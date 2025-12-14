Çapa Etkisi Nedir? Ekonomide Ne Gibi Sonuçlara Neden Olur?
Hayatımızda fark etmesek de kararlarımızın çoğu, ilk gördüğümüz bilgiye takılıp kalıyor. Mesela bir ürünü gördüğünüzde etiket fiyatı, ya da bir yatırım fırsatında ilk duyduğunuz rakam, zihninizde bir “çapa” gibi saplanıyor ve sonrasında verdiğiniz tüm kararları etkiliyor. İşte buna çapa etkisi diyoruz. Peki bu sadece psikolojide mi geçerli, yoksa ekonomiye de dokunuyor mu? Gelin birlikte bakalım.
Çapa etkisi iki şekilde kendini gösterebilir:
Pazarlık ve müzakerelerde avantaj sağlar!
Yatırım kararlarını etkileyebilir!
Fiyat belirsizliği olan ürünlerde daha güçlüdür!
Borç ve finansal riskleri artırabilir!
Ekonomik refahı bozabilir!
Peki çapa etkisini nasıl aşabiliriz?
