Çam Ağacı Süslerken Dinlemen Gereken Şarkılar
Kışın en büyülü anı nedir diye sorsan, çoğu kişi için bu yılbaşı zamanı, çam ağacını süslemektir. Evin o büyülü atmosfere geçmesi, süsleri kutudan çıkarınca gelen nostaljik koku, her yıl kaybolmayan o heyecan… Bir de fonda doğru şarkılar çalıyorsa, yeni yıla girmek için hiç bir eksik kalmıyor.
Bu playlist tam da bunu yaşatsın diye hazırlandı: ışıklar yanarken, parıl parıl süsler ağacın dallarına otururken, evin içi yavaş yavaş sıcak bir masala dönüşsün diye! 🎄
1. Frank Sinatra – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
2. Michael Bublé – It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas
3. Bing Crosby – White Christmas
4. Sia – Snowman
5. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You
6. Ariana Grande – Santa Tell Me
7. Wham! – Last Christmas
8. Kelly Clarkson – Underneath the Tree
9. Dean Martin – Silver Bells
10. Eartha Kitt – Santa Baby
11. Nat King Cole – The Christmas Song
12. Idina Menzel – Christmas Just Ain’t Christmas
