Toplanın Zamanda Yolculuğa Çıkıyoruz: İzlerken Başka Diyarlara Gideceğiniz 15 Harika Dönem Dizisi

1717 yılındaki Korsanlık Çağı’nda geçen bir dönem komedisi-dramı; aristokrat bir denizci korsana dönüşüyor ve ikonik korsanla yolları kesişiyor. Hem dönem atmosferi, hem de modern temalar (kimlik, arkadaşlık, aşk) ile karışık bir yapım. Korsan gemisi, sahil kampı, 18. yüzyıl kostümler ile izleyici adeta o döneme gitmiş gibi hissediyor.