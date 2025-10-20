Bursa’nın Meşhur Oteli El Değiştiriyor: Otelin Zamlı Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Bursa’nın en köklü otellerinden biri olan Divan Otel, yeniden satış gündeminde. Çekirge Mahallesi’nde yer alan ve uzun yıllar kentin turizm yüzlerinden biri olarak bilinen otelin fiyatı, sadece dört ayda tam 100 milyon TL arttı. 2011’den bu yana hizmet veren termal tesisin satış bedeli 1 milyar 400 milyon TL seviyesine çıkarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Kaynak: bursadabugün