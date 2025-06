Burcuna Göre Ne Kadar Kırgınsın?

Bir bakışınızla dünyayı durdurabilirsiniz, bir gülümsemeyle tüm dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz. Ancak, bu sakin yüzeyin altında, derinlerde fırtınalar kopuyor. Her kelime, her bakış, her jest, iç dünyanızda büyük bir etki yaratıyor. Her biri birer tohum olup, kalbinizin en derin köşelerinde filizleniyor. Affetmek sizin için kolay olabilir, ama unutmak? İşte orası biraz karmaşık. Bir kez yaralandığınızda, o iz kalıcı oluyor. Kalbiniz, bir sanat eserine dönüşüyor; her çatlak, her yara, bir hikayenin izlerini taşıyor. Ve belki de en önemlisi, bir kez kırıldığınızda, aynı şekilde sevmeniz neredeyse imkansız oluyor. Sevginiz, bir kelebek kadar hassas ve bir okyanus kadar derin. Bir kez kanatları kırılan bir kelebek nasıl uçabilir ki? Ancak unutmayın, kırılan bir kalp, sevgisini daha da derinleştirir. Her yara, sevginizi daha da kuvvetlendirir.