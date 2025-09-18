Cazın Modern Kraliçesi: Youn Sun Nah

Caz denince akla genellikle Ella Fitzgerald, Billie Holiday ya da Nina Simone gibi dev isimler gelir. Ancak çağımızda bu sahneyi adeta yeniden yorumlayan, farklı bir ruh ve nefes katan bir kadın var: Youn Sun Nah. Güney Koreli olmasına rağmen Paris’te yükselmiş, sesiyle hem Doğu’nun derinliğini hem de Batı cazının özgürlüğünü bir potada eritebilmiş nadir sanatçılardan biri. Hadi gelin bu kraliçeyi tanıyalım!