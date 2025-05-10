Burcuna Göre Senden Nefret Eden Kişinin Baş Harfini Söylüyoruz!
Bazı insanlar seni görünce gülümsüyor olabilir... ama içten içe 'keşke bu ortadan kaybolsa' da diyebilirler. Evet, hepimizin hayatında sessizce bizden nefret eden biri var. Gülüp geçiyor gibi görünseler de kalplerinin derinliklerinde sana karşı içten içe bileniyor olabilirler. Peki bu kişi kim?
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Burcunu seç bakalım!
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Senden nefret eden kişinin baş harfi E!
Senden nefret eden kişinin baş harfi S!
Senden nefret eden kişinin baş harfi A!
Senden nefret eden kişinin baş harfi M!
Senden nefret eden kişinin baş harfi B!
Senden nefret eden kişinin baş harfi K!
Senden nefret eden kişinin baş harfi C!
Senden nefret eden kişinin baş harfi T!
Senden nefret eden kişinin baş harfi N!
Senden nefret eden kişinin baş harfi Z!
Senden nefret eden kişinin baş harfi V!
Senden nefret eden kişinin baş harfi H!
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