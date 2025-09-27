onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Büyük Buhran Sonrası Yasaklanan Altın Sahipliği Hikayesi

etiket Büyük Buhran Sonrası Yasaklanan Altın Sahipliği Hikayesi

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
27.09.2025 - 14:03

Büyük Buhran yılları Amerika için oldukça zor yıllardı. Borsanın çöküşü ve bankaların sarsılması ile günlük yaşamda Amerikalılar zor günler yaşadılar. Kriz derinleştikçe hükümetin karar alması gerekti. Roosevelt, işte tam bu sırada tarihi bir karara imza attı. Peki Amerikalılar niye bir dönem altın sahibi olamadılar? Detaylı şekilde anlattık!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1929 yılı Amerika'nın en zor zamanlarının yaşandığı yıllardı.

1929 yılı Amerika'nın en zor zamanlarının yaşandığı yıllardı.

1929 yılında Wall Street'te borsanın çöküşüyle birlikte önemli bir ekonomik kriz yaşandı. Tarihe 'Büyük Buhran' olarak geçen ve 1929-1939 yılları arasında süren bu ekonomik krizden Amerika'da herkes çok derinden etkilendi. Bu ekonomik kriz tarihin en ağırlarından biri olarak hatırlanıyor.

Peki neler oldu?

Bu krizde bankalar battı, işsizlik %25 gibi çok yüksek oranlara çıktı. Dolayısıyla halk ekonomik olarak çok zor zamanlar geçirdi. Bu kadar ağır bir ekonomik krizi atlatmak için vatandaşlar kendileri çözümler bulmaya çalıştı elbette.

Borsa çökünce altına talep arttı.

Vatandaşlar doğal olarak altına yöneldi. Bunun sonucunda da doların halk arasında dolaşımı oldukça azaldı. Kriz devam ettikçe de insanların altına talebi artmaya devam etti.

Bankalar batıyor, piyasada dolar azalıyor.

Bankalar batıyor, piyasada dolar azalıyor.

Krizin büyüdüğünü gören vatandaşlardan altını olanlar altınlarını evlerde biriktirmeye başladı. Bankaların boşalan kasaları sonucunda bankalar kredi veremedi. Bunun sonunda ise doların hacmi küçüldü ve fiyatlar düştü. Yani deflasyon yaşandı.

Başkan Franklin D. Roosevelt altınların saklanmasını engellemek için bir yol buldu.

Başkan Franklin D. Roosevelt altınların saklanmasını engellemek için bir yol buldu.

Ekonomiyi canlandırmak için Franklin D. Roosevelt'ın bir fikri vardı. Çıkardığı kararnameyle altınları yastık altından çıkarmayı hedefliyordu. Çıkardığı 6102 No'lu Başkanlık Kararnamesi, altınla ilgili önemli bir karar içeriyordu. 5 Nisan 1933 yılında çıkan kararname altını olan herkesi ilgilendiriyordu.

Bu kararnameden sonra kimsede altın kalmadı.

Kararnameye göre bütün vatandaşlar 1 Mayıs 1933 yılına kadar altınlarını devlet bankalarına teslim etmek zorundaydı. Uymayanları ise büyük bir ceza bekliyordu. Eğer altınını bankaya teslim etmeyen biri olursa karşılığı 10.000 dolar para cezası ve 10 yıl hapis cezası olacaktı.

Altını veren doları aldı.

Doğal olarak ceza almak istemeyenler altınlarını bankaya götürdüler. Karşılığında ise dolar aldılar. Devlet altını ons başına 20,67 dolardan hesapladı ve bu şekilde herkese altını kadar doları verdi. 

Bazı istisnalar vardı.

Tabii ki devlet her altını almadı. Bazı altınları karar dışında bıraktı. Kişi başı 100 dolarlık altın sikke saklamak mümkündü. Bunun dışında nadir koleksiyonluk sikkeler varsa bunlar da yasak kapsamında değildi ve saklanabiliyordu.

Toplanan tüm altınlar Hazine'ye devredildi.

Devlet altınları topladıktan sonra resmi fiyatı ons başına 20,67 dolardan 35 dolara çıkardı. Vatandaşlar altınlarını ucuz fiyattan sattıktan sonra devlet yüksek bir fiyatta sabitledi. Yani devlet bu alışverişten yüksek bir kazanç sağladı.

Bu dönemde bir de altınla ödeme şartı kaldırıldı.

Eskiden borç sözleşmelerinde altınla ödeme şartı vardı. Altınların geri çağrılmasının ardından sözleşmelerdeki borçla ödeme şartı da kaldırıldı.

Peki altın bulundurma yasağı ne zaman kaldırıldı?

Kriz sona erdi ve tabii ki altınla ilgili bu yasak da son buldu. 31 Aralık 1974 yılında altın sahibi olma yasağı nihayet kaldırıldı. Bu tarihten sonra isteyen tüm vatandaşlar istedikleri gibi altın alıp satabildiler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın