Bugün İndirimde Neler Var? 23 Aralık 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 23 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın.
Bu içerik 23.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Doğal içerikli kişisel bakım ürünleriyle öne çıkan Siveno, sepette net %55 indirime ek 2. üründe %10, 3. üründe %50, 4. üründe ise %60 indirim uyguluyor.
Romantik ve zarif kokusuyla sevilen Calvin Klein Eternity Moment, %41 indirimiyle günün dikkat çeken indirimli ürünlerinden!.
Kiko Milano’da 1.000 TL’ye 300 TL sepet indirimi👇🏽
Siyah ve koyu renkliler için özel olarak geliştirilen Omo Active Cold Power, %59 indirimli fiyatıyla öne çıkıyor!
Taşınabilir tasarımı ve akıllı özellikleriyle öne çıkan Samsung Freestyle Projeksiyon, Yılın Son Fırsatları kapsamında kaçırmamanız gereken bir fiyatta.
Kardan adam ve yılbaşı figürlerinden oluşan Msticker sticker setlerinde, 2. ürün sadece 1 TL.
Zühre Ana Ürünlerinde Yılın Son İndirimi: 2. Ürün 1 TL
Yves Rocher’nin sınırlı sayıda üretilen yılbaşı koleksiyonları satışta!
Minimal ve zamansız parçalarıyla sevilen iamnotbasic, tüm ürünlerde %25 indirim sunarken seçili ürünlerde %70’e varan ekstra indirim fırsatı sağlıyor.
Topaklanan yapısı ve hoş bebek pudrası kokusuyla öne çıkan Proline kedi kumu, %44 indirimli fiyatıyla satışta.
Doğal ve pratik atıştırmalıklarıyla bilinen Fropie, yeni yıla özel %40 indirim fırsatı sunuyor.
