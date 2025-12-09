Civil, Bursa Mudanya’da 10.000 Fidanla Hatıra Ormanı Oluşturdu
Civil, sürdürülebilir geleceğe katkı sağlama hedefi doğrultusunda ÇEKÜD iş birliğiyle Bursa Mudanya Balancık Köyü mevkiinde örnek bir çevre projesine imza attı. “Bir Dikili Ağacım Olsun” projesi kapsamında 10.000 adet fidan toprakla buluşturularak Civil Hatıra Ormanı oluşturuldu. Orman yangınlarında zarar gören bölgenin yeniden ağaçlandırılması amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı çalışma, markanın çevre duyarlılığını ve çocuklara daha yeşil bir dünya bırakma misyonunu güçlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süleyman Coşar (ÇEKÜD Başkanı):
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın