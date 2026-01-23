Bugün İndirimde Neler Var? 23 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Hafta sonuna bir adım kala indirim yağmuru şiddetini artırıyor! Estée Lauder’ın efsane fondöteninden Clinique’in stokları saniyeler içinde biten ikonik rujuna, halı dünyasındaki dev kuponlardan evinizin havasını değiştirecek akıllı çözümlere kadar bugünün en dikkat çeken 12 fırsatını senin için seçtik. Cüzdan dostu bir hafta sonu için listeyi keşfet! 👇

