Büyük Buhran Sonrası Yasaklanan Altın Sahipliği Hikayesi
Büyük Buhran yılları Amerika için oldukça zor yıllardı. Borsanın çöküşü ve bankaların sarsılması ile günlük yaşamda Amerikalılar zor günler yaşadılar. Kriz derinleştikçe hükümetin karar alması gerekti. Roosevelt, işte tam bu sırada tarihi bir karara imza attı. Peki Amerikalılar niye bir dönem altın sahibi olamadılar? Detaylı şekilde anlattık!
1929 yılı Amerika'nın en zor zamanlarının yaşandığı yıllardı.
Bankalar batıyor, piyasada dolar azalıyor.
Başkan Franklin D. Roosevelt altınların saklanmasını engellemek için bir yol buldu.
Toplanan tüm altınlar Hazine'ye devredildi.
