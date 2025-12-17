onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bugün Derste Allık Körlüğünü İşliyoruz! Ne Kadar Allık Fazla Allıktır?

etiket Bugün Derste Allık Körlüğünü İşliyoruz! Ne Kadar Allık Fazla Allıktır?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
17.12.2025 - 18:01

Makyaj yaparken sıra allığa geldiği zaman bazen kendimizi kaybedip, elimizin ayarını kaçırabiliyoruz... Sonra bir bakıyoruz ki, yanaklarımız kıpkırmızı olmuş. Sosyal medyada bunun adı olduğunu söylesek? İşte bu içerikte bahsedeceğimiz, son zamanların en popüler makyaj trendi: 'Allık körlüğü'.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nedir bu allık körlüğü?

Nedir bu allık körlüğü?

Makyaj dünyasında sık sık trendler değişiyor. Hepsini yetişmek bazen gerçekten zorlayıcı oluyor... Son zamanlarda ise makyaj dünyasında yeni bir terim karşımıza çıkıyor: 'Allık körlüğü'. Tam olarak isminin hakkını veren bu akımda, allığı yoğun, canlı ve yüksek dozda sürerek yüzü belirgin bir biçimde değiştirmeyi ifade ediyor.

Allık sürmeden nefes almak bile zor artık...

Allık sürmeden nefes almak bile zor artık...

Günümüz makyajında allıksız bir makyajı artık hayal bile etmiyoruz. Özellikle son zamanların favori makyaj akımlarından 'clean girl' trendini hatırlarsak, oradaki ışıltılı, parlak ve canlı görünümlü makyajın temel ürünü de allıktır.  Hatta şu an sadece allıklarla yapılan makyajlar bile oldukça revaçta. Yani allık artık makyaj çantamızın vazgeçilmez ürünlerinden biri oldu.

"Az allık, hiç allıktır..."

"Az allık, hiç allıktır..."

Makyaj yaparken sıra allık sürmeye geldiğinde her defasında hafif kaldığını düşünüp tekrar tekrar uygulamak ve asla yetmediğini düşünmek de bir allık körlüğüdür... Ya da 'nasıl olsa uçacak ya' diye yüze belki on kat daha allık uygulamak tam olarak bu akımın karşılığı. Sonuç ise her zamankinden daha pembe yanaklar oluyor.

TikTok sağ olsun, bu akım da ondan çıktı!

TikTok sağ olsun, bu akım da ondan çıktı!

Sabrina Carpenter'in yoğun allık uygulaması TikTok'ta bu akımın temelini attı. Daha sonra Hailey Bieber da bu akıma öncülük etti ve Tiktok kullanıcıları bu uygulamayı 'Blush Blindess' olarak adlandırdı. Türkiye'de ise bu trend allık körlüğü olarak biliniyor. Hatta bu akım makyaj dünyasına da yansıdı. Son zamanlarda ardı ardına piyasaya çıkan allık seçenekleri genelde yoğun pigmentli üretiliyor.

Asıl sorumuza gelelim: Ne kadar allık fazla allıktır?

Asıl sorumuza gelelim: Ne kadar allık fazla allıktır?

Eğer Blunsh Blindess trendi için bu soruya cevap verecek olursak, tamamen senin tercihlerine kalmış bir konu. Kimisine göre belirgin ve dikkat çekici yanaklar olmadan asla makyaj tamamlanmaz, kimisi ise neredeyse görünmeyecek kadar az sürer. Kısacası 'fazla' kavramı tamamen senin beğenine kalmış.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hadi sen de bu akıma katıl!

Hadi sen de bu akıma katıl!

'Allık körlüğü' akımını sen de denemek istersen yapman gereken çok basit. Her zaman tercih ettiğin allığı elmacık kemiklerinden başlayarak burnunun üzerinize kadar getir. Ardından bu görüntüyü fazlalaştırmak için aynı yerin üzerine tampon hareketlerle uygulamaya devam et. Yüzün yüksek bölgelerine uygulayarak elde ettiğin bu görüntü ile sen de artık bu akımın içindesin!

Daha iyi anlaşılması için aşağıya birkaç allık körlüğü makyajı bırakıyoruz. 👇💟

İşte allık körlüğü makyajının hakkını veren bir makyaj!

İşte allık körlüğü makyajının hakkını veren bir makyaj!

Allık körlüğü dediğin böyle olur!

Allık körlüğü dediğin böyle olur!

Özellikle ışıltılı ve nemli ciltte enfes bir görüntü oluşuyor!

Özellikle ışıltılı ve nemli ciltte enfes bir görüntü oluşuyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın