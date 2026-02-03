onedio
article/comments
Çin'den Elektrikli Araçların Güvenliği İçin Radikal Karar: Artık Yasak!

Dilara Bağcı Peker
03.02.2026 - 16:56

Elektrikli araçlar her geçen gün yaygınlaşıyor. Dünyada pek çok kişi elektrikli araçları tercih ediyor fakat elektrikli araçlar hakkındaki tartışmalar da devam ediyor. Son yaşanan kazalardan sonra elektrikli araçların güvenliği konusu yeniden gündeme geldi.

Çin, Xiaomi elektrikli araçların karıştığı kazanın ardından radikal bir karar aldı.

Çin, elektrikli araçların gizli kapı kollarını yasakladı.

Çin, elektrikli araçların gizli kapı kollarını yasakladı.

Geçtiğimiz aylarda Xiaomi marka elektrikli araçların karıştığı bir kaza meydana gelmiş ve sürücü, kapı kolları kilitlendiği için aracın içinden çıkamamıştı. Dışarıdan yardıma gelen kişiler de aynı nedenden ötürü sürücüye ve yolculara yardım edememiş, can kayıpları yaşanmıştı.

Çin, yaşanan kazaların ardından gizli kapı kollarını yasaklama kararı aldı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenlemeye göre, araçlar herhangi bir kaza anında araçların hem içeriden hem de dışarıdan fiziksel bir müdahale ile açılmasını sağlayacak mekanik mekanizmalara sahip olacak.

Bu kararla birlikte Çin, gizli kapı kollarını yasaklayan ilk ülke olacak. Piyasada bulunan gizli kapı koluna sahip araçların da yaklaşık 2 yıl içerisinde güncellenmesi bekleniyor. 

Benzer bir tasarıma sahip olan Tesla model arabalarda ise değişiklik olup olmayacağı bilinmiyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
