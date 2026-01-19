onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 19 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Bugün İndirimde Neler Var? 19 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.01.2026 - 12:33

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 19 Ocak 2026 tarihinde indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Sevgililer Günü hazırlıklarından teknolojiye, spor şıklıktan ev düzenine kadar internetin en çok ses getiren indirimlerini senin için tek bir listede topladık. Stoklar tükenmeden favorilerini seçmek için aşağı kaydır! 👇

Bu içerik 19.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Evinizi kişisel bir sinema salonuna dönüştürecek yüksek çözünürlüklü projektör.

Elinux Yüksek Çözünürlüklü Projektör

Sinema keyfini her yere taşımak isteyenler için tasarlanan bu projektör, Amazon'un günün fırsatları arasında. Kaliteli görüntü performansı ve kompakt tasarımıyla bu teknoloji fırsatını buradan incele.

Champion kalitesiyle spor şıklığı birleştiren, her mevsime uygun t-shirt.

Champion Kadın Baskılı Bisiklet Yaka T-Shirt Gardırobunuzun en joker parçası olacak bu pamuklu t-shirt, hem rahatlığı hem de tarzıyla dikkat çekiyor. Günün indirimli fiyatıyla sepetine eklemek için tıkla.

Dolap ve çekmece içindeki karmaşaya son veren, kayar raf sistemli 3'lü organizer.

Deconox Kayar Raf Dolap İçi Organizer Seti

Mutfaktan banyoya, çocuk odasından garaja kadar her alanda düzen sağlayan bu üst üste dizilebilir ünite, kayar raf özelliğiyle büyük kullanım kolaylığı sunuyor. Bu fonksiyonel düzenleyiciyi buradan inceleyebilirsiniz.

Kozmetik ve parfüm alışverişlerinizde sepetinizi hafifletecek kupon fırsatı.

Kozmetik ve Parfümde 900 TL'ye 200 TL Kupon Dünyaca ünlü markaların parfümlerinden bakım ürünlerine kadar geniş bir seçkide geçerli olan bu kuponla, favori kokunuzu stoklamanın tam zamanı. Kuponu yakalamak için tıkla.

Lansmana özel kaçırılmayacak kampanya: Asılabilir kağıt havlularda 2 al 1 öde!

Solo Asılabilir Kağıt Havlu Fırsatı Mutfakta pratiklik sağlayan Solo’nun yeni asılabilir kağıt havluları, lansmana özel 2 Al 1 Öde kampanyasıyla satışta. Hijyeni ucuza getirmek için linke tıkla.

Adidas’ın ikonik Strutter modeli ve çok daha fazlasında dev indirim başladı.

Adidas Strutter Erkek Günlük Spor Ayakkabı Hem dayanıklı hem de klasikleşmiş Adidas tarzını yansıtan bu modelde ve markanın çok satan diğer ürünlerinde %50'ye varan indirimleri kaçırma. 

Sadece 2009 TL. 

Ürünü incelemek için tıkla, tüm indirimli Adidas ürünleri içinse buraya göz at.

Telefonunuzun stilini yenilerken bütçenizi koruyan "4 Al 2 Öde" kampanyası.

Casedoit Şeffaf Telefon Kılıfları Hem koruyucu hem de şık şeffaf kılıflarda geçerli olan bu dev kampanya ile telefonunuza yeni bir soluk getirin. Arkadaşlarınızla ortak girmek için harika bir fırsat! Hemen incele.

Premium kaliteyi nakış detaylarıyla buluşturan, oversize tutkunlarının favorisi.

Void Nakışlı Premium Oversize Sweatshirt Gardırobunuza kalite katacak bu sweatshirt hem %50 indirimli hem de Onedio okurlarına özel ekstra fırsatlı! ONEDIO10 koduyla ek %10 indirimi kapmak için buraya tıkla.

Cildinizin ihtiyacı olan tüm bakımı tek bir pakette sunan popüler maske seti.

Mjcare Yüz Bakım Seti Kore cilt bakımının sevilen markası Mjcare’in bu kapsamlı seti şu an %35 indirimde. Işıltılı bir cilt için bu fırsatı kaçırmayın.

Vizon rengin asaletiyle buluşan, konforlu ve şık ikili takım.

Tuba Butik Sıfır Kol Bluz ve Pantolon Takımı Hem günlük hayatta hem de özel anlarda kurtarıcınız olacak bu takım, %46 indirimli fiyatıyla günün en kârlı moda yatırımlarından biri. Buradan sepetine ekle.

Sadece 999 TL.

Sevgililer Günü heyecanı Trendyol’da özel fiyatlar ve kuponlarla başladı!

Trendyol Sevgililer Günü Kampanyası Sevdiklerinize en anlamlı hediyeyi en iyi fiyatlarla almak için geri sayım başladı. Özel kupon fırsatlarını ve indirimli hediye seçeneklerini buradan keşfedin.

Lancôme ile yeni yıla ışıltılı bir merhaba: Tüm parfümlerde net %30 indirim!

Lancôme Parfüm ve Cilt Bakım Fırsatları Lüks bakımın adresi Lancôme'da tüm parfümlerde net %30, cilt bakım ve makyaj ürünlerinde ise %25 indirim sizi bekliyor. Kendinizi şımartmak için tıklayın.

