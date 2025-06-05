Burcuna Göre Ne Kadar Kırgınsın?
Bazı insanlar vardır, kırıldığını bile belli etmez… Ama o kırgınlık, içinde koca bir dağ gibi durur. Bazılarıysa canı acır acımaz gözyaşlarına boğulur. Peki sen? Burcunun kırgınlık haritası ne söylüyor?
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Sen %40 kırgınsın!
Sen %80 kırgınsın!
Sen %30 kırgınsın!
Sen %100 kırgınsın!
Sen %60 kırgınsın!
Sen %70 kırgınsın!
Sen %50 kırgınsın!
Sen %90 kırgınsın!
Sen %20 kırgınsın!
Sen %60 kırgınsın!
Sen %40 kırgınsın!
Sen %100 kırgınsın!
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