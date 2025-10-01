Cilt Bakımının Kilit Noktası Olan Her Cilt Tipinin Seveceği 10 Tonik
Cilt bakımında oyunu değiştiren ürünlerden biri olan tonik, cildi sonraki adımlara hazırlama noktasında rutinlerin vazgeçilmez kahramanı! Biz de senin için tüm ciltlerin seveceği, etkisiyle bakımına seviye atlatacak 10 toniği bir araya getirdik. Hazırsan cildinin yeni favorisi olacak ürünlere bir göz atalım!
1. Nuxe Very Rose Tazeleyici Tonik Losyon
2. The Purest Solutions Hassas Ciltler İçin Arındırıcı ve Aydınlatıcı PHA Pembe Tonik
3. Dead Sea Beyond Normal-Yağlı-Karma Cilt Tipleri için Tonik
4. She Vec Glyc-Alright -7 Glycolic Acid + Ginseng + Niacinamide
5. SkinCeuticals Equalizing Toner
6. Vichy Purete Thermale Perfecting Tazeleyici Tonik
7. Bioxcin Hydra Nemlendirici ve Arındırıcı Tonik
8. Dermoskin Be Bright Aydınlatıcı Tonik
9. From Natura Premium Gül Suyu
10. Caudalie Vinoclean Nemlendirici Tonik
