Bursa’nın Meşhur Oteli El Değiştiriyor: Otelin Zamlı Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
20.10.2025 - 22:29

Bursa’nın en köklü otellerinden biri olan Divan Otel, yeniden satış gündeminde. Çekirge Mahallesi’nde yer alan ve uzun yıllar kentin turizm yüzlerinden biri olarak bilinen otelin fiyatı, sadece dört ayda tam 100 milyon TL arttı. 2011’den bu yana hizmet veren termal tesisin satış bedeli 1 milyar 400 milyon TL seviyesine çıkarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Kaynak: bursadabugün

Bursa’nın turizmde gözde noktalarından Çekirge Mahallesi’nde yer alan ve 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren ünlü Divan Otel, dört ayda tam 100 milyon TL zamlandı.

14 Mayıs 2025’te kapılarını kapatarak satışa çıkarılan 105 odalı termal tesisin fiyatı, kısa sürede 1 milyar 300 milyon TL’den 1 milyar 400 milyon TL’ye yükseldi.

Yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alan ve 7 bin 465 metrekare arsa üzerine kurulu olan otel, beş katlı yapısıyla Bursa’nın en değerli gayrimenkullerinden biri olarak gösteriliyor.

Koç Holding çatısı altındaki Divan Grubu, yurt içinde ve dışında 17 otel, 3 rezidans, 23 pastane, 13 restoran ve 3 stadyum işletmesiyle hizmet veriyor.

Çekirge’deki Divan Otel’in satışı ise, bölgedeki gayrimenkul hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı.

Siz yeni fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
