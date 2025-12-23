onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
Bugün İndirimde Neler Var? 23 Aralık 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 23 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.12.2025 - 15:31

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 23 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın.

Bu içerik 23.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğal içerikli kişisel bakım ürünleriyle öne çıkan Siveno, sepette net %55 indirime ek 2. üründe %10, 3. üründe %50, 4. üründe ise %60 indirim uyguluyor.

Doğal içerikli kişisel bakım ürünleriyle öne çıkan Siveno, sepette net %55 indirime ek 2. üründe %10, 3. üründe %50, 4. üründe ise %60 indirim uyguluyor.

Stok yapmak için oldukça avantajlı olan bu kampanyadan yararlanmak için buradan ulaşabilirsiniz.

Romantik ve zarif kokusuyla sevilen Calvin Klein Eternity Moment, %41 indirimiyle günün dikkat çeken indirimli ürünlerinden!.

Romantik ve zarif kokusuyla sevilen Calvin Klein Eternity Moment, %41 indirimiyle günün dikkat çeken indirimli ürünlerinden!.

Günlük kullanıma uygun, kalıcı bir parfüm arayanlar için güzel bir fırsat.

Linki burada.

Kiko Milano’da 1.000 TL’ye 300 TL sepet indirimi👇🏽

Kiko Milano’da 1.000 TL’ye 300 TL sepet indirimi👇🏽

Stoklar bitmeden favori ürünlerinizi buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Siyah ve koyu renkliler için özel olarak geliştirilen Omo Active Cold Power, %59 indirimli fiyatıyla öne çıkıyor!

Siyah ve koyu renkliler için özel olarak geliştirilen Omo Active Cold Power, %59 indirimli fiyatıyla öne çıkıyor!

Soğuk suda etkili temizlik sunan bu ürün, ev alışverişi yapanların favorisi.

Linkini buraya bıraktım.

Taşınabilir tasarımı ve akıllı özellikleriyle öne çıkan Samsung Freestyle Projeksiyon, Yılın Son Fırsatları kapsamında kaçırmamanız gereken bir fiyatta.

Taşınabilir tasarımı ve akıllı özellikleriyle öne çıkan Samsung Freestyle Projeksiyon, Yılın Son Fırsatları kapsamında kaçırmamanız gereken bir fiyatta.

Evde sinema keyfi arayanlar için güçlü bir alternatif.

Linkini buraya bıraktım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kardan adam ve yılbaşı figürlerinden oluşan Msticker sticker setlerinde, 2. ürün sadece 1 TL.

Kardan adam ve yılbaşı figürlerinden oluşan Msticker sticker setlerinde, 2. ürün sadece 1 TL.

Ev dekorasyonu ve hediye paketleri için eğlenceli bir seçenek.

Linkini buraya bıraktım.

Zühre Ana Ürünlerinde Yılın Son İndirimi: 2. Ürün 1 TL

Zühre Ana Ürünlerinde Yılın Son İndirimi: 2. Ürün 1 TL

Fırsatı kaçırmadan buradan ulaşabilirsiniz.

Yves Rocher’nin sınırlı sayıda üretilen yılbaşı koleksiyonları satışta!

Yves Rocher’nin sınırlı sayıda üretilen yılbaşı koleksiyonları satışta!

Kış Meyveleri (vanilya & çiçeksi notalar) ve Mandalina & Çam (taze ve odunsu) serileri, metal kutulu hediye setleriyle birlikte 31 Aralık’a kadar net %25 indirimli.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Minimal ve zamansız parçalarıyla sevilen iamnotbasic, tüm ürünlerde %25 indirim sunarken seçili ürünlerde %70’e varan ekstra indirim fırsatı sağlıyor.

Minimal ve zamansız parçalarıyla sevilen iamnotbasic, tüm ürünlerde %25 indirim sunarken seçili ürünlerde %70’e varan ekstra indirim fırsatı sağlıyor.

Yılbaşı gecesi için hala ne giyeceğinize karar veremediyseniz buradan hemen seçebilirsiniz.

Topaklanan yapısı ve hoş bebek pudrası kokusuyla öne çıkan Proline kedi kumu, %44 indirimli fiyatıyla satışta.

Topaklanan yapısı ve hoş bebek pudrası kokusuyla öne çıkan Proline kedi kumu, %44 indirimli fiyatıyla satışta.

Linki burada.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğal ve pratik atıştırmalıklarıyla bilinen Fropie, yeni yıla özel %40 indirim fırsatı sunuyor.

Doğal ve pratik atıştırmalıklarıyla bilinen Fropie, yeni yıla özel %40 indirim fırsatı sunuyor.

Granola, kuruyemiş ve sağlıklı atıştırmalık stoklamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Linkini buraya bıraktım.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın