CHP'den Kritik Karar: Olağanüstü Kurultaya Gidiyor!

CHP'nin iki sene önceki İstanbul kongresi, 2 Eylül Salı günü mahkeme kararıyla iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı. Yerine ise İstanbul İl Başkanlığı için geçici olarak Gürsel Tekin görevlendirildi.

Yaşananların ardından CHP kritik karar aldı. 900’ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Kurultay, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek.