Çamaşır Suyu Yaramıyor mu? Kullanabileceğiniz 10 Alternatif Temizlik Ürünü

etiket Çamaşır Suyu Yaramıyor mu? Kullanabileceğiniz 10 Alternatif Temizlik Ürünü

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
27.09.2025 - 12:33

Artık hepimiz şunu kabul ediyoruz: Her kir çamaşır suyuyla çıkmıyor. Veya bazı durumlarda yüzeylere zarar veriyor, kötü kokular bırakıyor, sağlığa bile olumsuz etkileri olabiliyor. Peki ama yerine ne kullanabiliriz?

İşte hem doğal hem etkili, hem de cüzdan dostu 10 alternatif temizlik ürünü!

1. Karbonat – Temizlikte her yere koşan yıldız oyuncu.

1. Karbonat – Temizlikte her yere koşan yıldız oyuncu.

Karbonatın doğal yapısı, onu mutfak, banyo ve hatta çamaşır temizliğinde bile vazgeçilmez kılar. Örneğin; yağlı ocak demirleri için karbonatı az bir suyla macun kıvamına getirip fırça yardımıyla ovaladığında, yağ lekeleri kolayca çözülecektir.

Kötü koku giderici olarak da harikadır: Ayakkabı içine, buzdolabına veya çöp kovasına bir miktar dökmen yeterli. Ayrıca lavaboya sirkeyle birlikte döktüğünde tıkanıklıkları açar, kötü kokuları nötralize eder.

2. Sirke – Temizliğin keskin kokulu ama vazgeçilmez kahramanı.

2. Sirke – Temizliğin keskin kokulu ama vazgeçilmez kahramanı.

%5 oranında asit içerdiği için doğal bir dezenfektandır. Özellikle tezgah, banyo armatürleri, cam yüzeyler ve tencere dipleri gibi alanlarda çok etkilidir. Sıcak suyla karıştırılarak mopla yer temizliği yapılabilir. Cam silerken içine birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyerek daha etkili hale getirebilirsin.

Sirke kokusunu bastırmak için içine lavanta, limon ya da nane esansiyel yağı damlatabilirsin.

3. Limon suyu – Asidik gücüyle doğal bir beyazlatıcı.

3. Limon suyu – Asidik gücüyle doğal bir beyazlatıcı.

Limonun içeriğindeki sitrik asit, yüzeylerdeki kireci, pası ve sabun kalıntılarını çözer. Özellikle musluk başlıkları, duşakabin camları ve banyo fayansları için birebirdir.

Yarım limonu direkt ovma işlemi için kullanabileceğin gibi, suyunu sıkarak karbonatla karıştırıp doğal bir ovucu da yapabilirsin. 

Ayrıca limon suyu buzdolabında oluşan kokulara karşı da birebir. Küçük bir kaseye dök, buzdolabına yerleştir, etkisini birkaç saat içinde göreceksin.

4. Arap sabunu – Hassas yüzeyleri yormadan derin temizlik sağlar.

4. Arap sabunu – Hassas yüzeyleri yormadan derin temizlik sağlar.

Bitkisel bazlı yapısıyla hem doğa dostu hem de cilt dostudur. Parke, lamine zeminler, mermer ve fayanslar için mükemmeldir çünkü yüzeye zarar vermez.

Bir kova suya birkaç yemek kaşığı ekleyip mopla kullanabilirsin. Kuruduğunda iz bırakmaz.

Balkon temizliği, evcil hayvan yaşam alanları ve hatta mutfak dolapları gibi bölgelerde güvenle kullanılabilir.

5. Hidrojen peroksit – Özellikle beyaz yüzeylerde mucize yaratır.

5. Hidrojen peroksit – Özellikle beyaz yüzeylerde mucize yaratır.

Genellikle %3’lük formu temizlik için uygundur. Özellikle derz araları, çamaşır makinesi lastiği, beyaz çamaşırlar, kesme tahtaları gibi mikropların biriktiği alanlarda çok etkilidir. 

Karbonatla karıştırılıp derz aralarına sürüldüğünde kısa sürede siyahlaşmış yüzeyleri beyazlatır. Kesme tahtası temizliğinde, 5 dakika beklettikten sonra bol suyla durulaman yeterlidir.

6. Doğal sabun – Cilde zarar vermeyen klasik temizlik çözümü.

6. Doğal sabun – Cilde zarar vermeyen klasik temizlik çözümü.

Zeytinyağlı, lavantalı veya defneli sabunları rendeleyip sıcak suyla karıştırarak çok amaçlı sprey elde edebilirsin.

Ahşap yüzeyler, oyuncaklar, bebek ürünleri veya evcil hayvan malzemelerinde kimyasal kullanmak istemeyenler için harika bir çözüm. Ayrıca bu sabunlarla yapılmış sabunlu su, mikrofiber bezle birlikte kullanıldığında cam yüzeylerde de iz bırakmaz.

7. Buharlı temizleyici – Sadece suyla hijyen sağlar, deterjana ihtiyaç duymaz.

7. Buharlı temizleyici – Sadece suyla hijyen sağlar, deterjana ihtiyaç duymaz.

Yüksek sıcaklıktaki buharla bakterileri öldürür, kirleri söker. Kimyasal kullanmadığı için özellikle çocuklu, bebekli ve alerjik bireylerin olduğu evlerde tercih edilir. Halı, koltuk, yatak başlığı, perde, cam, mutfak seramikleri gibi alanlarda kullanılabilir.

Bir tüyo: Buhar sonrası yüzeyi kuru bir mikrofiber bezle silerseniz çok daha parlak ve lekesiz bir sonuç alırsın.

8. Çay ağacı yağı – Doğal antiseptik etkisiyle temizlikte yükselen yıldız.

8. Çay ağacı yağı – Doğal antiseptik etkisiyle temizlikte yükselen yıldız.

Güçlü antimikrobiyal özellikleri sayesinde banyo fayansları, klozet, duşakabin ve kapı kolları gibi sık temas edilen alanlarda kullanılabilir.

Sprey şişeye 1 su bardağı su + 15 damla çay ağacı yağı koyup yüzeylere sık. Koku giderici etkisi de vardır, özellikle kedi kumu kutularında ya da çöp kovalarında işe yarar.

9. Mısır nişastası – Cam temizliğinde gizli kahraman.

9. Mısır nişastası – Cam temizliğinde gizli kahraman.

Evet yanlış duymadın! Mısır nişastası, cam ve aynalarda bulutlanma ve iz bırakmadan parlatma sağlar.

Sprey şişeye 2 yemek kaşığı mısır nişastası + 2 yemek kaşığı sirke + 2 su bardağı su ekleyip karıştır. Camlara uygula, mikrofiber bezle sil. Özellikle aydınlık ortamlarda camda iz kalmamasını isteyenler için harika.

10. Boraks – Ağır lekelerde doğal güç.

10. Boraks – Ağır lekelerde doğal güç.

Boraks doğal bir mineraldir ama biraz “güçlü oyuncudur”. Özellikle lavabo, küvet, klozet, yağlı ocak yüzeyleri ve çamaşırlardaki inatçı lekeler için kullanılabilir.

1 litre sıcak suya 1 yemek kaşığı boraks koy, yüzeye uygula, beklet, fırçala.

Not: Evcil hayvan veya çocuk varsa dikkatli kullanılmalı, işlem sonrası bol suyla durulama yapılmalı.

