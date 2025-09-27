Büyük Buhran Sonrası Yasaklanan Altın Sahipliği Hikayesi

1929 yılında Wall Street'te borsanın çöküşüyle birlikte önemli bir ekonomik kriz yaşandı. Tarihe 'Büyük Buhran' olarak geçen ve 1929-1939 yılları arasında süren bu ekonomik krizden Amerika'da herkes çok derinden etkilendi. Bu ekonomik kriz tarihin en ağırlarından biri olarak hatırlanıyor.

Peki neler oldu?

Bu krizde bankalar battı, işsizlik %25 gibi çok yüksek oranlara çıktı. Dolayısıyla halk ekonomik olarak çok zor zamanlar geçirdi. Bu kadar ağır bir ekonomik krizi atlatmak için vatandaşlar kendileri çözümler bulmaya çalıştı elbette.

Borsa çökünce altına talep arttı.

Vatandaşlar doğal olarak altına yöneldi. Bunun sonucunda da doların halk arasında dolaşımı oldukça azaldı. Kriz devam ettikçe de insanların altına talebi artmaya devam etti.