onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt Tipine Göre Günlük Makyaj Temizliğinde Kullanabileceğiniz Ürünler

etiket Cilt Tipine Göre Günlük Makyaj Temizliğinde Kullanabileceğiniz Ürünler

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
28.11.2025 - 16:31

Tüm gün dışarda vakit geçirmişsiniz ve eve gelip hemen uyumak istiyorsunuz. Ama o da ne? Makyajınızı çıkartmanız gerek! Bu durumu en rahat şekilde atlatabilmenin de elbet bazı yolları var. Özellikle makyajı temizlemek maharet istiyor ve bunu da bazı ürünler çok iyi yapıyor. Haydi, günlük makyaj temizliğinde kullanabileceğiniz o ürünlere birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bioderma Sensibio H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu

Bioderma Sensibio H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu

Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan ürün, durulamaya gerektirmeyen formülü ile makyajı bir çırpıda temizliyor. Özellikle günlük makyaj için oldukça uygun. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez, bir parça pamuk yardımı ile yüz ve göz çevrenize uygulayabilirsiniz.

Bioderma Sensibio H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu

Clinique Take The Day Off Makyaj Temizleme Balmı

Clinique Take The Day Off Makyaj Temizleme Balmı

Balm, hafif ve özel formülü ile yoğun göz makyajını, ten makyajını, güneş kremini ve çevresel kirliliklerin etkisini ciltten temizliyor. Tüm bunların ışığında cildin uzun süre boyunca genç ve ışıltılı kalmasını sağlıyor. Kuru cildinize parmak uçlarınızla uygulayabilirsiniz. Akabinde ılık suyla iyice durulamalı ve nazikçe kurutmalısınız.

Clinique Take The Day Off Makyaj Temizleme Balmı

La Roche Posay Respectissime Göz Makyaj Temizleyici

La Roche Posay Respectissime Göz Makyaj Temizleyici

Gözlerimiz en hassas yerimiz. Tam bu yüzden göz makyajını çıkartırken oldukça dikkatli olmak gerek. Bu ürün hassas gözler için de kullanmaya uygun. Çift fazlı olması ve parfümsüz olduğunu da ekleyelim.

La Roche Posay Respectissime Göz Makyaj Temizleyici

Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

Üzüm özü ve ciltteki kir ve kalıntılara mıknatıs gibi yapışan misel tanecikleri ile zenginleştirilmiş formülü tek bir hareketle cildi kalıntılardan arındırırken aynı zamanda yüz, göz ve dudaktan makyajı da temizlemeyi ihmal etmiyor. Hassas ciltler de dahil tüm cilt tipleri için kullanılabiliyor. 

Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

Caudalie Vinoclean Makyaj Temizleme Yağı

Caudalie Vinoclean Makyaj Temizleme Yağı

Temizleme yağı, kolayca ve hızla durulanan yapısı ve %100 doğal içerikli formülüyle tüm gün yüzünde taşıdığın makyajı rahatlıkla temizleyebiliyor. Suya dayanıklı makyaj da dahil tüm makyajı etkili, temiz içerikli ve vegan formülüyle yüz, göz ve dudak çevresinden nazikçe arındırıyor.

Caudalie Vinoclean Makyaj Temizleme Yağı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avene Intense Göz Makyaj Temizleyici

Avene Intense Göz Makyaj Temizleyici

Çoğu zaman göz makyajını temizleme faslı işin en zor kısmı oluyor. Bu ürün, kirpik ve göz makyajını ovalama gerektirmeden kolayca temizleyebiliyor. Çift fazlı yapısı sayesinde en dayanıklı göz makyajına bile geçit vermiyor. Hem ferahlatıyor hem de nemlendiriyor. Yok yok yani! 

Avene Intense Göz Makyaj Temizleyici

İdea Derma Atoskin Cleansing Oil

İdea Derma Atoskin Cleansing Oil

Özellikle kuru ve hassas bir cilt yapısına sahipseniz bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Temizleme yağı, içinde bulunan Niacinamide, SyriCalm ve Zinc PCA ile yumuşak bir temizlik vadediyor. Diğer önemli bir detay olarak asla göz yakmadığını da eklemiş olalım. Ayrıca gözenekleri sıkılaştırmaya ve sebum dengesini korumaya da katkı sağlıyor. Bu sayede düzensiz görünüm de oluşmamış oluyor. 

İdea Derma Atoskin Cleansing Oil

Cream Co. Balm Cleanser

Cream Co. Balm Cleanser

Yağ bazlı bir temizleyici ile buradayız! Suya dayanıklı makyajı, güneş koruyucuyu, yağı ve kiri kolay bir şekilde eritebiliyor. Tek adımda tüm makyajınızı çıkartabilirsiniz. Tüm cilt tipleri için kullanıma uygun bir ürün. Göz makyajınızı da onunla temizleyebilirsiniz.

Cream Co. Balm Cleanser

Cosmed Ultrasense Micellar Makyaj Temizleme Suyu

Cosmed Ultrasense Micellar Makyaj Temizleme Suyu

Toleransı düşük ve hassas ciltlere özel, kiri ve makyajı nazikçe temizleyerek cildi rahatlatan temizleme suyu, günlük kullanım için de ideal bir ürün. Yüz, kapalı göz çevresi ve dudak bölgesindeki makyaj, kir ve çevresel kalıntıları bir pamuk yardımıyla temizleyebilirsiniz. Durulanmanıza da gerek yok. 

Cosmed Ultrasense Micellar Makyaj Temizleme Suyu

Bioderma Sebium H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu

Bioderma Sebium H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu

Eğer karma ve yağlı bir cildiniz varsa bu ürün tam sizlik! Yağ dengesini korurken bir taraftan da ciltte bir ferahlık hissi bırakıyor. Durulama da gerektirmiyor. Ancak göz makyajı için kullanıma uygun değil. 

Bioderma Sebium H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın