Cilt Bakımının Kilit Noktası Olan Her Cilt Tipinin Seveceği 10 Tonik

Sultan Oğuz
01.10.2025 - 15:04

Cilt bakımında oyunu değiştiren ürünlerden biri olan tonik, cildi sonraki adımlara hazırlama noktasında rutinlerin vazgeçilmez kahramanı! Biz de senin için tüm ciltlerin seveceği, etkisiyle bakımına seviye atlatacak 10 toniği bir araya getirdik. Hazırsan cildinin yeni favorisi olacak ürünlere bir göz atalım!

1. Nuxe Very Rose Tazeleyici Tonik Losyon

1. Nuxe Very Rose Tazeleyici Tonik Losyon

Cildini temizlerken ferah bir esinti gibi hissettiren Nuxe tonik, hassas da dahil olmak üzere her cilt için uygun bir yapıya sahip. %99 doğal içerikli formülü ve gül yağı özü sayesinde cildini nazikçe arındırırken makyaj kalıntılarını yok eden ve nemli kalmasını sağlayan tonik, yapışkanlık bırakmayan ultra hafif yapısı ve gül kokusuyla cildini hem tazeliyor hem de sonraki adımlara hazırlıyor.

Nuxe Very Rose Tazeleyici Tonik Losyon

2. The Purest Solutions Hassas Ciltler İçin Arındırıcı ve Aydınlatıcı PHA Pembe Tonik

2. The Purest Solutions Hassas Ciltler İçin Arındırıcı ve Aydınlatıcı PHA Pembe Tonik

Eğer cildin hassassa ama yine de ışıl ışıl görünmesini istiyorsan bu tonik tam senlik! PHA kompleksiyle hassas ciltleri düşünen tonik, Pelin Otu ve Nar ekstresi sayesinde hem nemi hapsediyor hem de iyi bir antioksidan desteği veriyor. Cildindeki donuk görünümü azaltıp daha aydınlık ve pürüzsüz bir cilt ortaya çıkarıyor. 

The Purest Solutions Hassas Ciltler İçin Arındırıcı ve Aydınlatıcı PHA Pembe Tonik

3. Dead Sea Beyond Normal-Yağlı-Karma Cilt Tipleri için Tonik

3. Dead Sea Beyond Normal-Yağlı-Karma Cilt Tipleri için Tonik

Aloe vera, dağ çileği ve at kestanesi özleriyle zenginleştirilmiş Dead Sea Beyond tonik, cildini yağlandırmadan tazeliyor. Aloe vera ile nem dengesi sağlarken dağ çileğinden gelen C vitamini sayesinde cildin daha parlak görünüyor. At kestanesiyle antioksidan desteği veren tonik, cildini temiz, dengeli ve ferah bir hale getiriyor.

Dead Sea Beyond Normal-Yağlı-Karma Cilt Tipleri için Tonik

4. She Vec Glyc-Alright -7 Glycolic Acid + Ginseng + Niacinamide

4. She Vec Glyc-Alright -7 Glycolic Acid + Ginseng + Niacinamide

Cildini hem aydınlatmak hem de gözeneklerini sıkılaştırmak istiyorsan She Vec tonik tam sana göre. Glikolik asit sayesinde leke görünümüne karşı destek olan toniğin içeriğindeki nemlendirici hyalüronik asit, sodium PCA ve glycerin üçlüsü ise cildini dolgun ve canlı tutuyor. Vegan formülüyle hassas ciltlerde bile rahatlıkla kullanılabilen tonik, ince çizgileri azaltmaya yardımcı oluyor ve cildine pürüzsüzlük katıyor.

She Vec Glyc-Alright -7 Glycolic Acid + Ginseng + Niacinamide

5. SkinCeuticals Equalizing Toner

5. SkinCeuticals Equalizing Toner

Kokusuz ve hafif formülüyle tüm cilt tiplerinin güvenilir bakım ürünü olan SkinCeuticals tonik, fındık, kekik, salatalık, kivi, aloe ve papatya özleriyle cildini sakinleştiriyor, nem dengesini sağlıyor ve çevresel kirlerden arındırıyor. Cildine ferahlık verirken yumuşacık ve pürüzsüz bir his bırakan tonik, hayvansal içerik barındırmaması oluşuyla da sevindiriyor.

SkinCeuticals Equalizing Toner

6. Vichy Purete Thermale Perfecting Tazeleyici Tonik

6. Vichy Purete Thermale Perfecting Tazeleyici Tonik

Cildine gün boyu ihtiyaç duyduğu tazeliği vermek istersen Vichy tonik tam senlik! Normalden karmaya dönük hassas ciltler için özel olarak geliştirilen formülüyle yüzünü ferahlatan tonik, aydınlık bir görünüm de kazandırıyor. İçeriğindeki Vichy Termal Suyu sayesinde cildini sakinleştiren tonik, hassas ciltler üzerinde dermatolojik olarak test edildiği için güvenle kullanılabilir.

Vichy Purete Thermale Perfecting Tazeleyici Tonik

7. Bioxcin Hydra Nemlendirici ve Arındırıcı Tonik

7. Bioxcin Hydra Nemlendirici ve Arındırıcı Tonik

Hyalüronik asit sayesinde cildine yoğun nem veren Bioxcin tonik, Aloe vera ile ferahlık sağlarken B5 vitaminiyle cildin nemini uzun süre tutar. Gözenek karşıtı bakım yaparken cildini sıkılaştırmaya da destek olan Bioxcin, hassas ciltler de dahil herkesin kullanabileceği bir tonik seçeneği!

Bioxcin Hydra Nemlendirici ve Arındırıcı Tonik

8. Dermoskin Be Bright Aydınlatıcı Tonik

8. Dermoskin Be Bright Aydınlatıcı Tonik

Daha parlak ve daha sıkı bir cilt hayal edenler için Dermoskin tonik harika bir alternatif! Sadece leke görünümünü değil, ince çizgi ve kırışıklıkları  da hafifletmeye yardımcı olan tonik, su bazlı formülüyle cildini nemlendirirken elastikiyet kazandırıyor. Tüm cilt tiplerine uyan toniğe rutininde yer verdiğinde cildinin daha pürüzsüz ve aydınlık göründüğünü hissedeceksin.

Dermoskin Be Bright Aydınlatıcı Tonik

9. From Natura Premium Gül Suyu

9. From Natura Premium Gül Suyu

Doğallık arayanların vazgeçilmezi olacak From Natura Premium Gül Suyu, hem tonik olarak hem de gün içinde sprey formuyla ferahlatıcı bir dokunuş katmak için kullanılabilir. Gözenekleri temizlerken nemlendiren ve kuruluk karşıtı bakım yapan gül suyu, düzenli kullanımda cildinin daha parlak ve pürüzsüz görünmesine de destek oluyor.

From Natura Premium Gül Suyu

10. Caudalie Vinoclean Nemlendirici Tonik

10. Caudalie Vinoclean Nemlendirici Tonik

Vegan formülüyle hem çevre dostu hem de cilt dostu olan Caudalie tonik, içeriğindeki Vinolevure ile nemlendirirken organik gül suyuyla cildini matlaştırıp sakinleştiriyor. Makyaj kalıntılarını yok edip cildini parlatan tonik, sonraki bakım ürünlerinin etkisini artıracak şekilde cildini hazırlarken yumuşak yapısıyla da taptaze hissettiriyor.

Caudalie Vinoclean Nemlendirici Tonik

