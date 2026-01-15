Büyükanne Torununun Tedavi Masraflarını Karşılamak İçin YouTuber Oldu
ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Sue Jacquot ilham verici bir hikayenin ana kahramanı. 17 yaşındaki torunu Jack Self'e nadir görülen bir doku kanseri teşhisinin konulmasının ardından babaanne ailesinin tedavi masraflarına yardımcı olmak için YouTuber oldu. Torunlarından öğrendiği Minecraft oyununu takipçileriyle oynayan Jacquot tedavi için iki ayda 35 bin dolar topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey geçtiğimiz yıl 17 yaşındaki gence kanser teşhisi konulmasıyla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
GrammaCrackers isimli hesap 2 ay içinde 170 bin aboneye ulaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın