Nejat İşler'den Nuri Bilge Ceylan'a Sert Sözler: "Yönetmen misin, Psikolog musun, Papaz mısın?"

Sunucu Mirgün Cabas’ın, “Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz karşılaştırması yaptın, çok tartışıldı. Başın derde girdi mi bu yüzden?” sorusuna, “Ondan utanıyorum, çünkü ayık gitmeliydim” şeklinde esprili bir yanıt veren İşler, “Nuri Bilge’ye kızgınım biraz” dedi.

Nuri Bilge Ceylan'ın hem kendisi hem de Bennu Yıldırımlar'ın kamera arkası görüntülerini yayınlamasıyla ilgili konuşan Nejat İşler, “İlk benimkini yayınlamıştı. Bana değil ama çok sevdiğim bir oyuncuya inanılmaz şeyler söylüyor ve bunu servis ediyor. Set bizim için kutsal, ibadethanemiz. Orası bizim özelimiz. Bir oyuncuya söylediklerini servis ediyorsan… Yönetmen misin, psikolog musun, papaz mısın, nesin abi? Tamam oyunculuk yapmayı çok sevdiğini biliyoruz da bizim işimiz o ya. Ayıp yani. Çok sevdiğim bir oyuncuyla ilgili videosunu izledim, öfkelendim.” dedi.