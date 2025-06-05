Bir hırçınlık fırtınası gibisin, öfkeni dışa vurur, bağırır, çağırır, tüm enerjini bu şekilde boşaltırsın. Ancak bu öfken, kırıklıkla karışık değildir. İçinde bir yıkım yoktur, sadece bir patlama... Bir volkan gibi... 'Kırıldım' demek yerine, öfkenin sesini yükseltmeyi tercih edersin. Bu senin doğanıdır, bu senin tarzındır. Ama unutma, senin de bir gururun var. Ve bu gururun, bir çizgisi... Eğer biri bu çizgiyi aşarsa, sen de durmazsın. İşte o zaman, öfkenin yerini bir başka duygu alır. Gururun çiğnendiğinde, sen de durmaz, hemen harekete geçersin. Çünkü senin için gurur, her şeyden önce gelir. Bu yüzden, seni tanıyanlar bilir ki, seninle uğraşmak, bir volkanın lavlarına karşı koşmak gibidir. Öfkenin ardından sakinleşir, unutursun ama gururun çiğnendiğinde, işte o zaman gerçek sen ortaya çıkar. İşte o zaman, sen de durmaz, hemen harekete geçersin. Çünkü senin için gurur, her şeyden önce gelir. Bu yüzden, seni tanıyanlar bilir ki, seninle uğraşmak, bir volkanın lavlarına karşı koşmak gibidir. Öfkenin ardından sakinleşir, unutursun ama gururun çiğnendiğinde, işte o zaman gerçek sen ortaya çıkar.