Malzemeler:

  • 1 karnabahar

  • 1 soğan

  • 1 yumurta

  • Tuz, pul biber, kimyon, nane, karabiber

  • Yarım demet maydanoz

  • Yarım su bardağı un

  • Robotta çekilmiş ekmek içi

Yapılışı:

1. Karnabaharı yumuşayana kadar haşlayın. 

2. Ardından süzün, ılıyana kadar bekletin ve suyunu iyice akıtın. 

3. Ilıyan karnabaharı çatalla ezdikten sonra üzerine soğan rendeleyin ve maydonozları ince ince kıyıp ekleyin.

4. Ekmek içi hariç diğer tüm malzemeleri ve baharatları ilave edip karıştırın, son aşamada gerektiği kadar ekmek içi ekleyin.

5. Harcınızı dolapta 1-2 saat dinlendirin. 

6. Sonrasında ufak köfteler yapıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alın ve 200 derecede 20 dakika pişirin.

Elma Dilim Patates

Malzemeler:

  • 3 adet patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, kırmızı biber, kekik

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla birlikte elma dilimi formunda kesin.

2. Bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

3. Küçük hazneyi 200 dereceye ayarlayın ve 15-20 dakika pişirin. 

Cihazın RapidCombo Air teknolojisi sayesinde hava akımı tüm malzemeleri eşit şekilde pişirecek. Böylece dışı çıtır, içi sulu ve yumuşak yağsız bir lezzet sunacak. 

Afiyet olsun.

6. Tavuk Köfte ve Sebze Çubukları

6. Tavuk Köfte ve Sebze Çubukları

Beslenme çantasına protein deposu bir alternatif koymak isteyenler için tavuk köftesi harika bir seçenek. Yanına ekleyeceğiniz sebze çubukları ile günün öğünü olabilir.

Malzemeler:

  • 750 gr kemiksiz tavuk eti

  • 1 kuru soğan (rendelenmiş)

  • 1 kahve fincanı yoğurt

  • 1 yumurta

  • 1 çorba kaşığı galeta unu

  • 3-4 yaprak taze fesleğen (ince kıyılmış)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı tatlı kırmızı tozbiber

  • 1 fiske karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk etlerini doğrayıcıda çekerek köftelik kıyma haline getirin.

2. Bir tarafta soğanı rendeleyin ve fesleğeni ince kıyın.

3. Kıymayı bir yoğurma kabına alın ve üzerine tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştırın.

4. Karışımı streç filmle kaplayıp buzdolabında 20 dakika kadar dinlendirin. Dinlenen karışımdan yuvarlak köfteler hazırlayın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine bu köfteleri yerleştirin, üzerlerini yağlayın ve 200 derecede 15 dakika pişirin.

Fırında Sebze Çubukları

Malzemeler:

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kabak

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, kekik

Yapılışı:

1. Havuç, kabak ve kırmızı biberi yıkayıp soyun, ince çubuklar halinde kesin.

2. Kesilmiş sebzeleri bir kaba alın, üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve baharatlarla tatlandırın. 

3. Sebzeleri diğer hazneye yerleştirerek 200 derecede 15-20 dakika pişirin.

Cihazın verimli pişirme teknolojisi besinleri kolayca hazırlamanızı sağlarken, koku ve tat karıştırmayan özellikleri her hazneyi kendi ayarıyla pişirecek. Böylece ne dışarıya duman, koku veya yağ çıkacak ne de farklı besinlerin kokusu veya tadı birbirine geçecek.

Afiyet olsun.

7. Yumurtalı Muffin ve Kurutulmuş Meyve

7. Yumurtalı Muffin ve Kurutulmuş Meyve

Yumurta her çocuğun beslenme çantasında mutlaka yer alması gereken harika bir besin. Hem tok tutan hem de besleyici olan yumurtayı sevmek bazen zor olabiliyor. Haliyle onu yaratıcı hale getirmek sizin elinizde.

Yumurtalı Muffin

Malzemeler:

  • Yumurta

  • Doğranmış biber, domates, ıspanak

  • Peynir

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Yumurtaları çırparak içine sebzeleri ekleyin.

2. Ardından muffin kaplarına pay edin ve içine peyniri ekleyin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ihtiyacınıza uygun haznesine alıp 180 derecede 10-12 dakika pişirin. 

Kurutulmuş Meyve

Malzemeler:

  • 1 Trabzon hurması

  • 2 armut

Yapılışı:

1. İlk önce meyvelerin kabuklarını soyun. Ardından ince ince dilimleyin. 

2. Diğer hazneye yan yana dizerek 80 derecede 80 dakika pişirin.

Cihazın kızartma, kurutma, ısıtma, pişirme gibi otomatik ayarları sizi tüm süreç boyunca yönlendirecek ve adımları kolayca tamamlamanızı sağlayacak.

Afiyet olsun.

Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
