Bugün Derste Allık Körlüğünü İşliyoruz! Ne Kadar Allık Fazla Allıktır?
Makyaj yaparken sıra allığa geldiği zaman bazen kendimizi kaybedip, elimizin ayarını kaçırabiliyoruz... Sonra bir bakıyoruz ki, yanaklarımız kıpkırmızı olmuş. Sosyal medyada bunun adı olduğunu söylesek? İşte bu içerikte bahsedeceğimiz, son zamanların en popüler makyaj trendi: 'Allık körlüğü'.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nedir bu allık körlüğü?
Allık sürmeden nefes almak bile zor artık...
"Az allık, hiç allıktır..."
TikTok sağ olsun, bu akım da ondan çıktı!
Asıl sorumuza gelelim: Ne kadar allık fazla allıktır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadi sen de bu akıma katıl!
Daha iyi anlaşılması için aşağıya birkaç allık körlüğü makyajı bırakıyoruz. 👇💟
İşte allık körlüğü makyajının hakkını veren bir makyaj!
Allık körlüğü dediğin böyle olur!
Özellikle ışıltılı ve nemli ciltte enfes bir görüntü oluşuyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın