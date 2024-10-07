Burcunu Seç Favori Tatlını Söyleyelim!
Burcunu Seç Favori Tatlını Söyleyelim!
Burcuna göre acaba senin favori tatlın ne?
Hadi teste!
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Burcunu seç bakalım!
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Burcuna göre senin favori tatlın kurabiye!
Burcun göre senin favori tatlın baklava!
Burcuna göre senin favori tatlın cheescake!
Burcuna göre senin favori tatlın browni!
Burcuna göre senin favori tatlın kurabiye!
Burcuna göre senin favori tatlın baklava!
Burcuna göre senin favori tatlın cheescake!
Burcuna göre senin favori tatlın browni!
Burcuna göre senin favori tatlın kurabiye!
Burcuna göre senin favori tatlın baklava!
Burcuna göre senin favori tatlın cheescake!
Burcuna göre senin favori tatlın browni!
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