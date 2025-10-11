onedio
Bulgaristan-Türkiye Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.10.2025 - 20:30

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Vasil Levski Ulusal Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Luis Godinho yönetecek.

Godinho’nun yardımcı hakemliklerini Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem görevini ise Miguel Nogueira yapacak.

E Grubu’nda Türkiye, 3 puana sahip Gürcistan’ın averajla gerisinde 3. sırada yer alırken, puanı bulunmayan Bulgaristan son sırada bulunuyor. Lider konumda ise 6 puanla İspanya bulunuyor.

İki takımda da kadrolar açıklandı ve ilk 11'ler belli oldu:

Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem.

