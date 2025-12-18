Çam Ağacı Süslerken Dinlemen Gereken Şarkılar

Kışın en büyülü anı nedir diye sorsan, çoğu kişi için bu yılbaşı zamanı, çam ağacını süslemektir. Evin o büyülü atmosfere geçmesi, süsleri kutudan çıkarınca gelen nostaljik koku, her yıl kaybolmayan o heyecan… Bir de fonda doğru şarkılar çalıyorsa, yeni yıla girmek için hiç bir eksik kalmıyor.

Bu playlist tam da bunu yaşatsın diye hazırlandı: ışıklar yanarken, parıl parıl süsler ağacın dallarına otururken, evin içi yavaş yavaş sıcak bir masala dönüşsün diye! 🎄