Bugün İndirimde Neler Var? 12 Şubat 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 12 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.02.2026 - 12:44 Son Güncelleme: 12.02.2026 - 13:32

12 Şubat Perşembe gününe, hayatınızı kolaylaştıran teknolojik ürünler ve evinizin bereketini artıracak sepet indirimleriyle merhaba diyoruz! Sevgililer Günü’ne sadece 2 gün kala, kendinizi şımartacak kozmetiklerden profesyonel kahve makinelerine, bebek bakımından spor şıklığına kadar her alanda en iyi fırsatları sizin için seçtik. Sepetinizi doldururken tasarruf etmenizi sağlayacak bu özel rehbere göz atmadan alışverişinizi tamamlamayın!

Bu içerik 12.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Evdeki kahve keyfini profesyonel bir İtalyan baristası dokunuşuyla zirveye taşıyın!

De'Longhi Magnifica EVO, tek bir tuşla çekirdekten bardağa taze ve aromatik kahveler sunuyor. Hem tasarruflu hem de çevre dostu olan bu espresso makinesi, sabahları taze çekilmiş kahve kokusuyla uyanmak isteyenler için bugünün en prestijli teknoloji yatırımı!

De'Longhi Magnifica EVO Espresso Makinesi

Her adımda maksimum konfor ve hızı hissederken, şıklığınızdan ödün vermeden performansınızı artırın!

Adidas ULTIMASHOW kadın ayakkabısı, hafif yapısı ve nefes alabilen üst yüzeyiyle ister koşu pistinde ister günlük şehir hayatında en iyi yol arkadaşınız olacak. Hem spor salonu kombinlerinize hem de jeanlerinize çok yakışacak bu model, bugüne özel fiyatıyla kaçırılmamalı.

adidas ULTIMASHOW burada

Kahve Dünyası seçili ürünlerde 2.si 1 TL fırsatında son gün!

Kaçırmadan sepetinizi buradan doldurabilirsiniz.

Günlük stresin ve yoğun antrenmanların yorgunluğunu, profesyonel bir masaj terapisti etkisiyle anında üzerinizden atın!

SKG F1 Mini Masaj Tabancası, kompakt ve portatif tasarımı sayesinde çantanızda her yere taşınabiliyor. Yüksek yoğunluklu vuruş gücüyle kas düğümlerini saniyeler içinde çözen bu cihaz, spor sonrası toparlanma sürecinizi hızlandırırken gün boyu süren zindelik vadediyor. 

SKG F1 Mini Masaj Tabancası

Yorgun ayaklarınıza mucizevi bir dokunuş yapın; tek bir uygulama ile ipeksi yumuşaklığı keşfedin!

Mjcare’in efsaneleşmiş çorap tipi ayak peeling maskesi, sertleşmiş deriyi ve ölü hücreleri nazikçe temizleyerek ayaklarınızı yeniliyor. İçeriğindeki özel bitki özleri sayesinde cildi tahriş etmeden pürüzsüzleştiren bu 2’li paket, en düşük fiyat avantajıyla bugün radarımızda.  

Mjcare Miracle Foot Peeling Pack (2’li Paket)

Aşkın en lezzetli ve sağlıklı halini dev indirimle keşfedin; Sevgililer Günü’ne tatlı bir imza atın!

Züber’in en sevilen lezzetlerini bir araya getiren bu özel Sevgililer Günü Paketi, gerçek bir fırsat şöleniyle geliyor. Sepetteki 150 TL indirime ek olarak sunulan 300 TL kupon fırsatıyla bu dev paket sadece 599 TL! Hem doğal hem de aşk dolu bir hediye arayanlar için sınırlı stoklarla sunulan bu kutu, sağlıklı atıştırmalık tutkunlarının kalbini çalacak.

Züber Sevgililer Günü Paketi

Cildinizi New York’un ikonik eczacı mirasından gelen uzman içeriklerle ödüllendirmenin tam zamanı!

Cilt bakımında dünya devi Kiehl's ürünlerinde sepette %15 indirim başladı. En çok satan nemlendiricilerden göz çevresi kremlerine, meşhur serumlardan toniklere kadar tüm koleksiyonda geçerli olan bu fırsatla, profesyonel cilt bakımı rutininizi çok daha avantajlı fiyatlarla oluşturabilirsiniz. Cildinize hak ettiği lüksü Kiehl's kalitesiyle sunun.

Kiehl's Ürünlerinde Sepette %15 İndirim

Miniklerin tüm ihtiyaçlarını Civil kalitesiyle tamamlarken, aile bütçenize nefes aldıracak bu teklifi değerlendirin!

Civil’in geniş ürün yelpazesinde geçerli olan 1000 TL ve üzeri alışverişe 250 TL indirim fırsatı, anne ve babaların yüzünü güldürüyor. İhtiyaç listesini tamamlamanın en kârlı yolu bugün Civil’den geçiyor.

Civil Bebek ve Çocuk Ürünleri

Evinizde hijyeni ve ferahlığı garantileyen temizlik devlerinde, sepetinizi doldurdukça kazandıran büyük buluşma!

Mutfaktan banyoya, bebek bakımından genel temizliğe kadar seçili deterjan ve temizlik ürünlerinde 750 TL’ye anında 150 TL indirim başladı. Fairy’nin üstün yağ çözme gücünden Prima bebek bezlerinin yumuşak dokusuna kadar evinizin temel ihtiyaçlarını bu kampanya ile stoklayabilirsiniz.  

Seçili Temizlik ve Deterjan Fırsatları

Sevgililer Günü’ne ışıldayarak hazırlanın; makyaj çantanızın yıldızlarını dev indirimle yenileyin!

Kozmetik ve parfüm kategorisinde beklenen büyük kampanya geldi: 900 TL ve üzerine anında 200 TL indirim! Maybelline New York Lash Sensational maskara ile bakışlarınıza hacim katabilir veya Note Cosmetics Healthy Skin Tinted Moisturizer ile cildinizi hem eşitleyip hem de SPF 50 ile koruyabilirsiniz. En sevdiğiniz imza parfümlerden cilt bakım ürünlerine kadar binlerce seçenek, bu sepet indirimiyle sizi bekliyor.

Sevgililer Günü Özel Kozmetik Fırsatları

Telefonunuza her gün yeni bir tarz katarken sepetinizi bedava ürünlerle doldurmanın tam zamanı!

Casedoit’in rengarenk ve dayanıklı telefon kılıfı dünyasında büyük fırsat başladı: 4 al 2 öde! Arkadaşlarınızla ortak alım yapmak veya her kıyafetinize uygun bir kılıf stoklamak için bu dev kampanyayı kaçırmayın.

Casedoit Telefon Kılıflarında 4 Al 2 Öde Fırsatı

Klasik adidas tarzını Samuraysport ayrıcalığı ve Onedio’ya özel ek indirimle yakalayın!

adidas VL Court Base, retro tenis tarzını modern konforla birleştirerek günlük kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Samuraysport’un sunduğu avantajlı fiyatlara ek olarak, sadece size özel 'onedio25' kodunu kullanarak %25 ekstra indirim kazanabilirsiniz. 

adidas VL Court Base Erkek Günlük Ayakkabı

Kısırlaştırılmış dostlarınızın sağlığını ve formunu dünya standartlarında bir mamayla koruyun!

Royal Canin Sterilised 37, kısırlaştırılmış kedilerin değişen metabolizma ihtiyaçlarına uygun düşük enerji seviyesi ve dengeli mineral içeriğiyle öne çıkıyor. Kedinizin hem ideal kilosunu korumasına yardımcı olan hem de üriner sistem sağlığını destekleyen bu 10 kg'lık avantajlı paket, Petgross güvencesiyle sepetinizde. 

Royal Canin Sterilised 37 Kedi Maması 10 Kg

