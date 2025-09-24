onedio
Bugün İndirimde Neler Var? La Roche-Posay İndiriminden Levi's Ürünlerine 24 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
24.09.2025 - 12:57

24 Eylül 2025’te Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’da indirim rüzgarı esiyor! 🌟La Roche-Posay indiriminden Levi's ürünlerine kadar pek çok seçenek özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata almak veya evinizi hem şık hem pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. 

Bu içerik 24.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da indirime giren La Roche-Posay Toleriane Sensitive Riche, hassas ve kuru ciltler için yoğun nem desteği sunuyor.

Siz de cildinizi yatıştıran, rahatlatan ve uzun süre nemli tutan bir krem arıyorsanız bu ürünü fırsat fiyatıyla değerlendirebilirsiniz.

La Roche-Posay Tolerıane Sensitive Riche

Levi's Graphic Sweatshirts Kadın

Günlük kombinlerinize hem rahatlık hem de ikonik Levi’s stilini katmak istiyorsanız bu sweatshirt tam size göre.

Kullanıcı yorumu;

Eşime hediye aldım çok beğendi tam oldu gerçekten de çok kaliteli bir ürün pamuklu içi polar teşekkürler amazon.

Levi's Graphic Standard Sweatshirt

Primanova Lenox 35 lt Çöp Kovası

Şık bej rengi ve modern tasarımıyla mutfak ya da banyonuzda hem hijyenik hem de estetik bir kullanım sunacak. 30 x 56 cm ölçüleriyle pratik bir boyuta sahip olan bu çöp kovası, kapaklı yapısıyla kötü kokuları da önlüyor.

Primanova Lenox 35 lt Çöp Kovası

Busstier Renk Değiştiren Küp Şeklinde Dijital Masa Saati

Alarm, termometre ve tarih özellikleriyle sadece işlevsel değil, aynı zamanda dekoratif bir parça. Renk değiştiren tasarımı sayesinde masanıza enerji katarken, pratik özellikleriyle kısa sürede favoriniz olacak.

Busstier Renk Değiştiren Küp Şeklinde Dijital Masa Saati

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Hiccup Gri Hırka, modern tasarımıyla bu sonbaharda dolabınızın en sevilen parçalarından biri olmaya aday.

Yumuşak dokusu sayesinde gün boyu konfor sunarken, şıklığından ödün vermeyen yapısıyla hem günlük kombinlerde hem de özel anlarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz sezonun favori parçalarından biri olacak.

İndirimli fiyatıyla 599,00 TL

Hiccup Kadın Uzun Kollu Düğmeli Hırka Gri

AVVA Erkek Siyah Sweatshirt, rahat kalıbı ve baskı detayıyla günlük kombinlerinize sportif bir şıklık katacak!

Elastan kumaşı sayesinde hareket özgürlüğü sunarken, sade ama tarz görünümüyle dolabınızda mutlaka yer vermek isteyeceğiniz bir parça.

Sepete özel fiyatı 475,19 TL.

AVVA Erkek Siyah Sweatshirt

Madame Coco Klimalı Yastık

Doğru yastığın yaşam kalitenizi ne kadar etkilediğini düşündüğünüzde, yumuşak dokusu ve destekleyici yapısıyla bu ürün size en iyi uyku deneyimini sunuyor. Doğal yapısı sayesinde terleme yapmaz, serin ve konforlu bir kullanım sağlıyor.

Sepete özel fiyatı 240 TL.

Madame Coco Klimalı Yastık

MUGO Work Sırt Çantası

Laptopunuzu ve kitaplarınızı güvenle taşıyabileceğiniz geniş ve kullanışlı bölmeleri sayesinde hem pratik hem de şık bir çanta.

%70 indirim oranıyla fiyatı 689.70 TL.

MUGO Work Sırt Çantası

Hills Young Sterilised Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Kedinizin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özenle hazırlanmış bir mama.

%44 indirim oranıyla fiyatı  3.638,11 TL. Üstelik peluş kedi ve köpek yatağı, kedi macunu ve 12 adet konserve kedi maması hediye!

Kedi Maması

Royal Canin Sterilised Yetişkin Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Kısırlaştırılmış kedilerin sağlıklı kilo kontrolünü desteklerken, dengeli besin içeriğiyle enerji dengesini korumasına yardımcı olur.

%44 indirim oranıyla fiyatı 4.528,90 TL. Ayrıca kedi kumu, 18 adet konserve kedi maması hediye!

Royal Canin Kedi Maması

Fırsat-Deo Balm Stick Green

%100 bitkisel ve vegan bir ürün olarak doğallıktan ödün vermek istemeyenler için ideal. İçeriğindeki saf uçucu yağlar sayesinde ter kokusunu önlemeye yardımcı olur ve gün boyu ferah kalmanızı sağlar.

%40 indirim oranıyla fiyatı 270.00 TL.

Fırsat-Deo Balm Stick Green

Trendyol marka indirimleri kapsamında bugün, Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti’ni sınırlı süreyle sadece 1199 TL özel fiyatıyla keşfedebilirsiniz.

Günlük bakım rutininize kesinlikle eklemeniz gereken bir ikili! 

Nem İkilisi Seti

Solo yüzey temizlik havlularında 2 al 1 öde fırsatlarından yararlanın!

Güçlü formülü ve hoş kokusu sayesinde yüzeyleri hijyenik ve ferah tutar. Siz de günlük temizlik rutininizi kolaylaştırmak isterseniz, bu havlular favoriniz olacak.

Yüzey Temizlik Havlusu

