Bütünsellik: Eğitimde Ruh, Zihin ve Bedenin Yeniden Buluşması
Bütünsellik, yeni gibi algılanan kâinat kesitlerinin doğa dilidir. İnsan da tüm evrendeki mikro kâinat olarak bütün ve kozmik hakikatin kendisidir. İnsan doğayı gözlemlerken, doğanın içindeki gerçekliğine daima açıktır. Bu açıklığı sağlayan şey öğrenme, deneyim, doğa, zihin ve toplumsallıktır.
Ruh–zihin–beden, birbirini bütünleyen eşsiz bir sistemdir.
Hatırlarsanız, vaktiyle okullarda nadiren kullanılan tozlu laboratuvarlar vardı.
Eğitimde yeni paradigma, doğasında “bütün insan” için bütünsel eğitimdir.
