onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çamaşır Makinelerine Dikkat! Bir Veteriner Kliniğine Gelen Bir Vaka Üzerinden Tüm Kedi Sahiplerini Uyardı

Çamaşır Makinelerine Dikkat! Bir Veteriner Kliniğine Gelen Bir Vaka Üzerinden Tüm Kedi Sahiplerini Uyardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.02.2026 - 16:04

İçerik Devam Ediyor

Kediler dünyanın en hiperaktif canlıları.  Bu durum, zaman zaman kedi sahiplerini karmaşık ve zorlu durumlarla karşı karşıya bırakabiliyor. Özellikle kendilerine zarar verme potansiyelleri çok yüksek. Bu yüzden kedi sahipleri her zaman tetikte olmak zorunda kalıyor. 

'minimalveteriner' isimli veteriner çamaşır makinesine giren bir kedinin başına gelenleri ve onu kurtarmak için verdikleri çabayı anlattı. Anlattıkları özellikle kedi sahiplerinin kulağına küpe oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/minimalvete...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kediler özellikle kış aylarında, böyle alanlara girmeyi çok seviyor. Peki bu tarz kazaların önüne geçmek için ne yapılabilir?

Kediler özellikle kış aylarında, böyle alanlara girmeyi çok seviyor. Peki bu tarz kazaların önüne geçmek için ne yapılabilir?

  • Kapak Her Zaman Kapalı Olsun: Makineyi kullanmadığınız anlarda kapağını mutlaka kapalı tutun. Bu, kedinizin orayı bir uyuma alanı olarak görmesini engeller.

  • Çalıştırmadan Önce 'Göz Kontrolü': Çamaşırları attıktan sonra ve düğmeye basmadan hemen önce makinenin içini, çamaşırların arasını elinizle veya gözünüzle mutlaka kontrol edin.

  • Kedinizin Yerini Tespit Edin: Makineyi çalıştırmadan önce kedinizin nerede olduğunu mutlaka görün. Eğer kedi ortada yoksa, makinenin içinde olma ihtimalini değerlendirin.

  • Kapak Kilidi ve Ebeveyn Kilidi: Bazı meraklı kediler patileriyle kapakları açabilir. Mümkünse makinenin bulunduğu odanın kapısını kapalı tutun veya makine üzerindeki çocuk kilidi özelliklerini (bazı makinelerde kapak için de ek güvenlikler bulunur) araştırın.

  • Sesle Uyarma: Makineyi çalıştırmadan önce makineye hafifçe vurmak veya kapağı bir kez sertçe kapatıp açmak, içeride bir canlı varsa korkup ses çıkarmasına veya dışarı çıkmaya çalışmasına yardımcı olabilir.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın