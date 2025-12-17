Bugün Derste Allık Körlüğünü İşliyoruz! Ne Kadar Allık Fazla Allıktır?

Makyaj yaparken sıra allık sürmeye geldiğinde her defasında hafif kaldığını düşünüp tekrar tekrar uygulamak ve asla yetmediğini düşünmek de bir allık körlüğüdür... Ya da 'nasıl olsa uçacak ya' diye yüze belki on kat daha allık uygulamak tam olarak bu akımın karşılığı. Sonuç ise her zamankinden daha pembe yanaklar oluyor.