Burcuna Göre Senden Nefret Eden Kişinin Baş Harfini Söylüyoruz!

Sen Kova burcu olarak, yenilikçi, özgür ruhlu ve farklı bir bakış açısına sahip birisin. Geleneksel düşüncelerden uzak durur, dünyaya kendi perspektifinden bakarsın. İnsanlar seni genellikle ilginç ve özgün bulur, çünkü senin akılcı ve sıra dışı düşüncelerin, standartların ötesinde bir dünyaya işaret eder. Ama ne yazık ki, bu kadar farklı olmak, bazı kişileri rahatsız edebilir. Özellikle de “V” harfiyle başlayan biri… Bu kişi, senin hayata bakış açını bir tehdit olarak görür. Çünkü senin fikirlerin, onun daha dar bir dünyasında kısıtlanmış olan sınırlarını zorlar. “V” harfli kişi, senin sıradışı fikirlerine karşı önce bir hayranlık duyar gibi görünse de, zamanla seni ve senin özgürlüğünü kabul edemez hale gelir. Her ne kadar başkalarına karşı sosyal ve yardımsever biriymiş gibi davransa da, senin kalıpların dışındaki düşüncelerin ona korku verir. Çünkü o, değişime kapalı bir yapıya sahip ve senin sürekli yenilikçi yaklaşımın, ona kaygı yaratır. Duygusal olarak kendini savunmasız hissedip seni yargılar. Herkesin aynı düşünmesini isteyen bu kişi, senin bağımsızlığını ve farklılığını tehdit olarak algılar. Sonuç olarak, “V” harfiyle başlayan kişi seni bir tür tehlike olarak görür. Senin özgür ruhluluğun, onun kontrol etme arzusuyla ters düşer. Zamanla, sana karşı olan gizli nefretini dışarıya vurur, ama bunu seni anlamaya çalışmak adı altında gizler.