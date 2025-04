Bunları Sakın Birlikte Kullanma! Birbiriyle Asla Karışmaması Gereken Cilt Bakım İçerikleri

C vitamini cilde ekstra parlaklık ve ışıltı veren harika besleyici bir bileşendir. AHA ve BHA'lar ise ölü cilt hücrelerinden kurtulmayı sağlayarak bebeksi pürüzsüzlüğe kavuşmaya yardımcıdır. Özetle her iki grup ürünün de cilt üzerinde muhteşem etkileri vardır. Fakat birlikte kullanıldıkları zaman durum pek de böyle olmaz. Çünkü iki içerik birleştiğinde kimyasal tepkimeye girer ve esas etkisini kaybeder. Bunun sonucunda ne C vitaminin ışıltılı etkisinden ne de AHA ve BHA'ların yenileyici özelliğinden faydalanmak mümkün olmaz. Aksine ciltte yeni problemler bile çıkabilir. Bu nedenle bu iki tip ürünü günün farklı saatlerinde uygulamak en doğrusudur.