Bütünsellik: Eğitimde Ruh, Zihin ve Bedenin Yeniden Buluşması

Eğitim kavramı ise bedensel stabiliteye mahkûm bırakılmıştır. Öğrenmeyi zihni kontrol ederek, koşullu süreçlere mecbur eden sistemlerin ezberciliğini de bu noktada hatırlamak gerekir. Kavramsal açıdan bakıldığında, eğitim hem zihni hem ruhu hem de ruhun evi olan bedeni muhatap almalıdır. Şimdiye kadar işleyen sistemler bu gerçekliğe kısmen uyanmaya başlamışken, bu konuya daha yakından bakalım.

Bilgi odaklı, parçalı eğitim modellerinin toplumsal yansıması, hayata geçmeyen bilgidir. Bilgiyi öğretmeye fena halde takılmış durumdayız: “Bil ve bildiğini bildir.” Öğretirken bedeni dışsallaştıran ve duyguyu görmezden gelen sistemler eksiktir. Gerçek öğrenme; bedenin duyumlarında, ruhun anlamla buluşmasında ve zihinsel farkındalıkta gerçekleşir. Ruh, zihin ve bedenin iş birliğiyle öğrenme hem kalıcı hem de sürdürülebilir olur.

Doğa–insan–teknoloji bağlantısallığı, yeni bir öğrenme modeli olarak dünya için harika fırsatlar yaratacaktır. Bilgiye eşlik eden beden ve zihin, hayatın kendisinden kopuk olmayan bir bilgi işlem sürecidir. Belki de yıllardır müfredatın “Hayat Bilgisi” dersiyle taçlanmasına rağmen, gerçekten hayatla ilişiği olmaması fark edilmiştir. Eğitimi kitap aralarından kurtarma zamanı gelmiştir. Yıllardır öğrenmeyi hayattan, bedenden, duygulardan bir ayraçla ayırmaya “eğitim” demek ne büyük talihsizliktir.