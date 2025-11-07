Gerçek Stüdyo, Gerçek Deneyim! Boa Film Akademi 20 Kasım’da Yeni Sezonuna Başlıyor

Boa Film Akademi’yi pek çok akademiden farklı kılan şey, sektörü dışarıdan anlatmaması. Çünkü zaten sektörün içinde. Akademi, Boa Society’nin yaratıcı üretim kültürünü birebir eğitim alanına taşıyor. Yani burada ders bitince 'Şimdi nereye staja gireceğim?' diye düşünmene gerek yok; sektör, zaten seninle aynı binada.

10 hafta sürecek eğitimler, teknik bilgi ile sınırlı değil. İşin içinde profesyonel disiplin de var, gerçek ekipman, gerçek set ve gerçek deneyimle sektörün içine adım atmış oluyorsun. 'Bir gün sette çalışmak istiyorum.' diyen herkes için kaçınılmaz bir fırsat dersek yanılmış olmayız.