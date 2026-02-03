Çin'den Elektrikli Araçların Güvenliği İçin Radikal Karar: Artık Yasak!

Geçtiğimiz aylarda Xiaomi marka elektrikli araçların karıştığı bir kaza meydana gelmiş ve sürücü, kapı kolları kilitlendiği için aracın içinden çıkamamıştı. Dışarıdan yardıma gelen kişiler de aynı nedenden ötürü sürücüye ve yolculara yardım edememiş, can kayıpları yaşanmıştı.

Çin, yaşanan kazaların ardından gizli kapı kollarını yasaklama kararı aldı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenlemeye göre, araçlar herhangi bir kaza anında araçların hem içeriden hem de dışarıdan fiziksel bir müdahale ile açılmasını sağlayacak mekanik mekanizmalara sahip olacak.

Bu kararla birlikte Çin, gizli kapı kollarını yasaklayan ilk ülke olacak. Piyasada bulunan gizli kapı koluna sahip araçların da yaklaşık 2 yıl içerisinde güncellenmesi bekleniyor.

Benzer bir tasarıma sahip olan Tesla model arabalarda ise değişiklik olup olmayacağı bilinmiyor.