Çiftçiler Kullanmaya Başladı: Lise Öğrencilerinin Projesi Akdeniz Meyve Sineğine Çözüm Oldu

Çiftçi Abdullah Şener ise 'Bu projeyi kendi bahçemde deneyerek büyük bir verim aldım. Şu anda mandalina hasadı yapılıyor, tüccarlara soruyorum; 'Bir tane bile sinek izi yok, meyveler tertemiz' diyorlar. Zihni hocamdan ve öğrencilerimizden Allah razı olsun, bu projeyi hazırladılar. Tüm Samandağ halkına da çağrım şudur; herkes çiftçiliği bu şekilde, organik yöntemlerle yapsın. Hem bizim için daha sağlıklı olur hem de ürünlerin piyasada satışı daha iyi olur' diye konuştu.