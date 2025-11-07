onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Nejat İşler'den Nuri Bilge Ceylan'a Sert Sözler: "Yönetmen misin, Psikolog musun, Papaz mısın?"

Nejat İşler'den Nuri Bilge Ceylan'a Sert Sözler: "Yönetmen misin, Psikolog musun, Papaz mısın?"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.11.2025 - 13:01

Ünlü oyuncu Nejat İşler, Mirgün Cabas'ın YouTube kanalına konuk oldu. Programda Nuri Bilge Ceylan'a kızgınlığını dile getiren Nejat İşler, Bennu Yıldırımlar'la olan videosunu servis etmesiyle ilgili 'Yönetmen misin, psikolog musun, papaz mısın?' çıkışı yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Nejat İşler, Mirgün Cabas'ın YouTube kanalında Şunu Bana Bir Anlat programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu Nejat İşler, Mirgün Cabas'ın YouTube kanalında Şunu Bana Bir Anlat programına konuk oldu.

Sunucu Mirgün Cabas’ın, “Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz karşılaştırması yaptın, çok tartışıldı. Başın derde girdi mi bu yüzden?” sorusuna, “Ondan utanıyorum, çünkü ayık gitmeliydim” şeklinde esprili bir yanıt veren İşler, “Nuri Bilge’ye kızgınım biraz” dedi.

Nuri Bilge Ceylan'ın hem kendisi hem de Bennu Yıldırımlar'ın kamera arkası görüntülerini yayınlamasıyla ilgili konuşan Nejat İşler, “İlk benimkini yayınlamıştı. Bana değil ama çok sevdiğim bir oyuncuya inanılmaz şeyler söylüyor ve bunu servis ediyor. Set bizim için kutsal, ibadethanemiz. Orası bizim özelimiz. Bir oyuncuya söylediklerini servis ediyorsan… Yönetmen misin, psikolog musun, papaz mısın, nesin abi? Tamam oyunculuk yapmayı çok sevdiğini biliyoruz da bizim işimiz o ya. Ayıp yani. Çok sevdiğim bir oyuncuyla ilgili videosunu izledim, öfkelendim.” dedi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın