onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Çam Ağacı Süslerken Dinlemen Gereken Şarkılar

etiket Çam Ağacı Süslerken Dinlemen Gereken Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
18.12.2025 - 20:01

Kışın en büyülü anı nedir diye sorsan, çoğu kişi için bu yılbaşı zamanı, çam ağacını süslemektir. Evin o büyülü atmosfere geçmesi, süsleri kutudan çıkarınca gelen nostaljik koku, her yıl kaybolmayan o heyecan… Bir de fonda doğru şarkılar çalıyorsa, yeni yıla girmek için hiç bir eksik kalmıyor.

Bu playlist tam da bunu yaşatsın diye hazırlandı: ışıklar yanarken, parıl parıl süsler ağacın dallarına otururken, evin içi yavaş yavaş sıcak bir masala dönüşsün diye! 🎄

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Frank Sinatra – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

2. Michael Bublé – It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas

3. Bing Crosby – White Christmas

4. Sia – Snowman

5. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ariana Grande – Santa Tell Me

7. Wham! – Last Christmas

8. Kelly Clarkson – Underneath the Tree

9. Dean Martin – Silver Bells

10. Eartha Kitt – Santa Baby

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Nat King Cole – The Christmas Song

12. Idina Menzel – Christmas Just Ain’t Christmas

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın