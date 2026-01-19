“Cashless Society” Deneyi: Nakit Olmadan Bir Ekonomi Ne Kadar Sürdürülebilir?

Cashless society, hız, pratiklik ve şeffaflık gibi önemli avantajlar sunuyor. Ancak eşitsizlik, mahremiyet ve kriz dayanıklılığı gibi konular hâlâ büyük soru işaretleri barındırıyor. Bu yüzden nakitsiz toplum fikri bir devrimden çok, dikkatle yönetilmesi gereken bir dönüşüm olarak öne çıkıyor. Görünen o ki geleceğin ekonomisi, tamamen nakitsiz olmaktan ziyade nakitle dijitalin dengeli bir şekilde bir arada var olduğu bir yapı üzerine kurulacak.