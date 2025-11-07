Gerçek Stüdyo, Gerçek Deneyim! Boa Film Akademi 20 Kasım’da Yeni Sezonuna Başlıyor
Sinema dünyasına girmek isteyen ama 'Nereden başlamalıyım?' diye düşünenler toplanın! Boa Film Akademi, 20 Kasım’da ikinci sezonuna bomba gibi dönüyor. Kamera önü oyunculuktan senaryo yazımına, post prodüksiyondan yapay zeka ile film üretimine kadar uzanan dolu dolu bir program seni bekliyor. Gerçek bir stüdyo ortamında, profesyonellerle yan yana çalışacağın eğitim, tam bir set deneyimi sunuyor diyebiliriz!
Gelin detaylarına inelim...
Burada ezber yok, teori yok. Gerçek işin içindesin!
"Peki neden Boa Film Akademi?" dediğinizi duyar gibiyiz.
Boa Film Akademi'de neler yapıldığını Senarist Gülbike Sonay Üte'nin ağzından dinleyebilirsiniz 👇🏻
Birinci elden deneyim yaşamış birinin sözlerine kulak vermek istiyorsanız öğrencilerin söylediklerine de göz atabilirsiniz!
“Peki kimlerle çalışacağız?” diye merak ediyorsanız da aşağıdaki video sorunuzun yanıtını veriyor.
Yalnız dikkat, 20 Kasım’da Levent’teki Boa Society stüdyosunda başlayacak eğitimlerin kontenjanı sınırlı!
Instagram adreslerine buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻
