Cilt Tipine Göre Günlük Makyaj Temizliğinde Kullanabileceğiniz Ürünler
Tüm gün dışarda vakit geçirmişsiniz ve eve gelip hemen uyumak istiyorsunuz. Ama o da ne? Makyajınızı çıkartmanız gerek! Bu durumu en rahat şekilde atlatabilmenin de elbet bazı yolları var. Özellikle makyajı temizlemek maharet istiyor ve bunu da bazı ürünler çok iyi yapıyor. Haydi, günlük makyaj temizliğinde kullanabileceğiniz o ürünlere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bioderma Sensibio H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu
Clinique Take The Day Off Makyaj Temizleme Balmı
La Roche Posay Respectissime Göz Makyaj Temizleyici
Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu
Caudalie Vinoclean Makyaj Temizleme Yağı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avene Intense Göz Makyaj Temizleyici
İdea Derma Atoskin Cleansing Oil
Cream Co. Balm Cleanser
Cosmed Ultrasense Micellar Makyaj Temizleme Suyu
Bioderma Sebium H2O Yüz ve Makyaj Temizleme Suyu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın