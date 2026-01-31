Bu Test Müzik Dinlerken Ne Aradığını Söylüyor!
Herkes müzik dinliyor ama herkesin şarkılarda aradığı şey farklı. Kimi için müzik sadece arka plan sesi, kimi için ise duygularla yüzleşmenin yolu. Bazıları ritim peşinde, bazıları sözlere takılıyor, bazıları da sadece “İyi hissettirsin yeter!” diyor. Peki sen müzik dinlerken aslında ne arıyorsun? Cevabı bu testle buluyoruz! 👇
1. Bir şarkıyı baştan sona dinleyip dinlemeyeceğine neye göre karar veriyorsun?
2. Müzik, en çok hangi anlarda sana eşlik ediyor?
3. Dinleyeceğin şarkıları neye göre seçiyorsun?
4. Bir playlist hazırlarken hangisine daha çok dikkat ediyorsun?
5. Yeni bir şarkı keşfettiğinde ilk tepkin genelde ne oluyor?
6. Bir şarkıyı genelde hangi sebepten ötürü defalarca dinlersin?
7. Peki, müzik zevkin bir şehir olsa bu hangisi olurdu?
8. Müzik senin hayatında neye karşılık geliyor?
Sen, dinlediğin müziklerde enerji ve motivasyon arıyorsun!
Sen müzikte duygu arıyorsun!
Sen müzikte konsantrasyon arıyorsun!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
