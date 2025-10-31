Bu Test ile Mutfakta Ne Kadar Pratik Olduğunu Ölçüyoruz!
Yemek yaparken herkesin tarzı farklıdır. Kimi çok kısa bir zamanda harika bir tabak çıkarır, kimi ise mutfaktan sadece keyif almaya bakar. Peki, sen mutfakta ne kadar pratiksin?
Testi çöz, sonucu öğren.
1. Haftada kaç kez yemek yaparsın?
2. Yemek tarifinde "10 dakika bekletin." diyor ama çok açsın. Ne yaparsın?
3. Tarifin tam ortasında bir malzemenin eksik olduğunu fark ettin. Tepkin ne olur?
4. Akşam yemeğini tam 30 dakikada hazırlaman gerekiyor. Ne yaparsın?
5. Daha önce sadece bir kez yaptığın bir tarifi bir daha aynı şekilde yapabilir misin?
6. Mutfakta en çok hangi durum seni zorlar?
7. Yemek sonrası temizlik desek...
8. Yemek yaparken telefonunu genelde ne için kullanırsın?
Sen mutfağın şefisin!
Sen mutfakta yaratıcılığını konuşturuyorsun!
Mutfağa plansız adım bile atmazsın!
Mutfakta sadece keyfine bakanlardansın!
