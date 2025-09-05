CHP'den Kritik Karar: Olağanüstü Kurultaya Gidiyor!
CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Özgür Çelik’in yerine ise geçici olarak eski il başkanı Gürsel Tekin getirildi. Yaşananların ardından CHP kritik karar aldı. Habertürk’ten Fevzi Çakır, 900’ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultayın 21 Eylül’de gerçekleştirileceğini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP, olağanüstü kurultaya gidiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın