onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP'den Kritik Karar: Olağanüstü Kurultaya Gidiyor!

CHP'den Kritik Karar: Olağanüstü Kurultaya Gidiyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.09.2025 - 00:06

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Özgür Çelik’in yerine ise geçici olarak eski il başkanı Gürsel Tekin getirildi. Yaşananların ardından CHP kritik karar aldı.  Habertürk’ten Fevzi Çakır, 900’ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultayın 21 Eylül’de gerçekleştirileceğini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP, olağanüstü kurultaya gidiyor.

CHP, olağanüstü kurultaya gidiyor.

CHP'nin iki sene önceki İstanbul kongresi, 2 Eylül Salı günü mahkeme kararıyla iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı. Yerine ise İstanbul İl Başkanlığı için geçici olarak Gürsel Tekin görevlendirildi.

Yaşananların ardından CHP kritik karar aldı. 900’ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Kurultay, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek.

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın