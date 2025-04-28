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Bunları Sakın Birlikte Kullanma! Birbiriyle Asla Karışmaması Gereken Cilt Bakım İçerikleri

etiket Bunları Sakın Birlikte Kullanma! Birbiriyle Asla Karışmaması Gereken Cilt Bakım İçerikleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 15:01

Cilt bakımı söz konusu olduğunda birçok farklı ürünü birlikte kullanmak gerekiyor. Fakat bazı ürünler var ki birlikte kullanıldıklarında bakım uygulamaktan ziyade cilde kötü etki edebiliyor. Bu nedenle doğru ve sağlıklı bir cilt için bu ürünleri bilmekte fayda var. İşte asla birbiriyle karıştırılmaması gereken cilt bakım ürünleri!

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C vitamini ve AHA BHA

C vitamini cilde ekstra parlaklık ve ışıltı veren harika besleyici bir bileşendir. AHA ve BHA'lar ise ölü cilt hücrelerinden kurtulmayı sağlayarak bebeksi pürüzsüzlüğe kavuşmaya yardımcıdır. Özetle her iki grup ürünün de cilt üzerinde muhteşem etkileri vardır. Fakat birlikte kullanıldıkları zaman durum pek de böyle olmaz. Çünkü iki içerik birleştiğinde kimyasal tepkimeye girer ve esas etkisini kaybeder. Bunun sonucunda ne C vitaminin ışıltılı etkisinden ne de AHA ve BHA'ların yenileyici özelliğinden faydalanmak mümkün olmaz. Aksine ciltte yeni problemler bile çıkabilir. Bu nedenle bu iki tip ürünü günün farklı saatlerinde uygulamak en doğrusudur.

Güneş kremi ve nemlendirici, makyaj malzemeleri

Her gün güneş kremi kullanmak doğru cilt bakımının en önemli adımlarından biri. Ama her gün makyaj yapan biri için pek de öyle olmayabilir. Çünkü SPF'nin makyaja veya nemlendirici etkili ürünlere karışması ciltteki ödem riskini artırır. Bu ürünlerle birlikte güneşe çıkan bir cilt çok daha hassas hale gelir, hatta lekelenme riski de artar. Dolayısıyla bu tür ürünleri kullanırken katmanlama çok önemlidir. Doğru olan önce güneş kremini uygulamak ve iyice emilene kadar beklemektir. Ardından nemlendirici ve makyaj ürünleri sırayla uygulanabilir.

Niacinamide ve C vitamini

Niacinamide gözenek sıkılaşmasında etkilidir ve cilt sağlığını olumlu etkiler. Fakat C vitamini gibi güçlü bir bileşenle birleştiğinde etkisi azalabilir. Bu da iki bileşenden de yeterince faydalanmamak anlamına gelir. Her ne kadar bu konuda araştırmalar sürse de riske girmemek adına içeriklerin iyice emilmesini bekledikten sonra diğerine geçmek çok önemlidir. Hatta mümkünse biri gündüz, diğeri gece bakım rutinine eklenebilir.

Glikolik asit ve salisilik asit

Farklı asit türü olan bu iki ürün de ayrı ayrı harikadır fakat birlikte cildi kötü etkileyebilir. Çünkü temelde asit üzerine asit sürmekle eş değerdir ve cildin güneş kremi olmadan güneşlenmesine benzer bir etki bırakabilir. Her ikisi de kurutucu özellikli olduğundan bu iki ürünün birleşimi, cildin soyulmasına ve pul pul dökülmesine yol açabilir. Bu nedenle ikisini cilt bakım rutininin farklı günlerine eklemek en iyisidir.

C vitamini ve retinol

C vitamini de retinol de aktif bileşenler barındırır. Cildin bu kadar çok aktif bileşene bir anda maruz kalması, tavsiye edilen bir durum değildir. Çünkü tahriş ve kızarıklık gibi sorunlar doğurabilir. Bu tip sorunlar olmasa bile her iki ürünün de etkisi birlikte kullanımda fazlasıyla düşecektir. Haliyle bu risklerden korunmak için kullanım aralığını uzatmak gerekir. Örneğin; C vitamini gündüz, retinol ise gece rutinine eklenebilir.

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C vitamini ve salisilik asit

Benzer şekilde C vitamini ve salisilik asitin birlikte kullanımı da cilt sorunlarına kapı aralar. Aslında salisilik asit cilt bariyerini güçlendirerek yaşlanma etkilerini azaltır, C vitamini ise ışıltı ve parlaklık vererek genç görünümü destekler. Fakat birlikte kullanım, iki ürünün de etkisini kaybetmekle sonuçlanır. Bununla birlikte herhangi bir reaksiyon görünmesi beklenmez fakat kimi zaman tahriş ve kızarıklık problemleri oluşabilir. Bu ürünleri günün farklı saatlerinde uygulamak, cilt bakım rutininin çok daha etkili olmasına yardımcıdır.

Retinol ve benzoil peroksit

Retinol ve benzoil perolsitin birlikte kullanımı cilt kuruluğu riskini artırır. Aslında benzoil peroksit akne tedavisinde sıklıkla tercih edilir, retinol ise yaşlanma karşıtı etkileriyle adeta mucizeler yaratır. Bir arada kullanım retinolün etkisini sıfırlar ve ciltte kuruluğa sebep olur. Genel anlamda bu iki ürünü aynı rutinde kullanmaktan kaçınmak gerekir. Özellikle hassas ciltlerde kullanım için ayrı günler tercih edilmesi önerilir.

Doğal yağlar ve nemlendiriciler

Doğal yağlar ve nemlendiriciler birlikte kullanılabilir fakat bazı konulara dikkat edilmesi şartıyla. Çünkü doğal yağlar cildi neme hapsederek cildin daha uzun süre nemli kalmasını sağlar. Nemlendiriciler ise su ihtiyacını karşılayarak cildi besler. Yani ikisi de benzer etki yapar. Fakat nemlendiriciden önce doğal yağ uygulamak yanlıştır. Çünkü nemlendiriciler su bazlı ürünlerken, doğal yağlar yağ bazlı ürünlerdir. Yağ bazlı ürünleri önce uygulamak, su bazlı ürünlerin cilde nüfuz etmesini önler. Özetle, önce nemlendiricinin, ardından doğal yağların kullanılması nemi cilde daha iyi hapsetmeye yardımcıdır.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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