Çiftçiler Kullanmaya Başladı: Lise Öğrencilerinin Projesi Akdeniz Meyve Sineğine Çözüm Oldu

Hatay
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.11.2025 - 11:39

Hatay’daki Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlığı proje çiftçilerin yüzünü güldürdü. Tarımsal ürünlere ciddi zararlar veren Akdeniz meyve sineği ile mücadele için hazırlanan ve kimyasal madde içermeyen ürünleri kullanan çiftçiler ürünün faydalı olduğunu söyledi.

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisileri, Felsefe Öğretmeni Zihni Berrak'ın danışmanlığında bir proje geliştirdi.

Tarım zararlısına kimyasal madde kullanmadan müdahale eden öğrenciler, gazlı içecek, şeker, maya ve yapıştırıcı kullanarak pet şişeler hazırladı. Hazırladıkları ürünü okul bahçesinde deneyen öğrenciler, sinek tuzaklarının başarılı olduğunu tespit etti. Öğrencilerin ürünlerini çiftçiler de kullanmaya başladı.

“Sinekler bu malzemelerin kokusuna kapılıyor”

Proje hakkında bilgi veren Berrak, 'Amacımız, çiftçilerimizin sinekle doğal yöntemlerle mücadele etmesini sağlamak ve sinek popülasyonunu azaltmaktır. Hiçbir kimyasal kullanmamaya özen gösteriyor, elimizden geleni yapıyoruz. Sinekler kullandığımız doğal malzemelerin kokusuna ve lezzetine kapılıyor, tuzağa giriyor. Bu projeyi öğrencilerimizle birlikte hazırladık ve tüm çiftçilerimizin bu projeye katılmasını istiyoruz' dedi.

“Ürünlerde bir tane bile sinek ısırığı izi yok”

Çiftçi Abdullah Şener ise 'Bu projeyi kendi bahçemde deneyerek büyük bir verim aldım. Şu anda mandalina hasadı yapılıyor, tüccarlara soruyorum; 'Bir tane bile sinek izi yok, meyveler tertemiz' diyorlar. Zihni hocamdan ve öğrencilerimizden Allah razı olsun, bu projeyi hazırladılar. Tüm Samandağ halkına da çağrım şudur; herkes çiftçiliği bu şekilde, organik yöntemlerle yapsın. Hem bizim için daha sağlıklı olur hem de ürünlerin piyasada satışı daha iyi olur' diye konuştu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
