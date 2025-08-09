Burcunu Seç Kaç Kişi Senin Dedikodunu Yapıyor Söyleyelim!
Arka planda neler dönüyor, kim nerede seni konuşuyor? Belki de arkadaş grubunun gizli gündemi sensin! Dedikodu, itiraf edilemeyen bir ilgi göstergesi… Ve senin burcun, bu ilgiyi ne kadar çektiğini fazlasıyla ele veriyor. Peki burcuna göre kaç kişi seni merak ediyor, adını anmadan duramıyor?
Burcunu seçer misin?
10 kişi senin dedikodunu yapıyor!
6 kişi senin dedikodunu yapıyor!
3 kişi senin dedikodunu yapıyor!
8 kişi senin dedikodunu yapıyor!
2 kişi senin dedikodunu yapıyor!
Kimse senin dedikodunu yapmıyor!
