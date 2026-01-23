onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 23 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.01.2026 - 13:05

Hafta sonuna bir adım kala indirim yağmuru şiddetini artırıyor! Estée Lauder’ın efsane fondöteninden Clinique’in stokları saniyeler içinde biten ikonik rujuna, halı dünyasındaki dev kuponlardan evinizin havasını değiştirecek akıllı çözümlere kadar bugünün en dikkat çeken 12 fırsatını senin için seçtik. Cüzdan dostu bir hafta sonu için listeyi keşfet! 👇

Bu içerik 23.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Temassız ve hijyenik bir ev düzeni için hareket sensörlü, ultra sessiz çöp kutusu.

Temassız ve hijyenik bir ev düzeni için hareket sensörlü, ultra sessiz çöp kutusu.

Sadece 2 adet kalem pille çalışan, yerli üretim bu çöp kutusu; kapağının sessiz kapanma özelliğiyle evde konforu artırıyor. 

12 Lt Hareket Sensörlü Çok Amaçlı Çöp Kutusu

Klasik Tommy Hilfiger şıklığını güneşten korunurken de yanınızda taşıyın.

Klasik Tommy Hilfiger şıklığını güneşten korunurken de yanınızda taşıyın.

Hem sportif hem de asil duruşuyla her tarza uyum sağlayan bu güneş gözlüğü, Amazon’un özel marka indirimleri kapsamında dikkat çekiyor.  

Tommy Hilfiger Erkek Güneş Gözlüğü

Çalışma masanıza profesyonel bir ışık, odanıza endüstriyel bir dokunuş.

Çalışma masanıza profesyonel bir ışık, odanıza endüstriyel bir dokunuş.

360° hareketli başlığı ve sağlam metal gövdesiyle kitap okuma saatlerinizi ve çalışma anlarınızı aydınlatan bu enerji dostu lamba için link aşağıda.

Orret Home Akrobat Tertial Masa Lambası

Mutfakta şıklık ve işlevselliği birleştiren Korkmaz kalitesi.

Mutfakta şıklık ve işlevselliği birleştiren Korkmaz kalitesi.

Yemek sunumlarınızı kolaylaştıracak ve mutfak dekorasyonunuzu tamamlayacak bu dayanıklı servis seti, Hepsiburada’da günün fırsatları arasında.  

Korkmaz Liona 5 Parça Servis Seti

Kış stilinizin en havalı ve en sıcak tutan parçası olmaya aday.

Kış stilinizin en havalı ve en sıcak tutan parçası olmaya aday.

Lüks görünümüyle dikkat çeken bu suni kürk kaban, hem gece şıklığında hem de günlük kombinlerde seni sıcacık tutacak. 

Koton Suni Kürk Kruvaze Kaban

TikTok’un ve güzellik dünyasının fenomen ruju: Black Honey geri döndü!

TikTok’un ve güzellik dünyasının fenomen ruju: Black Honey geri döndü!

Her dudak rengine göre değişen doğal tonu ve nemli bitişiyle efsaneleşen bu ruju indirimli yakalamak zor. Hafif parlak bir dokunuş için sepetine ekle.

Clinique Almost Lipstick - Black Honey

Moda severleri mest edecek dev kampanya: Tuba Butik'te seçili ürünlerde büyük fırsat.

Moda severleri mest edecek dev kampanya: Tuba Butik'te seçili ürünlerde büyük fırsat.

Kışlık elbiselerden trikolara kadar yüzlerce üründe geçerli bu dev indirimi keşfetmek ve tarzını yenilemek için fırsatı yakalayın.

Tuba Butik Seçili Ürünlerde %80'e Varan İndirim

Yatak odanıza ferahlık ve konfor katacak %100 kaliteli dokular.

Yatak odanıza ferahlık ve konfor katacak %100 kaliteli dokular.

Hem dekoratif hem de kullanışlı yatak örtüleriyle evine yeni bir soluk getirmek isteyenler için linki aşağı bıraktım.

Cotton Cloth Yatak Örtülerinde %17 İndirim

Oversize rahatlığını premium nakış kalitesiyle birleştirin.

Oversize rahatlığını premium nakış kalitesiyle birleştirin.

Sokak stilinin en güçlü temsilcisi VOID, kaliteli kumaşı ve şık nakış detaylarıyla bu kışın favorisi olacak.  

VOID Nakışlı Premium Oversize Sweatshirt

Spor sonrası toparlanma ve hacim kazanmak isteyenler için beklenen lansman.

Spor sonrası toparlanma ve hacim kazanmak isteyenler için beklenen lansman.

Lansmana özel fiyatlara ek olarak, Onedio okurlarına özel ONEDIO koduyla ekstra avantajları yakalamak için hemen incele.

Protein Ocean Mass Gainer Lansmanı

Organik pamuk saten dokusuyla uyku kalitenizi zirveye taşıyın.

Organik pamuk saten dokusuyla uyku kalitenizi zirveye taşıyın.

Sağlıklı ve yumuşacık bir uyku için organik pamuk satenden üretilen bu kılıflar, antrasit rengin asaletiyle yatak odana çok yakışacak.  

Greenblack 2'li Düz Yastık Kılıfı (Antrasit)

Cilt bakımında dünya devi Estée Lauder'dan kaçırılmayacak Ocak fırsatları!

Cilt bakımında dünya devi Estée Lauder'dan kaçırılmayacak Ocak fırsatları!

Efsane Double Wear fondöten %40 indirim kuponuyla sadece 1833 TL! Ayrıca cilt bakım setlerindeki dev avantajları yakalamak için hemen tıklayın.

Estée Lauder %20 Kupon + %50'ye Varan Avantajlar

Evinin havasını değiştirecek Cool Halı'da Onedio okurlarına özel dev kod!

Evinin havasını değiştirecek Cool Halı'da Onedio okurlarına özel dev kod!

%25 indirime ek %15 indirim ve 2. ürüne %40 fırsatı! Üstelik 12.000 TL ve üzeri alışverişlerde COOLHALI1250 koduyla tam 1.250 TL ekstra indirim kazanın.  

Cool Halı’da İndirim Üstüne İndirim

