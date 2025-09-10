onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Karaca Setlerden Philips Kahve Makinelerine 10 Eylül 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Karaca Setlerden Philips Kahve Makinelerine 10 Eylül 2025 Günün Fırsatları

10.09.2025 - 13:26

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 10 Eylül 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Karaca setlerden  Philips kahve makinelerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 10.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon'da indirime giren Panasonic E27 LED Smart Uzaktan Kumandalı 9W Lamba, hem enerji tasarrufu hem de pratik kullanım sunuyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Panasonic E27 LED Smart Uzaktan Kumandalı 9W Lamba, hem enerji tasarrufu hem de pratik kullanım sunuyor.

Uzaktan kumanda özelliğiyle ışığı dilediğiniz gibi ayarlayabilir, evinize akıllı bir dokunuş katabilirsiniz.

Uzaktan Kumandalı Lamba

Pril Gold Bulaşık Makinesi Deterjanı, %40 indirimli fiyatıyla kaçırılmayacak bir fırsat!

Pril Gold Bulaşık Makinesi Deterjanı, %40 indirimli fiyatıyla kaçırılmayacak bir fırsat!

12 etkili geliştirilmiş formüle sahip bu deterjan tablet, en zorlu yanmış ve kurumuş lekeleri bile kolayca temizler!

Pril Gold Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Proline Doğal Topaklanan İnce Taneli Lavanta Kokulu Kedi Kumu

Proline Doğal Topaklanan İnce Taneli Lavanta Kokulu Kedi Kumu

Güçlü topaklanma özelliğiyle temizlik rutinini kolaylaştırırken kokusuz yapısıyla hem sizin hem de patili dostunuzun konforunu artıracak.

-%8 indirim oranıyla fiyatı şuanda  137,08TL.

Proline Doğal Topaklanan İnce Taneli Lavanta Kokulu Kedi Kumu

Vileda Turbo 2in1 Mavi Temizlik Seti

Vileda Turbo 2in1 Mavi Temizlik Seti

130 cm’ye kadar uzayan sapı ve üçgen başlığı sayesinde en ulaşılmaz köşeleri bile kolayca temizlemenizi sağlıyor. Pratik tasarımıyla temizlik işlerinizi hızlandırırken, evinize hijyen ve rahatlık katacak.

Şuanda %5 indirimli fiyatıyla çok satanlarda ilk sırada!

Vileda Turbo 2in1 Mavi Temizlik Seti

Karaca x Refika 4 Parça Karıştırma Kabı Seti, mutfakta işini kolaylaştırmak isteyenlerin favorisi olacak!

Karaca x Refika 4 Parça Karıştırma Kabı Seti, mutfakta işini kolaylaştırmak isteyenlerin favorisi olacak!

Dayanıklı yapısı ve pratik tasarımıyla hazırlık aşamalarını hızlandırırken, şık görünümüyle de mutfağına uyum sağlıyor. Üstelik Karaca'dan 2 al 1 Öde fırsatı tekrar karşınızda. Tencerelerden tavalara, bardaktan saklama kaplarına birçok üründe bu fırsatları kaçırma! 

Üstelik KRC50 kodu ile 50 TL kupon fırsatını yakala!

Hepsiburada'ya özel Şehre Dönüş fırsatları başladı!

Hepsiburada’ya özel Şehre Dönüş fırsatları başladı!

La Roche-Posay ürünlerinde 2.’ye %25 indirim avantajını yakalayabilir, uzman saç ve cilt bakım setlerini bu özel kampanyayla çok daha uygun fiyata sepete ekleyebilirsin.

Uzman Saç ve Cilt Bakım Seti

Schafer Practi Çelik Saklama Kabı 3 Lü

Schafer Practi Çelik Saklama Kabı 3 Lü

Sağlam çelik yapısı sayesinde yiyeceklerinizi güvenle saklarken, şık tasarımıyla da mutfağınıza modern bir dokunuş katacak.

Sepete özel fiyatı 756,73 TL.

Ayrıca Ev Yaşam ürünlerinde 1200 TL 'ye 300 TL ek indirim fırsatı!

Schafer Practi Çelik Saklama Kabı

Sürekli almayı ertelediğin o kahve makinesini şimdi almanın tam zamanı!

Sürekli almayı ertelediğin o kahve makinesini şimdi almanın tam zamanı!

Kahve festivali indirimlerine özel daha ucuzunu bulursan farkı iade kapsamında yer alan Philips Tam Otomatik Espresso Makinesini buradan sepetine ekleyebilirsin!

40 yıl hatırı olan indirimlere buradan göz atabilirsiniz!

Polish Temizleme Barı

Polish Temizleme Barı

Mandelik asit, laktik asit ve salisilik asit içeren özel formülüyle cildinizi nazikçe arındırır, gözenekleri derinlemesine temizler. Düzenli kullanımda cilt dokusunu pürüzsüzleştirirken, gözenek görünümünü azaltmaya ve sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor.

MDZN10 kodu ile %10 indirimli!

Polish Temizleme Barı

Age Therapy Pro Eye Solution

Age Therapy Pro Eye Solution

İçeriğindeki Ruscogenin, Neoruscogenin, C Vitamini (VCIP) ve kafein ile göz çevresindeki koyu halkaların görünümünü hafifletmeye, göz altı torbalarını azaltmaya yardımcı oluyor.

MDZN10 kodu ile %10 indirimli!

Age Therapy Pro Eye Solution

Yastık Kılıfı

Yastık Kılıfı

2’li düz yastık kılıfı seti, organik pamuk saten dokusuyla hem şıklığı hem de konforu bir arada sunuyor. Antrasit rengiyle zamansız bir estetik katarken, yumuşacık dokusuyla uykuya davet ediyor.

%50 indirimli fiyatıyla 200.00TL .

2 li Düz Yastık Kılıfı

Protein Bar Strawberry Cheesecake, tatlı krizlerine sağlıklı bir dokunuş!

Protein Bar Strawberry Cheesecake, tatlı krizlerine sağlıklı bir dokunuş!

Çilekli cheesecake lezzetini yüksek protein ve düşük şeker içeriğiyle buluşturan bu bar, hem fit hem de keyifli bir atıştırmalık arayanların favorisi olacak.

%17 indirimli fiyatıyla 499 TL.

PROTEİN BAR STRAWBERRY CHEESECAKE

Trendyol marka indirimleri kapsamında Bioderma ürünlerinde harika fırsatlar başladı!

Trendyol marka indirimleri kapsamında Bioderma ürünlerinde harika fırsatlar başladı!

Sepete özel 1500 TL’ye 300 TL indirim ve ekstra ürün kuponlarıyla favori bakım ürünlerini çok daha avantajlı fiyatlarla alabilirsin.,

Bioderma Photoderm Spot SPF 50+ Leke Karşıtı Güneş Kremi

