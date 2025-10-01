Cilt Bakımının Kilit Noktası Olan Her Cilt Tipinin Seveceği 10 Tonik

Cildini temizlerken ferah bir esinti gibi hissettiren Nuxe tonik, hassas da dahil olmak üzere her cilt için uygun bir yapıya sahip. %99 doğal içerikli formülü ve gül yağı özü sayesinde cildini nazikçe arındırırken makyaj kalıntılarını yok eden ve nemli kalmasını sağlayan tonik, yapışkanlık bırakmayan ultra hafif yapısı ve gül kokusuyla cildini hem tazeliyor hem de sonraki adımlara hazırlıyor.

Nuxe Very Rose Tazeleyici Tonik Losyon