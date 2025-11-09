Toplanın Zamanda Yolculuğa Çıkıyoruz: İzlerken Başka Diyarlara Gideceğiniz 15 Harika Dönem Dizisi
Severek izlediğimiz dizilerle kimi zaman başka hayatlara ve başka dönemlere gideriz. Diziye kendimizi o kadar kaptırırız ki içinde bulunduğumuz dünya ve dönemden çıkarız. Biz de sizleri alıp başka diyarlara götürmek için görece az bilinen birbirinden güzel 15 dönem dizisini derledik.
Gelin, listeye birlikte göz atalım!
1. Palm Royale (2024-)
2. A Gentleman in Moscow (2024)
3. Death by Lightning (2023-)
4. The New Force (2025-)
5. The Buccaneers (2023-)
6. My Lady Jane (2024)
7. Our Flag Means Death (2022-2023)
8. Domina (2021-2023)
9. Queen Charlotte: A Bridgerton Story (2023)
10. The Gilded Age (2022-)
11. Bridgerton (2020-)
12. Jubilee (2023)
13. The Gallows Pole (2023)
14. Wolf Hall: The Mirror and the Light (2024)
15. The Lions of Sicily (2023)
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Şu anda Borgias'ı izliyorum. Aşırı iyi bir dizi bence şiddetle tavsiye ederim.