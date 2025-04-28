Bunları Sakın Birlikte Kullanma! Birbiriyle Asla Karışmaması Gereken Cilt Bakım İçerikleri
Cilt bakımı söz konusu olduğunda birçok farklı ürünü birlikte kullanmak gerekiyor. Fakat bazı ürünler var ki birlikte kullanıldıklarında bakım uygulamaktan ziyade cilde kötü etki edebiliyor. Bu nedenle doğru ve sağlıklı bir cilt için bu ürünleri bilmekte fayda var. İşte asla birbiriyle karıştırılmaması gereken cilt bakım ürünleri!
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C vitamini ve AHA BHA
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Güneş kremi ve nemlendirici, makyaj malzemeleri
Niacinamide ve C vitamini
Glikolik asit ve salisilik asit
C vitamini ve retinol
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C vitamini ve salisilik asit
Retinol ve benzoil peroksit
Doğal yağlar ve nemlendiriciler
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