Büyükanne Torununun Tedavi Masraflarını Karşılamak İçin YouTuber Oldu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.01.2026 - 14:37

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Sue Jacquot ilham verici bir hikayenin ana kahramanı. 17 yaşındaki torunu Jack Self'e nadir görülen bir doku kanseri teşhisinin konulmasının ardından babaanne ailesinin tedavi masraflarına yardımcı olmak için YouTuber oldu. Torunlarından öğrendiği Minecraft oyununu takipçileriyle oynayan Jacquot tedavi için iki ayda 35 bin dolar topladı.

Her şey geçtiğimiz yıl 17 yaşındaki gence kanser teşhisi konulmasıyla başladı.

2024 yılında 17 yaşındaki Jack Self'e nadir görülen bir doku kanseri teşhisi konulduğunda aile sadece oğullarının sağlığını değil tedavi masraflarını da kara kara düşünmeye başlamıştı. Babaanne Sue Jacquot ise tedavi masraflarına katkıda bulunmak için torunlarından Minecraft isimli oyunu öğrendi ve YouTube'a oyun kesitleri atmaya başladı.

GrammaCrackers isimli hesap 2 ay içinde 170 bin aboneye ulaştı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
