Çamaşır Makinelerine Dikkat! Bir Veteriner Kliniğine Gelen Bir Vaka Üzerinden Tüm Kedi Sahiplerini Uyardı

Kaynak: https://www.instagram.com/minimalvete...
Kediler dünyanın en hiperaktif canlıları. Bu durum, zaman zaman kedi sahiplerini karmaşık ve zorlu durumlarla karşı karşıya bırakabiliyor. Özellikle kendilerine zarar verme potansiyelleri çok yüksek. Bu yüzden kedi sahipleri her zaman tetikte olmak zorunda kalıyor.
'minimalveteriner' isimli veteriner çamaşır makinesine giren bir kedinin başına gelenleri ve onu kurtarmak için verdikleri çabayı anlattı. Anlattıkları özellikle kedi sahiplerinin kulağına küpe oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kediler özellikle kış aylarında, böyle alanlara girmeyi çok seviyor. Peki bu tarz kazaların önüne geçmek için ne yapılabilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın