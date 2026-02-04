Çamaşır Makinelerine Dikkat! Bir Veteriner Kliniğine Gelen Bir Vaka Üzerinden Tüm Kedi Sahiplerini Uyardı

Kediler dünyanın en hiperaktif canlıları. Bu durum, zaman zaman kedi sahiplerini karmaşık ve zorlu durumlarla karşı karşıya bırakabiliyor. Özellikle kendilerine zarar verme potansiyelleri çok yüksek. Bu yüzden kedi sahipleri her zaman tetikte olmak zorunda kalıyor.

'minimalveteriner' isimli veteriner çamaşır makinesine giren bir kedinin başına gelenleri ve onu kurtarmak için verdikleri çabayı anlattı. Anlattıkları özellikle kedi sahiplerinin kulağına küpe oldu.