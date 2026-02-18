onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 18 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
18.02.2026 - 12:59

18 Şubat’ın en sıcak fırsatlarını senin için seçtik! Clinique’in ikonik Black Honey rujundaki rekor fiyattan, evdeki konforunuzu artıracak Brita ve şarjlı el süpürgesi indirimlerine kadar sepetinizi dolduracak tüm detaylar burada. Stoklar tükenmeden bu avantajlı rehbere göz atın!

Bu içerik 18.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Brita Marella XL filtreli sürahiyle musluk suyunuzu saniyeler içinde taze ve arıtılmış içme suyuna dönüştürün!

Brita Marella XL filtreli sürahiyle musluk suyunuzu saniyeler içinde taze ve arıtılmış içme suyuna dönüştürün!

3.5 litrelik geniş hacmi ve yeni nesil Maxtra Pro filtre teknolojisiyle suyunuzdaki kireci ve ağır metalleri etkili bir şekilde azaltır. Hem içme suyunuzda hem de yemeklerinizde lezzet farkını hissedeceğiniz bu sürahi, bütçenize ve çevreye dost bir çözüm sunar.

BRITA Marella XL Filtreli Su Arıtma Sürahisi

Sinbo yumurta pişiriciyle kahvaltı hazırlığını otomatiğe bağlayın ve her seferinde tam kıvamı yakalayın!

7 yumurta kapasiteli paslanmaz çelik tabanlı bu cihaz, sesli uyarı sistemi sayesinde yumurtalarınız dilediğiniz kıvama geldiğinde size haber verir.

7 yumurta kapasiteli paslanmaz çelik tabanlı bu cihaz, sesli uyarı sistemi sayesinde yumurtalarınız dilediğiniz kıvama geldiğinde size haber verir. 

İndirimle 455 TL. 

Sinbo SEB-5807 Yumurta Pişirici

22000 PA gücündeki kablosuz el süpürgesiyle evde ve araçta ulaşılmadık köşe bırakmayın!

USB üzerinden kolayca şarj edilebilen bu turuncu mini vakum, taşınabilir yapısıyla temizliği zahmetsiz ve eğlenceli hale getirir.

USB üzerinden kolayca şarj edilebilen bu turuncu mini vakum, taşınabilir yapısıyla temizliği zahmetsiz ve eğlenceli hale getirir.

22000 PA Kablosuz Şarjlı El Süpürgesi

Embatech 2in1 adaptörle aracınızda kablo kalabalığına son verin ve kablosuz CarPlay/Android Auto keyfini yaşayın!

Embatech 2in1 adaptörle aracınızda kablo kalabalığına son verin ve kablosuz CarPlay/Android Auto keyfini yaşayın!

Hem Apple hem de Android cihazlarla uyumlu çalışan bu tak-çalıştır adaptör, aracınızın mevcut kablolu sistemini anında yüksek performanslı bir kablosuz bağlantıya dönüştürür. 

Fiyatı indirimle 938 TL. 

Embatech Kablosuz CarPlay ve Android Auto Adaptörü

Clinique ikonik Almost Lipstick Honey rujlardaki dev indirimle o meşhur doğal ışıltıyı 909 TL'ye yakalayın!

Dünya çapında viral olan Black Honey, Nude Honey ve Pink Honey renkleri, bugüne özel 1.539 TL yerine sadece 909 TL'ye sizi bekliyor.

Dünya çapında viral olan Black Honey, Nude Honey ve Pink Honey renkleri, bugüne özel 1.539 TL yerine sadece 909 TL’ye sizi bekliyor.  

Clinique Almost Lipstick Honey Serisi Fırsatı

Wefood ürünlerindeki 750 TL'ye 150 TL indirim fırsatıyla mutfağınıza sağlık ve doğallık katın!

Wefood ürünlerindeki 750 TL'ye 150 TL indirim fırsatıyla mutfağınıza sağlık ve doğallık katın!

Katkısız ve yüksek kaliteli içeriklerle hazırlanan bu ürünleri sepetinize ekleyerek hem bütçenizi koruyabilir hem de beslenme rutininizi profesyonel bir seviyeye taşıyabilirsiniz.

Wefood 750 TL’ye 150 TL İndirim Kampanyasını Keşfet

Cream Co. ürünlerindeki 600 TL'ye varan kupon fırsatlarıyla cilt bakım rutininizi avantajla kurun!

Trendyol'a özel alt limitsiz kuponlarla 1000 TL alışverişe 600 TL, 800 TL'ye 350 TL gibi dev indirimleri sepetinizde anında kullanabilirsiniz.

Trendyol’a özel alt limitsiz kuponlarla 1000 TL alışverişe 600 TL, 800 TL’ye 350 TL gibi dev indirimleri sepetinizde anında kullanabilirsiniz.  

Cream Co. Avantajlı Kupon Fırsatları

Animal Joy Protein Brownie Mix ile tatlı krizlerinize %25 indirime ek kod fırsatıyla sağlıklı çözüm sunun!

Animal Joy Protein Brownie Mix ile tatlı krizlerinize %25 indirime ek kod fırsatıyla sağlıklı çözüm sunun!

Yüksek proteinli içeriğiyle sporcu beslenmesine uygun olan bu brownie karışımı, çikolata lezzetini suçluluk duymadan yaşamanızı sağlar. %25 indirime ek olarak sepetinizde 'onedio' kodunu kullanarak %10 ekstra indirim kazanma şansını kaçırmayın.

Sadece 449 TL.

Animal Joy Protein Brownie Mix

Tuba Butik vatkalı bodysuittler sepette %20 indirimle kombinlerinizin en kilit parçası olmaya aday!

Kahverengi tonuyla sezon trendlerine uyum sağlayan bu tasarımı sepetteki ekstra indirim avantajıyla keşfedin.

Kahverengi tonuyla sezon trendlerine uyum sağlayan bu tasarımı sepetteki ekstra indirim avantajıyla keşfedin.

529 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Kruvaze Yaka Vatkalı Uzun Kollu Bodysuit

Tuba Butik palazzo pantolonlardaki %67 indirimle sezon şıklığını en dip fiyatla yakalayın!

Tuba Butik palazzo pantolonlardaki %67 indirimle sezon şıklığını en dip fiyatla yakalayın!

Pensli yüksek bel tasarımı ve açık haki rengiyle dikkat çeken bu palazzo pantolon, hem ofis şıklığında hem de günlük kombinlerde kurtarıcı parçanız olacak.  

Sadece 325 TL. 

Pensli Yüksek Bel Palazzo Kadın Pantolon

Green Black saf Ege pamuğundan bornozlarla banyo keyfinizi %25 indirimle taçlandırın!

Kalitesinden ödün vermeyen bu tasarımlara indirimli fiyatlarla sahip olarak banyonuzda lüks bir spa hissi yaratın.

Kalitesinden ödün vermeyen bu tasarımlara indirimli fiyatlarla sahip olarak banyonuzda lüks bir spa hissi yaratın.

1700 TL yerine 1275 TL. 

Green Black Saf Ege Pamuğu Bornoz Koleksiyonu

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
