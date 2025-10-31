onedio
Bu Test ile Mutfakta Ne Kadar Pratik Olduğunu Ölçüyoruz!

Aslı Uysal
31.10.2025 - 19:01

Yemek yaparken herkesin tarzı farklıdır. Kimi çok kısa bir zamanda harika bir tabak çıkarır, kimi ise mutfaktan sadece keyif almaya bakar. Peki, sen mutfakta ne kadar pratiksin? 

Testi çöz, sonucu öğren.

1. Haftada kaç kez yemek yaparsın?

2. Yemek tarifinde "10 dakika bekletin." diyor ama çok açsın. Ne yaparsın?

3. Tarifin tam ortasında bir malzemenin eksik olduğunu fark ettin. Tepkin ne olur?

4. Akşam yemeğini tam 30 dakikada hazırlaman gerekiyor. Ne yaparsın?

5. Daha önce sadece bir kez yaptığın bir tarifi bir daha aynı şekilde yapabilir misin?

6. Mutfakta en çok hangi durum seni zorlar?

7. Yemek sonrası temizlik desek...

8. Yemek yaparken telefonunu genelde ne için kullanırsın?

Sen mutfağın şefisin!

Senin için mutfak, sadece yemek yaptığın bir yer değil. Aynı zamanda marifetlerini gösterdiğin bir oyun alanı gibi! Senin mutfağında tek bir sorun bile çıkmaz çünkü her şey senin kontrolünde olmalıdır. Bu da hız ve verimlilik demek! Beş dakikada bile harikalar yaratabilirsin. Karmaşadan asla hoşlanmazsın ve yemek yaparken her zaman keyif almaya bakarsın.

Sen mutfakta yaratıcılığını konuşturuyorsun!

Tarif kitaplarını elinin tersiyle itmenden anlıyoruz ki, sen bağımsız bir mutfak savaşçısısın! Mutfakta doğaçlama yapmak resmen senin süper gün olmuş. Eksik bir malzeme mi var, senin için hiç problem değil. Çünkü hemen yerine bir malzeme uydurup, daha lezzetli bir yemek ortaya çıkarıyorsun. Senin için önemli olan, yaratıcı olmak.

Mutfağa plansız adım bile atmazsın!

Sen mutfağa öylesine adım bile atmazsın. Her malzemenin ve her mutfak eşyasının her an hazır olması lazım. Senin için yemek yapmak, neredeyse bilim gibi... Malzeme ölçüsünden pişirme süresine kadar her detay önemlidir. Bu yüzden de her zaman pratik olamıyorsun çünkü senin için önemli olan önce yemeği doğru şekilde yapmaktır.

Mutfakta sadece keyfine bakanlardansın!

Senin için mutfak asla bir yarış alanı olmamalı, aksine her anından keyif almalısın. Yemek yaparken asla acele etmezsin. Malzeme doğramak, karıştırmak, kokuları hissetmek… hepsi senin için bir tür meditasyon. Bu yüzden mutfakta pratiklik senin için sadece keyif almakla ilgili. Bu sayede mutfaktan her zaman mutlu ayrılıyorsun.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
