etiket Bugün İndirimde Neler Var? Dilvin İndiriminden L'Oreal Ürünlerine 19 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
19.12.2025 - 12:36

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 19 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Dilvin indiriminden L'Oreal ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 19.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Oral-B iO 2 Şarjlı Diş Fırçası Seti, günlük ağız bakımını bir üst seviyeye taşıyan güçlü bir fırsat!

iO teknolojisi, manuel fırçalara göre plak temizliğini önemli ölçüde artırırken diş etlerine nazik davranmak için otomatik basınç sensörü, 3 farklı temizleme modu ve 30 saniyelik zamanlayıcı gibi özellikler sunuyor.

Linki burada

Zamanla popülerliğini koruyan tasarımı ve tatmin edici ses performansı ile günlük kullanım için güvenilir bir kulaklık!

Apple EarPods, USB-C bağlantısıyla modern iPhone, iPad ve USB-C destekli cihazlara doğrudan takılabilen, kulak içi konfor ve net ses kalitesi sunan klasik Apple kulaklık.

Bugün %10 indirimde.

Linki burada

Proline aktif karbonlu kedi kumu 20 L, güçlü koku kontrolü ve yüksek emiş kapasitesiyle günlük bakımda favoriniz olacak bir seçenek.

Aktif karbon teknolojisi sayesinde kötü kokuları hapsederek daha uzun süre ferah bir ortam sağlıyor.

Bugün %10 indirimde.

Linki burada

Lava Metal Döküm Yuvarlak Tencere

Döküm yapısı ısıyı eşit dağıtarak yemeklerin daha lezzetli pişmesini sağlarken, dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlü kullanım sunuyor. 

Bugün %10 indirimde.

Linki burada

İç giyim ürünlerinde %50'ye varan indirimleri kaçırma!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Bugün Hepsiburada’da indirimde olan Mavi logo baskılı mor sweatshirt, rahat kesimi ve dikkat çekici tasarımıyla günlük tarzınızı renklendirecek!

Yumuşak kumaşı sayesinde konforlu bir giyim deneyimi sunarken, canlı mor tonuyla her kombinle uyum sağlayacak.

İndirimli fiyatı 549,99 TL.

Linki burada

Dilvin'de %50'ye varan indirimler ve 200 TL kupon fırsatı!

Dilvin Balıkçı Yaka Kaşmir Bluz, bugün indirimli fiyatıyla 711,32 TL.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

L'Oreal'de tüm mağazada geçerli 3 al 2 öde başladı!

Color Riche Shine ruj, Panorama siyah maskara ve Eyebag göz kreminden oluşan bu özel set, bu yılbaşı makyaj rutinine şıklık ve bakımı bir arada getirecek favori ürünler arasında. 

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Lansmana Özel WHEY PROTEIN %40 indirimli uygun fiyatıyla kaçırılmaması gereken fırsatlardan!

'onedio' özel koduyla +%10 indirim fırsatı daha yakalayabilirsiniz!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm Stanley modelleri %10 indirimli! Şimdi favori Stanley ürününü uygun fiyata kapmanın tam zamanı.

Stanley Quencher seyahat termosu, günlük yaşamda, antrenmanlarda veya uzun iş günlerinde içeceklerinizi saatlerce soğuk tutmak için mükemmel bir çözüm.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

TUBA Seçili Ürünlerde %52'ye Varan İndirimler!

Üstelik sevilen parçalar 250 TL'den başlayan fiyatlarla.

Linki burada

Gimcat Multi Vitamin Paste 12 Vitaminli Kedi Malt Macunu %44 İndirimli!

Kediler için, 12 yaşamsal vitamin içeren, vücudun doğal savunma sistemini güçlendiren, taurin ilaveli, şekersiz, multi vitamin kedi macunu.

İndirimli fiyatı 166,50 TL.

Linki burada

