Bugün İndirimde Neler Var? Madame Coco İndirimlerinden Levi's Ürünlerine 27 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
27.10.2025 - 13:11

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 27 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Madame Coco indirimlerinden Levi's ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 27.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da fırsat fiyatlarla sunulan Lava Metal Döküm Kızartma Tavası, mutfakta lezzetli sonuçlar almak isteyenlerin gözdesi oldu.

Dayanıklı döküm yapısı sayesinde ısıyı eşit şekilde dağıtarak mükemmel pişirme performansı sunuyor. Hem ocakta hem fırında kullanılabilen bu tava, uzun ömürlü yapısıyla mutfakta kaliteyi sevenler için harika bir yatırım! 

Linki burada

Fırsat varken Helly Hansen favori polarını dolabınıza eklemeyi unutmayın!

Yumuşak dokusu, kaliteli kumaşı ve rahat kesimi sayesinde ister doğa yürüyüşlerinde ister şehir hayatında gün boyu konfor sağlayacak.

Linki burada

Levi's 501 Crop Jeans Jean Pantolon Kadın

Gardırobunuzun her kombiniyle mükemmel uyum sağlayacak bir parça! Yüksek bel ve straight fit tasarımıyla hem rahat hem de şık bir siluet sunarken, bilek hizasındaki paçalarıyla modern bir hava katıyor. 

Pantolona buradan ulaşabilirsiniz.

English Home Somni Mikrofiber Tek Kişilik Yorgan

Hafifliği ve konforuyla uyku kalitenizi yükseltecek bir seçenek. Mikrofiber dolgu teknolojisi sayesinde nem tutmaz, sıcaklığı dengeli tutar ve dört mevsim kullanım için idealdir.

Sepete özel fiyatı 405 TL

Linki burada

Robeve RBH-02 Hava Nemlendirici Aroma Difüzörü, evinizde ferah bir atmosfer yaratmak isteyenler için birebir!

Ultrasonik soğuk buhar teknolojisi sayesinde sessiz çalışarak gece uykularınızı etkilemez ve enerji tasarrufu sağlar. 4 litrelik geniş su tankı, sık sık su ekleme gereksinimini ortadan kaldırır ve uzun süreli nemlendirme imkanı sunuyor.

Sepete özel fiyatı 1.299,90 TL

Linki burada

Horsefeathers Dough Yalıtımsız Su İtici Özellikli Spor Gömleği

Açık hava aktivitelerinde stil ve fonksiyonu bir arada arayanlar için mükemmel bir seçenek. Üstün kaliteli kumaşı ve detaylarıyla bu gömlek, doğa yürüyüşlerinden şehir gezilerine kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

%40 indirimiyle fiyatı  1.794,00 TL

Linki burada

Bugün Proteinocean'da lansmana özel olarak sunulan Protein Bar Chocolate & Hazelnut, şuanda %15 indirimde!

Fındık ve çikolata aromasıyla zenginleştirilmiş bu bar, hem tatlı krizlerinizi hem de antrenman sonrası protein ihtiyacınızı pratik bir şekilde karşılıyor.

Üstelik 'onedio' indirim kodunu kullanarak +%10 indirim fırsatı daha sunuluyor.

Protein bar linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Seyahat planı yapanlara müjde! Tüm valizlerde net %20 indirim fırsatlarına mutlaka göz atın.

Üç farklı boyutu sayesinde kısa haftasonu kaçamaklarından uzun tatillere kadar her yolculukta işinizi görebilir. Dayanıklı yapısı, sağlam tekerlek sistemi ve şık tasarımıyla öne çıkan bu set, valiz alışverişinde akıllı bir yatırım olacak.

Üstelik bugüne özel sepette %20 ekstra indirimli fiyatıyla 6.399 TL.

PAEN Classic 3'lü Valiz Paketi

Katlanabilir Spor Çantası

Sadece bugüne özel 599 TL.

Linki burada

Asics ürünlerinde net %40'a varan indirimler!

Asics W Gel Cumulus 27 spor ayakkabı, koşu ve günlük antrenmanlarınızda konfor ve destek arayanların favorisi olacak! Hafif yapısı ve nefes alabilir üst kısmı sayesinde uzun mesafelerde bile rahatlık sağlar.

Linki burada

Sevilen bornozlarda %25 net indirim!

Afra Kadın Bornoz Yeşil, %100 saf Ege pamuğundan üretilmiş yumuşacık dokusuyla banyo sonrası konfor ve rahatlık sunuyor.

%25 indirimli fiyatıyla 1,012.50 TL.

Linki  burada

Erken Kasım fırsatlarıyla sepette indirimler Rakle'den!

Rakle Splendid Gold 4’lü Kahve Yanı Kadehi Seti, altın detaylı zarif tasarımıyla hem özel günlerde hem de günlük kullanımda sofralarınıza sofistike bir dokunuş katıyor.

Linki burada

Grimelange yeni elbise koleksiyonu %20 indirimli!

Trendyol Plus'a ek 2 ürüne %10 indirim ve 3 ürüne %15 indirimi kaçırmayın.

Linki burada

