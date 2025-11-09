onedio
Toplanın Zamanda Yolculuğa Çıkıyoruz: İzlerken Başka Diyarlara Gideceğiniz 15 Harika Dönem Dizisi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.11.2025 - 16:31

Severek izlediğimiz dizilerle kimi zaman başka hayatlara ve başka dönemlere gideriz. Diziye kendimizi o kadar kaptırırız ki içinde bulunduğumuz dünya ve dönemden çıkarız. Biz de sizleri alıp başka diyarlara götürmek için görece az bilinen birbirinden güzel 15 dönem dizisini derledik.

Gelin, listeye birlikte göz atalım!

1. Palm Royale (2024-)

1. Palm Royale (2024-)

1960’lar Florida’sında kadınların sosyeteye girişi, güzellik kralları ve sosyal statü üzerine kurulu bir komedi-dram. Korsan bir yanıyla dönemin sahil kulüpleri, görkemli elbiseler ve alt metinde sosyal beklentiler işleniyor.

2. A Gentleman in Moscow (2024)

2. A Gentleman in Moscow (2024)

1920’ler Moskova’sında geçen ve Rus devrimi sonrası eski aristokrat bir kontun otel odasına hapsolmuş hayatını anlatıyor. Zamanla otelde geçen küçük ama derin ilişkiler, toplumsal değişimlerin birey üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Başrolde Ewan McGregor’un canlandırdığı karakterle hem döneme tanıklık edip hem karakterin ruhsal dönüşümüne tanık oluyoruz.

3. Death by Lightning (2023-)

3. Death by Lightning (2023-)

(İsmi doğrulanmış yeni bir dönem dizisi olarak listelere giriyor) 20. yüzyıl başlarında geçen gizem-gerilim üstüne bir dönem yapımı. İzleyiciye hem “o zamanlar ne olsa gerek” duygusunu, hem de karakterlerin içinde bulunduğu çağı yakalama imkânı sunuyor.

4. The New Force (2025-)

4. The New Force (2025-)

1958 Stockholm’ünde İsveç’in ilk kadın polis akademi öğrencilerinin hikâyesini anlatıyor. Bu dönem dizisi bize yalnızca 50’lerin tarihini değil, toplumsal değişimin arka planını da sunuyor. Kadınların kurumlara, mesleklere ve toplumda yer edinme çabasını dönemin renkleriyle birlikte izliyoruz. Dizi, “Geçmiş başka bir dünyaydı ama aynı zamanda bugüne kadar uzanıyor” hissi veriyor.

5. The Buccaneers (2023-)

5. The Buccaneers (2023-)

Kurgusal bir aristokrat genç kadın grubunun 1870’ler İngiltere’sinde evlilik piyasası, sosyal beklentiler ve kadın dayanışması üzerinden anlatılıyor. Tarihsel dönem oyunları, elbiseler, görkemli mekanlar ve döneme ait adımlar dizinin atmosferini kuruyor. Feminist bir perspektif ve dönemin sınıfsal yapısı birlikte işleniyor.

6. My Lady Jane (2024)

6. My Lady Jane (2024)

Tudor dönemi İngiltere’sinde geçen, tarih ve fantastik unsurları harmanlayan eğlenceli bir dönem draması. Tarihsel figürleri alıp alt metinde modern bakışlarla yeniden yorumluyor. Hem büyük elbiseler, hem entrikalar, hem de absürt-romantik dokunuşlar barındırıyor.

7. Our Flag Means Death (2022-2023)

7. Our Flag Means Death (2022-2023)

1717 yılındaki Korsanlık Çağı’nda geçen bir dönem komedisi-dramı; aristokrat bir denizci korsana dönüşüyor ve ikonik korsanla yolları kesişiyor. Hem dönem atmosferi, hem de modern temalar (kimlik, arkadaşlık, aşk) ile karışık bir yapım. Korsan gemisi, sahil kampı, 18. yüzyıl kostümler ile izleyici adeta o döneme gitmiş gibi hissediyor.

8. Domina (2021-2023)

8. Domina (2021-2023)

Antik Roma’da Livia Drusilla’nın yükselişi ve güç savaşlarının kadın bakış açısıyla anlatısı. Roma aristokratlarının entrikaları, politik manevralar ve kadınların gölgede kalmış rolleri öne çıkıyor. Görsel olarak güçlü bir dönem dizisi olmasının yanı sıra, kadın karakterlerin iç dünyası da ön plana çıkıyor.

9. Queen Charlotte: A Bridgerton Story (2023)

9. Queen Charlotte: A Bridgerton Story (2023)

“Bridgerton” evreninin bir öncülü olarak geçse de 18-19. yüzyıl İngiltere’sinde geçen ayrı bir dönem dizisi. Genç Kraliçe Charlotte’un saraydaki yükselişi, aşkı ve güç çevreleri ile izleyicide “kraliyet dönemi” hissi uyandırıyor. Yüksek saç modelleri, devasa elbiseler, dönemin saray yaşamı…

10. The Gilded Age (2022-)

10. The Gilded Age (2022-)

1880’ler New York’unda eski parayla yeni paranın çarpışmasını, toplumsal değişimi ve lüks hayatı konu alıyor. Amerikan dönem dizisi örneklerinden biri; Viktorya sonrası dönemin “altın çağı” görkemini hem eleştiriyor hem büyülüyor.

11. Bridgerton (2020-)

11. Bridgerton (2020-)

Regency dönemi Londra’sında aristokrat ailelerin evlilik piyasasında geçen aşk-entrika hikâyeleri. (Netflix listelerinde “dönem dramı” olarak sıkça geçiyor) Renkli kostümler, balolar, söylentiler ve sosyal merdivenlerin tırmanılması… Dönem atmosferi “romantik kaçış” isteyenler için oldukça uygun.

12. Jubilee (2023)

12. Jubilee (2023)

Hint sinemasının altın çağında, 1940-50’lerin Bombay’ını ekrana taşıyan bir dönem draması. Stüdyolar, yıldızlar, hırslar, görkemli sahneler… Bollywood’un “görünmeyen yüzü” tarihi perspektifle birleşiyor. Dizi sayesinde Asya-alt kıta dönemi çalışmalarına açılan bir kapı da sunuluyor: Batılı döneme ait olmayan bir dönem dizisi denemesi demek hiç de yanlış olmaz.

13. The Gallows Pole (2023)

13. The Gallows Pole (2023)

18. yüzyıl sonları İngiltere’sinde, Sanayi Devrimi öncesi Yorkshire’da geçen bir suç ve dönüm noktasında toplumun hikâyesi. Taşra İngiltere’si, ekonomik koşullar, yasa dışı işlerin yükselişi… Tüm bunlar dönem atmosferiyle birleşiyor. Karakterlerin “norm” dışı bir hayata yönelmesi, dönemin değişen yüzünü izleyiciye aktarıyor.

14. Wolf Hall: The Mirror and the Light (2024)

14. Wolf Hall: The Mirror and the Light (2024)

Bu dizi, Tudor dönemi İngiltere’sinde, Thomas Cromwell’ün yükselişini ve saray içi entrikaları anlatıyor. Tarihsel olaylara yakın bir dramatik kurgu sunuyor ve dönemin saray yaşamı, güç ilişkileriyle izleyiciye “o zamanlar nasıl yaşanıyormuş” hissini aktarıyor. Kostümler, dekor ve dönemin politik atmosferi ciddi şekilde işlenmiş durumda.

15. The Lions of Sicily (2023)

15. The Lions of Sicily (2023)

1800’lerin sonu / Belle Époque öncesi Sicilya’sında geçen bu İtalyan yapımı, zengin Florio ailesinin yükselişi üzerinden anlatılıyor. Doğrudan görkemli malikâneler, Akdeniz manzaraları ve dönem atmosferi ile adeta başka bir zamana ışınlanıyorsunuz. Ailenin ekonomik, toplumsal ve kültürel yükselişiyle birlikte dönemin Sicilya’sında güç, miras ve gelenek konuları işleniyor.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
salvatore

Şu anda Borgias'ı izliyorum. Aşırı iyi bir dizi bence şiddetle tavsiye ederim.