onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Canın Abur Cubur Çektiğinde Yönelmen Gereken 10 Sağlıklı Seçenek

etiket Canın Abur Cubur Çektiğinde Yönelmen Gereken 10 Sağlıklı Seçenek

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
02.09.2025 - 19:01

Abur cuburlar ne kadar sağlıklı beslensek de vazgeçemediğimiz lezzetlerden bir tanesi. Üstelik ulaşması da kolay olduğu için günün her anı elimiz gidiyor. Ama buna artık 'dur' demenin zamanı geldi! . Peki, canın abur cubur çektiğinde sağlıklı alternatifler nelerdir? Kaydırmaya devam et.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kuruyemiş

1. Kuruyemiş

Hem protein ağırlıklı hem de sağlıklı atıştırmalıklar için en doğru adres tabii ki de kuruyemişler! Ceviz, badem, fındık gibi atıştırmalıklar tokluk hissi verdiği için gün içinde enerji seviyenizi dengede tutmaya yardımcı olur. Fakat yalnızca bir avuç yeterli!

2. Yoğurt ve Taze Meyveler

2. Yoğurt ve Taze Meyveler

Dünyanın en lezzetli ikilisi kesinlikle yoğurt üstüne taze meyveler... Yoğurdun probiyotik faydaları sindirim sistemini desteklerken, meyveler de tatlı isteğinizi bastırmanıza yardımcı olur. Hafif olmasından dolayı da şişkinlik yapmaz. Hazırlayacağınız bu harika atıştırmalık ile gün boyu tok kalacaksınız.

3. Ev Yapımı Smoothie

3. Ev Yapımı Smoothie

Bu yaz sıcaklarında ferahlatıcı bir şey içmek isterseniz aklınıza evde hazırlayabileceğiniz harika smoothieler gelsin. Üstelik tamamen kendi damak zevkinize göre ürünleri seçebilirsiniz. Mesela, muz, yulaf ve süt karışımı harika seçimlerden bir tanesidir.

4. Bitter Çikolata

4. Bitter Çikolata

Tatlı krizlerinin en masum kaçağı: Bitter çikolata! Eğer %70 ve üzeri kakao oranına sahip bir bitter çikolata tercih ederseniz tam da istediğiniz gibi bir tat alabilirsiniz. Üstelik bitter çikolatanın tadının lezzeti kadar içeriğindeki flavonoidler, kalp sağlığını destekler.

5. Patlamış Mısır

5. Patlamış Mısır

Dışarıda hazır paketlerde satılan patlamış mısırların aksine evde az yağlı ve kontrollü bir şekilde patlamış mısır hazırlayabilirsiniz. Bu sayede kalorisi düşük olur ve diyetinizi de destekler. Porsiyonunun da kontrollü olması önemli elbette. Vicdanınızı rahatlatmak için ufak bir kaçamak diyebiliriz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sebze Çubukları

6. Sebze Çubukları

Sebze çubuklarına kesinlikle önyargılı yaklaşmayın çünkü lezzeti karşısında şok olacaksınız. Havuç, salatalık, renkli biberler, kereviz sapı gibi sebzeleri ince ve uzun çubuklar halinde doğrayın. Sonra da çıtır çıtır yiyerek keyfini çıkarın. Dilerseniz sebzelerin yanına yakışacak düşük kalorili soslarla da bu çubukları taçlandırabilirsiniz.

7. Kavrulmuş Nohut

7. Kavrulmuş Nohut

Dışarıdan aldığınız bol kalorili ve bol yağlı cipsler yerine rotanızı hemen kavrulmuş nohuta çevirin! Nohut, doğal olarak yüksek protein ve lif içeriğine sahiptir. Yani, gün içinde sizi tok tutar. Hazırlaması da son derece basit: Önceden haşlanmış nohutları süzün ve kurulayın. Ardından zeytinyağı, tuz ve dilediğiniz baharatlarla harmanlayıp en son da hooop Airfryer'a yolla! İşte bu kadar.

8. Sağlıklı Kraker

8. Sağlıklı Kraker

Markette satılan pek çok kraker, rafine un, katkı maddesi ve fazla tuz içerdiği için sağlıklı bir tercih değil. Neyse ki siz evde bunun çok daha iyi versiyonunu hazırlayabilirsiniz! Yulaf unu, zeytinyağı, su ve çeşitli tohumlar (chia, keten, ay çekirdeği vs.) ile yoğurulan hamuru ince şekilde açın ve Airfryer'a yollayın. Çıtır çıtır krakerleriniz hazır!

9. Ev Yapımı Meyve Topları

9. Ev Yapımı Meyve Topları

Tatlı krizlerinin en sağlıklı alternatiflerinden biri de ev yapımı meyve topları. Temel malzeme olarak hurma kullanabilirsiniz. İçine dilerseniz  yulaf ezmesi, ceviz, badem, fındık, kakao, Hindistan cevizi, tarçın, fıstık ezmesi gibi malzemeler de ekleyerek daha lezzetli bir atıştırmalığa çevirebilirsiniz. Üstelik buzdolabında birkaç gün de saklayabilirsiniz.

10. Yulaflı Granolar

10. Yulaflı Granolar

Yulaflı granolar resmen bir lezzet kombosu. Hem tok tutar, hem enerji verir, hem de tatlı ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılar. Özellikle gün içinde bir anda canınız abur cubur aşeriyorsa imdadınıza hemen yetişir! İstediğiniz her öğün, gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
maestro__

Hiçbiri abur cubur yiyeceklerin yerini tutmuyor boşuna uğraşmayın. Düzenli spor yapmak yeme içme alışkanlığını değiştirmekte yardımcı oluyor. İstediğin diyet... Devamını Gör