Cazın Modern Kraliçesi: Youn Sun Nah

Liz Lemon
Liz Lemon
18.09.2025 - 18:33

Caz denince akla genellikle Ella Fitzgerald, Billie Holiday ya da Nina Simone gibi dev isimler gelir. Ancak çağımızda bu sahneyi adeta yeniden yorumlayan, farklı bir ruh ve nefes katan bir kadın var: Youn Sun Nah. Güney Koreli olmasına rağmen Paris’te yükselmiş, sesiyle hem Doğu’nun derinliğini hem de Batı cazının özgürlüğünü bir potada eritebilmiş nadir sanatçılardan biri. Hadi gelin bu kraliçeyi tanıyalım!

My Favorite Things

Same Girl

I've Seen That Face Before (Libertango)

Pancake

Isn't It A Pity

Mystic River

Please, Don’t Be Sad

Enter Sandman

Momento Magico

