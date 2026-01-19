“Cashless Society” Deneyi: Nakit Olmadan Bir Ekonomi Ne Kadar Sürdürülebilir?
Cüzdanlarımız giderek hafifliyor ama bu hafiflik sadece bozuk para eksikliğinden değil. Temassız kartlar, mobil ödeme uygulamaları ve dijital cüzdanlar sayesinde artık pek çok kişi günlerce eline nakit almadan hayatını sürdürebiliyor. Tıpkı “cashless society”, yani nakitsiz toplum kavramı gibi.
Peki tamamen dijital ödemelere dayalı bir ekonomi gerçekten sürdürülebilir mi, yoksa görünmeyen riskler mi barındırıyor?
Cashless society kavramı ne anlama geliyor?
Nakit kullanımının azalması nasıl başladı?
Nakitsiz bir ekonomi devletler için neden cazip görülüyor?
Tüketici davranışları nakitsiz ekonomide nasıl değişiyor?
Herkes için eşit bir sistem mi?
Dijital ödemelerin güvenlik ve mahremiyet boyutu ne durumda?
Ekonomik krizlerde nakitsiz sistem ne kadar dayanıklı?
Sonuç olarak, nakitsiz toplum gerçekten geleceğin modeli mi?
