Gerçek Stüdyo, Gerçek Deneyim! Boa Film Akademi 20 Kasım’da Yeni Sezonuna Başlıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.11.2025 - 11:42

Sinema dünyasına girmek isteyen ama 'Nereden başlamalıyım?' diye düşünenler toplanın! Boa Film Akademi, 20 Kasım’da ikinci sezonuna bomba gibi dönüyor. Kamera önü oyunculuktan senaryo yazımına, post prodüksiyondan yapay zeka ile film üretimine kadar uzanan dolu dolu bir program seni bekliyor. Gerçek bir stüdyo ortamında, profesyonellerle yan yana çalışacağın eğitim, tam bir set deneyimi sunuyor diyebiliriz!

Gelin detaylarına inelim...

Burada ezber yok, teori yok. Gerçek işin içindesin!

Renk, ses, kurgu, senaryo, hatta yapay zeka destekli film üretimi… Hepsi tek bir çatı altında. 

Katılımcıların sadece kamera karşısına geçeceğini sanıyorsanız büyük ölçüde yanılıyorsunuz çünkü o sahnenin nasıl üretildiği de birebir deneyimleniyor!

"Peki neden Boa Film Akademi?" dediğinizi duyar gibiyiz.

Boa Film Akademi’yi pek çok akademiden farklı kılan şey, sektörü dışarıdan anlatmaması. Çünkü zaten sektörün içinde. Akademi, Boa Society’nin yaratıcı üretim kültürünü birebir eğitim alanına taşıyor. Yani burada ders bitince 'Şimdi nereye staja gireceğim?' diye düşünmene gerek yok; sektör, zaten seninle aynı binada. 

10 hafta sürecek eğitimler, teknik bilgi ile sınırlı değil. İşin içinde profesyonel disiplin de var, gerçek ekipman, gerçek set ve gerçek deneyimle sektörün içine adım atmış oluyorsun. 'Bir gün sette çalışmak istiyorum.' diyen herkes için kaçınılmaz bir fırsat dersek yanılmış olmayız.

Boa Film Akademi'de neler yapıldığını Senarist Gülbike Sonay Üte'nin ağzından dinleyebilirsiniz 👇🏻

Birinci elden deneyim yaşamış birinin sözlerine kulak vermek istiyorsanız öğrencilerin söylediklerine de göz atabilirsiniz!

“Peki kimlerle çalışacağız?” diye merak ediyorsanız da aşağıdaki video sorunuzun yanıtını veriyor.

Yalnız dikkat, 20 Kasım’da Levent’teki Boa Society stüdyosunda başlayacak eğitimlerin kontenjanı sınırlı!

Eğer sinema ve reklam dünyasına gerçek bir adım atmak istiyorsan ancak nereden başlayacağını bilemiyorsan bir göz at deriz! Çünkü fırsat ayağına geldi.

Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Boa Society - Levent, Sedir Sok. No: 6, Beşiktaş / İstanbul

  • academy@boasociety.com

  • +90 544 414 00 22

  • www.boasociety.com

Instagram adreslerine buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
