Burcunu Seç Favori Tatlını Söyleyelim!

Astrolojiye göre senin burcun, tatlı düşkünü bir kurabiye aşığı olduğunu gösteriyor. Tatlı krizlerinin en büyük kurtarıcısı, her daim seninle olan kurabiyeler. Çikolatalı, fındıklı, bademli, limonlu, tarçınlı... Adını ne koyarsan koy, her biri ayrı bir lezzet festivali. Kurabiye, senin için hayatın tüm stresini bir kenara bırakıp, kendini mutlu hissettiğin bir dünyanın kapılarını aralıyor. Her bir ısırığında, kurabiyenin çıtır çıtır dokusu ve damakta bıraktığı o eşsiz lezzet, seni adeta başka bir boyuta taşıyor. Bir kurabiye canavarı olduğunu kabul etmek belki zor geliyor ama astroloji bilimine göre burcun, senin bu tatlı düşkünlüğünü açıkça ortaya koyuyor. Hayatın her anında, her türlü duygusal dalgalanmada yanında olan kurabiyeler, senin için bu hayattaki en güzel şey.